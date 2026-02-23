„Merz kanns nicht lassen und wiedermal ist Thiel mit im Spiel“

Das bereits vieldiskutierte Investment des Peter Thiel, seines Zeichens „Silicon-Valley-Magnat“ und Palantir Gründer, beim deutschen Kampfdrohnen-Start-up Stark stellt nunmehr für die Bundesregierung doch kein Problem mehr dar.
Nach langem Hin und Her nun wenig überraschend doch die Entscheidung zu Gunsten „Thiels“.
Merz mit klassischer „Wendehals-Strategie“
Das Gerücht hatte bereits seit Monaten den deutschlandinternen Konkurrenzkampf der Kampfdrohnenbauer kräftig angeheizt. Palantir-Boss Peter Thiel könnte Einfluss auf einen wichtigen deutschen Waffenproduzenten nehmen, Stark Defence. Thiel hält allerdings tatsächlich Anteile an diesem Rüstungs-Start-up, einem von zwei Drohnenproduzenten, die in der kommenden Sitzungswoche des Bundestags den Zuschlag für den Bau moderner, sogenannter Kamikazedrohnen, mit Loitering Munition, für die Bundeswehr erhalten sollen, wie auch die WirtschaftsWoche berichtet hatte.
Desbezügliche Bedenken waren zuletzt so stark gewachsen, dass sogar Verteidigungsminister Boris Pistorius noch vor wenigen Tagen auf eine Frage bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt hatte, er teile „ausdrücklich“ die Vorbehalte gegen Thiels Engagement. Am 20. Februar, nur wenige Tage später, rudert er allerdings zurück. Nun heißt es in einer Vorlage des Verteidigungsministeriums an den Bundestag, von der Thiel-Beteiligung gehe keine Gefahr für die deutsche Sicherheit aus.
Nach Auskunft von Stark Defence „ist Peter Thiel über seine Beteiligungsgesellschaft Thiel Capital einer von vielen Minderheitsaktionären“, schreibt Pistorius’ Haus in dem Papier, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Thiel halte weniger als zehn Prozent und sitze nicht im Aufsichtsrat. Weiter hieß es, „es bestehen keine Kontroll- oder andere Sonderrechte, die ihm Einblick in oder Einfluss auf die operative Geschäftsführung ermöglichen.“ Die übrigen Anteile würden 50 Aktionäre unter sich, darunter der Berliner Fonds Project A, dessen Chef Uwe Horstmann nunmehr Stark-CEO sei, der Fonds der Nato, Sequoia Capital aus dem Silicon Valley und der Kapitalgeber In-Q-Tel, der mit Geld der CIA arbeitet.
War Pistorius nicht informiert worden?
Hinter den Kulissen kursieren nun zwei Erklärungen für das Hin und Her. Einmal, Pistorius sei über die Thiel-Beteiligung nicht vollständig informiert gewesen. Oder aber, die seit Monaten gegen Stark erhobenen Vorwürfe könnten sich auch aus einem harten Wettbewerb unter Drohnenbauern gespeist haben. Vor allem Missgunst und „der Kampf um den Kuchen“, heißt es aus Militärkreisen, würden aktuell das Bild der Branche prägen. Auch nicht weiter verwunderlich angesichts der „ausufernden Kriegshysterie“.
Die Thiel-Beteiligung sei eine durch Lobby-Politik aufgeblähte Erzählung mit wahrem Kern, erklärten einige Gesprächspartner gegenüber der WirtschaftsWoche.
„Wer für Milliarden F-35-Kampfbomber in den USA einkauft, braucht sich nicht um eine Minderheitsbeteiligung eines seltsamen Investors Gedanken zu machen.“
Der Haushaltsausschuss, der also kommende Woche die Drohnen freigeben wird, sieht offenbar ebenfalls kein No-Go in der Thiel-Frage. Mitglieder mehrerer Fraktionen erwarten allerhöchstens einen Maßgabenbeschluss, den Einfluss des Investors genau im Auge zu behalten.
9 Gedanken zu „„Merz kanns nicht lassen und wiedermal ist Thiel mit im Spiel““
zum glück haben wir vor jahren für ein paar brösel auf palantier
serviert…auf thiel ist verlass^^
Alice Weidel hat aufgedeckt, dass sich Merzi-boy bei einem 7 Mia.s Euro-Vertrag in Indien 3% Provision gesichert hat. Das sind über 200 Mio. Euro. Steuerfrei auf sein Schweizer Konto. Nicht schlecht für den Anfang. Das entsprechende video hat sich die Zensur geschnappt.
Natürlich gibt er von seiner Schmierkohle nichts an seinen Vize-Kanzler ab. Die arme Sau muss sich bei den ngos weiter zum Affen machen für ein paar lausige Mio.s. Er war ja noch nie besonders helle.
Thiel ist die Schachfigur, die den Krieg für uns hereinholen soll. Wer das nicht erkennt, noch anhand der Verbindungen zu Epstein und dem Mossad, dem ist nicht zu helfen. Womit sich bestätigt, dass über die Figur Trumps unsere Politik gelenkt wird. Dieser gab ja die hunderte Milliarden an die Techis, sich einfach mal mit dem big beautiful Bill beschäftigen, direkt zu Anfang der Amtsperiode, der soviel Geschenke für alle Beteiligten enthält, die niemand auf der Platte hat. Jemand aus Bayern-Baden Württemberg ? erklärte doch die Woche, der Vertrag liefe bis 2030 !! Die US überwachen uns seit mindestens 25 Jahren, mir bekannt aus verschiedenen Gründen. So wie sie in Mexiko nun rumknallen, ist bei uns ja auch im Beginnen. Plus Tierhaltung und Gesundheitspolitik. Dämonen halt. Wem das Gesicht nicht unheimlich ist und seine Aussagen zur Menschheit, hat noch nichts verstanden. Da rettet auch eine AfD nix, mit Jair Nettie an Bord in Ungarn neulich. Die Palantir Software hat jeden Bürger abgespeichert und kann jeden rausnehmen, der nicht paßt ! Vlt. mal Larry Johnson fragen oder Nima. Auch Haarp und Geoengineering gehören dazu, bei uns täglich angewendet, es geht ja um Übernahme auf allen Fronten.
Derweil stimmen die Grünlinge, vereint mit den Coronoia-Diktatur-Unholden, für Totalüberwachung mit 100% Thiel-Anteil. Mit der Unterstützung der FreivonDemokraten und einem Großteil der blauen Pseudo-Alternative.
Und keiner schreit daß diese Wahl rückgängig gemacht werden muß: https://blog.icod.de/2025/11/21/palantir-abstimmung-im-landtag-baden-wurttemberg-wer-stimmte-wie/
Jeder sollte sich diese Schandtat merken, und bei nächster Gelegenheit – im Südwesten stehen im März in 2 Bundesländern Wahlen an, und im Herbst in Mittel- und Nordostdeutschland – reibt das deren Vertretern unter die Nase.
Ist Cem Özdemir noch ein Grüner, auf den Wahlplakaten in Baden-Württemberg steht es nicht mehr drauf?
so die Frage von Harald Schmidt.
.
„Wir waren schon immer ein bisschen anders“ – Özdemir verteidigt Wahlplakate ohne Parteinamen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article6999d00a42c1e3ae5f4e0232/baden-wuerttemberg-wir-waren-schon-immer-ein-bisschen-anders-oezdemir-verteidigt-wahlplakate-ohne-parteinamen.html
.
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Interview mit Susanne Zeller-Hirzel, letzte Überlebende der Weißen Rose):
.
“Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird”
.
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Hürriyet vom 8.9.98 (auf türkisch), abgedruckt im Focus am 14.9.98):
.
“Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem Verstand schaffen!”
.
Cem Özdemir
„Wenn ich Ministerpräsident werde, möchte ich dorthin gehen, wo die AfD die höchsten Ergebnisse hat“
.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article6993d4626e842744e5c57ba5/cem-oezdemir-wenn-ich-ministerpraesident-werde-moechte-ich-dorthin-gehen-wo-die-afd-die-hoechsten-ergebnisse-hat.html
SERDAR Somuncu nimmt Markus LANZ humorvoll AUSEINANDER! ⚡️ #PolitSatire #Comedy
.
https://www.youtube.com/watch?v=RdbvALYWnMU
.
Wahlreden der CDU, die machen was für die Autoindustrie?