Migranten-Ankünfte auf Kreta eskalieren: Regierung richtet geschlossenes Aufnahmezentrum ein + Spahn ging jahrelang zu Treffen von Tech-Milliardär Peter Thiel + Shell verkauft Windpark-Portfolio für über eine Milliarde Dollar + „Jede zweite Klinik könnte pleitegehen“: Verband warnt vor Pleitewelle + Bundeswehr schickt 5000 Soldaten an Belarus-Grenze

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Migranten-Ankünfte auf Kreta eskalieren: Regierung richtet geschlossenes Aufnahmezentrum ein

Die Zahl der Migranten, die von Libyen aus Gavdos und Kreta erreichen, steigt seit Wochen rasant. Nun reagiert die griechische Regierung mit einem geschlossenen Aufnahmezentrum in Heraklion – gegen den Widerstand lokaler Behörden und vieler Einwohner.

Die Migrationsbewegungen von Libyen nach Gavdos und Kreta reißen seit Wochen nicht ab. Täglich erreichen Hunderte Migranten die griechischen Inseln. Um die Ankünfte besser zu steuern, will die griechische Regierung nun eine geschlossene Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung und Registrierung schaffen – trotz massiver Vorbehalte auf Kreta. Weiterlesen auf euronews.com

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Erste islamische Fakultät an der Uni Münster

Die Uni Münster bekommt ab 1. Juli die erste islamische Fakultät in ganz Europa. Acht Professuren, Religionscampus und eine der weltweit größten Spezialbibliotheken.

Während Schulen überlastet sind, Lehrer fehlen und Universitäten angeblich überall sparen müssen, wird eine neue religiöse Großstruktur aufbaut. Christliche Traditionen werden zurückgedrängt und nationale und kulturelle Identität gilt als verdächtig. Aber der Islam wird akademisch, politisch und institutionell weiter veredelt. Braucht Deutschland im Jahr 2026 wirklich eine staatlich geförderte Islam-Fakultät oder wäre es sinnvoller, Universitäten auf Wissenschaft statt auf den Ausbau religiöser Strukturen zu konzentrieren?

Die Uni Münster bekommt ab 1. Juli die erste islamische Fakultät in ganz Europa. Acht Professuren, Religionscampus und eine der weltweit größten Spezialbibliotheken. Während Schulen überlastet sind, Lehrer fehlen und Universitäten angeblich überall sparen müssen, wird eine neue… pic.twitter.com/O2nERHrnx7 — Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) June 20, 2026

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Spahn ging jahrelang zu Treffen von Tech-Milliardär Peter Thiel

Der Unionsfraktionschef Jens Spahn hat an „Dialog“-Veranstaltungen des US-Milliardärs Peter Thiel teilgenommen. „In unregelmäßigen Abständen“ sei Spahn dabei gewesen, sagte eine Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Anfrage: 2018 in Irland, 2019 in Italien, 2022 in Portugal, 2023 in Spanien und 2024 in Deutschland.

„Zum ‚Dialog‘-Treffen im August 2026 in Irland ist Herr Spahn eingeladen worden, die Teilnahme wurde abgesagt“, bestätigte sie. Spahn sei Thiel auf diesen Veranstaltungen nicht begegnet. Auf der Agenda der „Dialog Society“ stehen für das kommende Treffen Themen wie „Bring Back Nuclear“ (Die Atomkraft zurückbringen), „Navigating WWIII“ (Den Dritten Weltkrieg meistern) oder „Build-a-Cult“ (Bau dir eine Sekte).“ Das Format: Ein exklusives, geheimes Elite-Netzwerk„Dialog“ (gegründet 2006 von Peter Thiel und Auren Hoffman) ist ein invite-only-Club für Führungskräfte aus Politik, Tech, Wirtschaft, Militär und Medien.

Die Treffen sind streng off-the-record (nichts darf nach außen dringen), finden an Luxusorten statt und dauern mehrere Tage. Es gibt über 1.000 zahlende Mitglieder und Tausende Teilnehmer insgesamt. Ein Leak (via Wired) hat gerade Namenslisten, Bewertungssysteme (nach Reichtum/Einfluss) und Agenden offengelegt.

Das erinnert an Bilderberg oder Davos, nur noch diskreter und stärker von Thiel geprägt. Via forbes.com

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Rückzug aus der Windkraft: Shell verkauft Windpark-Portfolio für über eine Milliarde Dollar

Shell verschärft den Rückzug aus Offshore-Windkraft. Fünf Projektabgaben sind bekannt, weitere Anlagen sollen 2027 verkauft werden.

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Shell-Chef Wael Sawan verlangt höhere Renditen und eine strengere Kapitaldisziplin. Deshalb konzentriert sich der Konzern stärker auf Flüssigerdgas und die Förderung von Öl und Gas. Shell will seine LNG-Verkäufe bis 2030 jährlich um vier bis fünf Prozent steigern. Via blackout-news.de

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„Jede zweite Klinik könnte pleitegehen“: Verband warnt vor Pleitewelle

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm wegen der Sparpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken. Fast jede zweite Klinik könnte bis 2030 vor dem Aus stehen. […]

Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssten die Kliniken zudem jeden zehnten Arbeitsplatz abbauen, falls die Einsparungen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) umgesetzt werden. Betroffen wären nach Angaben des Verbands rund 140.000 Beschäftigte.

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Bemerkenswert ist, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Ziele der Krankenhausreform grundsätzlich unterstützt. Gaß sprach sich erneut für eine stärkere Spezialisierung von Kliniken, die Zusammenlegung kleinerer Häuser und neue Versorgungsstrukturen aus.

„Ich bleibe dabei, dass wir künftig auf 400 bis 500 klassische Krankenhausstandorte verzichten könnten“, sagte er.“ Via berliner-zeitung.de

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Verpflichtung wahrscheinlich: Bundeswehr schickt 5000 Soldaten an Belarus-Grenze

Erstmals stationiert Deutschland dauerhaft eine Bundeswehr-Brigade im Ausland. Für Soldaten könnte es eine Verpflichtung für den Einsatz in Litauen geben.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte die dauerhafte Verlegung bereits 2023 angekündigt. Die Bundeswehr will für die Brigade notfalls auch Soldaten verpflichten. Zwar gehe man weiterhin davon aus, dass sich die große Mehrheit freiwillig für den Dienst in dem baltischen NATO-Land melden. Via nius.de

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Leichtere Abschiebung für Straftäter: Regierung verschärft Kurs im Strafvollzug

Die österreichische Bundesregierung will ausländische Straftäter ohne Aufenthaltsrecht künftig schneller außer Landes bringen. Mit einer geplanten Reform des Strafvollzugsgesetzes sollen nicht nur die überfüllten Justizanstalten entlastet, sondern auch Abschiebungen deutlich vereinfacht werden.

Hintergrund sind die seit Jahren steigenden Insassenzahlen in Österreichs Gefängnissen. Die Belastung für Personal und Infrastruktur nimmt kontinuierlich zu. Die Regierung sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf. Der zentrale Punkt der Reform betrifft die Abschiebung ausländischer Strafgefangener nach Verbüßung eines Teils ihrer Strafe. Bislang war eine vorzeitige Außerlandesbringung häufig nur mit Zustimmung der Betroffenen möglich.

Künftig soll diese Zustimmung nicht mehr erforderlich sein. Straftäter ohne gültiges Aufenthaltsrecht könnten bereits nach Erreichen der gesetzlich vorgesehenen Mindesthaftzeit abgeschoben werden – auch gegen ihren ausdrücklichen Willen.

Ausgenommen bleiben allerdings bestimmte Deliktsgruppen. Schwere Gewaltverbrecher, Sexualstraftäter sowie Personen, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden, sollen weiterhin nicht von dieser Regelung profitieren. Via exxpress.at

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

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