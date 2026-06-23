Köln und Düsseldorf wollen Crack-Handel legalisieren

+ Abgang von Keir Starmer: Ein Signal an Friedrich Merz? + Krankenschwester in GB verliert Zulassung nach Facebook-Posts über Einwanderer + Umfrage: Fast jeder vierte Deutsche glaubt an Teufel und Besessenheit + Uni Bayreuth forscht an Weißwürsten aus Mehlwurm-Pulver + Strandbad-Hammer: Ohne Deutsch kein Eintritt +

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Abgang von Keir Starmer: Ein Signal an Friedrich Merz?

Keir Starmer tritt zurück. In Deutschland erhöht das den Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz: Die AfD sieht deutliche Parallelen und verweist auf die massive Vertrauenskrise, mit der Deutschland und Großbritannien gleichermaßen kämpfen.

Nachdem der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt hat, wächst in Deutschland der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die AfD zieht zwischen beiden Politikern deutliche Parallelen. Derweil zeichnet sich der nächste schwarz-rote Regierungsbetrug ab: Sagt Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) die versprochene große Steuerreform ab? Weiterlesen auf report24.news

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Krankenschwester in GB verliert Zulassung nach Facebook-Posts über Einwanderer

Weil sie auf ihrem privaten Facebook-Account unter anderem den Begriff „illegale Einwanderer“ benutzt und gefordert hatte, diese müssten dorthin „zurück, wo sie hergekommen sind“, darf die Krankenschwester Tracy Ellis in Großbritannien ihren Beruf nicht mehr ausüben.

Der Berufsverband der Krankenschwestern und Hebammen (Nursing and Midwifery Council, NMC) strich sie aus dem Berufsregister, nachdem ein Gremium für Dienstvergehen vergangenen Monat festgestellt hatte, dass ihre Beiträge „ein einschüchterndes Umfeld für Kollegen mit ethnischem Minderheitenhintergrund schaffen“ könnten. Der dreiköpfige Ausschuss – bestehend aus zwei Laien und einem registrierten Berufsangehörigen – kam nach einem dreitägigen Verfahren zu dem Ergebnis, dass Ellis schuldig sei, „beleidigende Äußerungen“ über „ethnische Minderheiten“ getätigt zu haben. Weiterlesen auf exxpress.at

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Köln und Düsseldorf wollen Crack-Handel legalisieren

Aggressives Betteln, Diebstahl und Prostitution: In NRW-Städten eskaliert die Crack-Krise. Köln und Düsseldorf wollen deshalb den Handel mit harten Drogen legalisieren.

Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) wollen den Handel mit harten Drogen legalisieren.

„Wir sind bereit, Pionierstädte zu sein“,

sagte Keller am Freitag im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die beiden Bürgermeister wollen in ihren Städten „mutig neue Wege“ gehen, unterstrich Düsseldorfs Oberbürgermeister. Dafür planen sie Räume, in denen Mikrohandel mit harten Drogen toleriert werden soll. In medizinisch betreuten Drogenhilfeeinrichtungen sollen schwerabhängige Drogensüchtige kleine Mengen harter Drogen kaufen und verkaufen können.

Dadurch erhofften sich die beiden weniger Kriminalität, betonte Keller.

„Auch wir brauchen dringend eine Entlastung des öffentlichen Raums. So wie bisher kann es nicht weitergehen.“

Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Umfrage: Fast jeder vierte Deutsche glaubt an Teufel und Besessenheit

Teufel, Dämonen und Besessenheit sind für viele kein Mythos. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage. Besonders eine Altersgruppe hält die Existenz für möglich oder wahrscheinlich.

Acht Prozent antworteten mit „Ja, definitiv“, während 15 Prozent angaben, „eher“ an diese Dinge zu glauben. 42 Prozent sind überzeugt, dass nichts davon existiert, weitere 23 Prozent antworteten mit „eher nein“. Zwölf Prozent waren sich unsicher oder machten keine Angaben. (…)

Für die Umfrage wurden nach Angaben von Yougov 2.525 Deutsche ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind demnach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Via katholisch.de

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„Transformation des Ernährungssystems“: Uni Bayreuth forscht an Weißwürsten aus Mehlwurm-Pulver

An der Universität Bayreuth arbeiten Forscher an einer Weißwurst mit Mehlwurmpulver.

Bis zu 20 Prozent von Fett und Fleisch werden dabei durch Insektenprotein ersetzt. Ziel des Projekts ist auch, die Akzeptanz von Insekten als Lebensmittel zu steigern. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Österreichs Justiz am Limit: Richter und Staatsanwälte schlagen Alarm

Österreichs Justiz steht offenbar an der Belastungsgrenze: Richter und Staatsanwälte kündigen für Oktober eine Protestwoche an. Von 12. bis 16. Oktober sollen keine normalen Verhandlungen geführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Amtstagstermine vergeben werden. Nur dringende Fälle sind ausgenommen.

Denn laut den Standesvertretungen hat die Justiz bis Ende Oktober rechnerisch bereits ihr Arbeitspensum für das gesamte Jahr 2026 erbracht.

Doch wie konnte es so weit kommen? Während offiziell vor allem über Personalmangel gesprochen wird, werfen Kommentatoren auch einen Blick in die Gefängnisse. Und der ist brisant: Laut offizieller Statistik des Justizministeriums saßen mit Stand 1. Juni 2026 insgesamt 10.096 Menschen in Österreichs Justizanstalten. Davon waren 5.125 keine österreichischen Staatsbürger – also rund 51 Prozent. Mehr als jeder zweite Häftling ist damit Ausländer. Für die Justiz gäbe es also deutlich weniger Arbeit, gäbe es keine Massenmigration nach Österreich. Via AUF1TV

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Strandbad-Hammer: Ohne Deutsch kein Eintritt

Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse werden in ein Strandbad in Halle (Sachsen-Anhalt) in Deutschland nicht mehr eingelassen.

„Wir müssen uns sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher unsere Baderegeln verstehen und so konsequent sein, um die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können“,

sagt der Geschäftsführer des Heidebades in Halle, Mathias Nobel, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Falle am Eingang auf, dass es Verständnisprobleme gebe, werde im Einzelfall entschieden, wie verfahren werde. Es gehe vor allem darum, dass die Badegäste wüssten, wie sie sich am Wasser verhalten müssten. Für seine Entscheidung sei er auch kritisiert worden. „Wir bleiben da aber konsequent.“ Anlass, die Regel ins Leben zu rufen, sei ein Vorfall vom vergangenen Wochenende gewesen. Nobel – selbst Rettungsschwimmer – musste ein Kleinkind aus dem Wasser retten, das in viel zu tiefem Wasser war. „Unser See ist zum Teil 13 Meter tief. Das ist einfach gefährlich.“ Weiterlesen auf oe24.at

+++ WM +++

Kassel: „Kulturzentrum“ verbietet Flaggen

Das „Kulturzentrum Schlachthof“ in Kassel verbietet beim Public Viewing alle Nationalflaggen. Das sorgt für Protest. Ein Kommentar. Wenn im Kasseler Kulturzentrum Schlachthof Spiele der Fußball-WM gezeigt werden, soll niemand Flaggen dabeihaben. Auch schwarz-rot-goldene Schminke wollen die Gastgeber beim Public Viewing im Biergarten nicht sehen.

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Das Kasseler Fahnen-Gate sagt einiges über den Zustand des Landes aus. Der „Schlachthof „ begründet die Entscheidung damit, dass nationale Symbole heute „von rechten oder rechtspopulistischen Akteuren vereinnahmt werden“. Manche fühlten sich etwa von Schwarz-Rot-Gold eingeschüchtert. Wahrscheinlich wäre solch eine Argumentation in keinem anderen Land der Welt vorstellbar. Quelle: hna.de

+++ OHNE WORTE +++

Schöner Sommer 1975 mit 37 Grad – mit besten Grüßen an alle Klimahysteriker

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.