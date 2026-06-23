Brüssel auf dem Weg zum Zwei-Billionen-Euro-Staat

In der aktuellen Ausgabe der Europastunde auf AUSTRIA FIRST geht es um die Zukunft Europas. Die Kritik an den Plänen der Europäischen Union fällt dabei deutlich aus. Die Sendung zeichnet das Bild einer EU-Führung, die immer mehr Kompetenzen an sich ziehen und dabei die Souveränität der Mitgliedstaaten zunehmend einschränken will.

Das Zwei-Billionen-Euro-Monsterbudget und Ausbau der EU- Einflussmöglichkeiten

Besonders kritisch beleuchtet wird das geplante EU-Budget, das einzigartige historische Dimensionen erreicht. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die zunehmende Zentralisierung von Macht und Finanzmitteln in Brüssel. Während die Mitgliedstaaten immer mehr Kompetenzen abgeben müssten, würden die EU-Institutionen ihre Einflussmöglichkeiten kontinuierlich ausbauen.

Eigene EU-Steuern und Ukraine-Krieg als Universal-Ausrede

Die Sendung thematisiert zudem die Pläne für neue Einnahmequellen der EU. Es handelt sich dabei um den Versuch, Bürger und Unternehmen künftig stärker direkt zur Finanzierung des EU-Haushalts heranzuziehen. Es drohen nämlich eigene EU-Steuern, die neben den nationalen Steuern zusätzlich eingehoben werden sollen. Gleichzeitig werde der Ukraine-Krieg genutzt, um milliardenschwere Investitionen in den Rüstungssektor zu rechtfertigen.

Mehr Macht für Brüssel – weniger Einfluss für die Nationalstaaten

Wie die Gesprächsteilnehmer betonen, zeige sich bei zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre, dass die EU häufig keine überzeugenden Lösungen geliefert habe. Dennoch würden die europäischen Institutionen als Reaktion auf diese Probleme nicht etwa Kompetenzen zurückgeben, sondern vielmehr zusätzliche Zuständigkeiten und finanzielle Mittel fordern.

Auch die österreichische Innenpolitik bleibt dabei nicht ausgespart. Insbesondere die ÖVP wird dafür kritisiert, EU-Forderungen regelmäßig mitzutragen und damit weitere Machtverschiebungen nach Brüssel zu ermöglichen.

Kritik an der europäischen Migrationspolitik

Ein weiterer Schwerpunkt der Sendung ist die europäische Asyl- und Migrationspolitik. Die freiheitlichen EU-Abgeordneten Roman Haider, Georg Mayer und Petra Steger äußern deutliche Zweifel an der Wirksamkeit des neuen EU-Asylpakts.

Sie sehen darin ein politisches Signal, das die bestehenden Probleme nicht löse. Statt einer wirksamen Begrenzung der Migration befürchten sie eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung. Die Abgeordneten warnen vor steigenden Belastungen für die Sozialsysteme, wachsender Unsicherheit und zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen in vielen europäischen Staaten.

Richtungsentscheidung für Europa

Während Befürworter einer stärkeren europäischen Integration auf gemeinsame Lösungen für internationale Krisen setzen, warnen Kritiker vor einem weiteren Verlust nationaler Selbstbestimmung und demokratischer Kontrolle.

In der aktuelle Europastunde auf AUSTRIA FIRST geht es somit um klare Gegenposition zu den Plänen einer immer stärker zentralisierten EU. Eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität, Eigenverantwortung und die Interessen der europäischen Bürger ist das Gebot der Stunde! (CR)

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