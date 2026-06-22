Hamburg: Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

+ Große Kunst für Satanisten + Großbritannien: Trump kündigt Rücktritt von Starmer an, bevor der es tut + Wegen Drohnenleittechnik: Selenskyj stellt Belarus einwöchiges Ultimatum + Merz „verlogenes Arschloch“ genannt: Verfahren wegen X-Posting mit 4 Aufrufen +

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Großbritannien: Trump kündigt Rücktritt von Starmer an, bevor der es tut

Wie lange hält sich Keir Starmer noch im Amt? Britischen Medien zufolge könnte der Premier in Kürze seinen Rücktritt bekannt geben. Für einen steht die Amtsniederlegung bereits jetzt fest: US-Präsident Trump.

US-Präsident Donald Trump hat auf Spekulationen über einen möglichen Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer reagiert und diesem politischen Versagen vorgeworfen.

„Keir Starmer wird als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten“, schrieb Trump am Sonntag auf Truth Social. Starmer habe „bei zwei sehr wichtigen Themen kläglich versagt – Einwanderung und Energie“, erklärte Trump weiter. Er fügte hinzu: „Ich wünsche ihm alles Gute.“ Weiterlesen auf welt.de

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Wegen Drohnenleittechnik: Selenskyj stellt Belarus einwöchiges Ultimatum

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Belarus ein einwöchiges Ultimatum gestellt: Das Land soll Relais-Anlagen an der Grenze zur Ukraine abschalten, die nach seinen Angaben russische Drohnenangriffe steuern.

Bei einem Presseauftritt am Freitag in Kyjiw drohte Selenskyj, die Ukraine werde die Radaranlagen selbst ausschalten, falls Alexander Lukaschenko nicht eingreife.

„Auf den Türmen stehen Relaisstationen. Kann er sie nicht abmontieren? Wozu sagt er, er wolle keinen Krieg? Dann soll er diese Geräte entfernen, einfach abschalten“, sagte der ukrainische Präsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zu Besuch weilenden Präsidenten von Honduras, Nasry Asfura.

„Ich denke, eine Woche reicht dafür. Und ich nenne diese Frist, weil im Moment jeden Tag unsere Zivilisten sterben und Kinder verletzt werden. Wenn er es nicht tut, werden wir es tun“, warnte er. Quelle: euronews.com

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Große Kunst für Satanisten

Während des Hellfest-Festivals, das vom 18. bis 21. Juni 2026 in Clisson im Westen Frankreichs stattfand, eine katholische Bischofsmütze auf dem Kopf hatte.

Die Bühneninszenierung war geprägt von dunklen und okkult anmutenden Bildern. Bilder davon wurden auf dem offiziellen Instagram-Account des Hellfest veröffentlicht.

+++ LINKSFASCHISMUS +++

Hamburg: Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

Sie wollten nur Fußball schauen – dann endete der Abend im Krankenhaus. In Hamburg sollen Vermummte eine Gruppe Fans als „Nazi-Schweine“ beschimpft und mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert haben.

In Hamburg soll am Sonntagabend eine Gruppe von etwa 30 Fußballfans nach dem Ansehen eines WM-Spiels von einer Gruppe von Vermummten angegriffen worden sein. Die Angreifer sollen die Fans mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert und sie dabei als „Nazi-Schweine“ beschimpft haben. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer seien beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Obwohl sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, sei bislang noch kein Verdächtiger gefasst worden.

Quelle: jungefreiheit.de

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Merz „verlogenes Arschloch“ genannt: Verfahren wegen X-Posting mit 4 Aufrufen

Ein X-User hat Bundeskanzler Friedrich Merz im Juni 2025 in einem Posting als „verlogenes Arschloch“ bezeichnet. Der Beitrag wurde sage und schreibe viermal angezeigt. Trotzdem leitete die Meldestelle „Hessen gegen Hetze“ das Posting an die Staatsanwaltschaft Göttingen und es kam zunächst zum Verfahren wegen Majestätsbeleidigung.

Rechtsanwalt Markus Haintz schildert den Fall auf der Plattform X: Ein Bürger hatte im Juni 2025 einen ntv-Artikel kommentiert, laut dem Friedrich Merz „der neue Überraschungsstar am Social-Media-Himmel“ wäre. Der Nutzer schrieb dazu: „In welcher Realität lebt ihr? Zumindest nicht in meiner. Hier ist der Merz immer noch das gleiche verlogene Arschloch, dass sein Wahlversprechen noch am ersten Tag gebrochen und sich an Grüne, Linke und SPD verkauft hat.“ Die Meldestelle „Hessen gegen Hetze“ sicherte den laut Screenshot sage und schreibe viermal angezeigten Post und sandte ihn an die Staatsanwaltschaft Göttingen. Es wurde ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung (§ 188) eröffnet. Weiterlesen auf report24.net

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Umfrage: Israelis sehen den Iran als Kriegssieger

Kein gutes Zeugnis für Israels Regierung: Laut einer aktuellen Umfrage sehen 56 Prozent der befragten Israelis Netanyahus Kriegsführung im Iran als schlecht oder gescheitert an. Sie sind der Ansicht, dass das Land seine Ziele nicht oder nur teilweise erreicht hat.



92 Prozent der Befragten sehen gar den Iran als Kriegssieger in der Region. Die klare Mehrheit (86 Prozent) bewertet die Ergebnisse des Kriegs zudem negativ. Die Befragten sind etwa überzeugt, dass der Feldzug Israels langfristige Sicherheit geschwächt hat. Durchgeführt wurde die Umfrage der Hebräischen Universität und des Agman-Instituts unter 3644 Israelis ab 17 Jahren. Weiterlesen auf krone.at

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