„Habt Spaß mit ihr“ – Polizist brachte Kind zurück zu Vergewaltigern

+ US-Präsident Trump: Ohne mich wäre Israel vernichtet + Schweden: Irakischer Behindertenfahrer vergewaltigte autistische Rollstuhlfahrerin + „Der ganze Libanon muss brennen!“: Israelischer Politiker Ben-Gvir ruft zu Massenmorden und zur Zerstörung des Libanon auf + Versuchte Tötung eines AfD-Politikers: Wie politische Gewalt zur neuen Normalität wird + ÖSTERREICH: Feminismus als Schulfach +

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US-Präsident Trump: Ohne mich wäre Israel vernichtet

Aus seinem aktuellen Interview mit Axios:

TRUMP: Wenn es Donald Trump nicht gäbe, wäre Israel vernichtet.

Frage: Wie ist Ihr Verhältnis zu Netanyahu?

TRUMP: Es ist gut, aber wir müssen ihn bei Verstand halten.

Frage: Können Sie Israel davon abhalten, den Libanon anzugreifen?

TRUMP: Ja. Sie haben großen Respekt vor mir, und sie tun, was ich sage.

President Trump says without him, Israel would be eviscerated – I can control Israel- they will do as I say TRUMP:

If it weren’t for Donald Trump, Israel would be eviscerated Q:

What’s your relationship with Netanyahu? TRUMP:

It’s good, but we have to keep him sane… Q:… pic.twitter.com/OtcuzATUkq — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) June 19, 2026

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Schweden: Irakischer Behindertenfahrer vergewaltigte autistische Rollstuhlfahrerin

In Schweden hat sich wieder einmal eine brutale Vergewaltigung durch einen Migranten ereignet. Ein Iraker, der für einen Behindertentransportdienst tätig ist, vergriff sich an einer schwerstbehinderten 25-jährigen Frau. Doch ausgewiesen werden kann der Täter nicht.

Der schwedische Nationalfeiertag, der 6. Juni, wird bei einer jungen Schwedin ihr Leben lang traumatische Erinnerungen hervorrufen. Schuld daran ist ein 45-jähriger Iraker, der die 25-jährige Frau, welche autistisch und auf einen Rollstuhl angewiesen ist, eigentlich hätte sicher nach Hause bringen sollen. Doch der Fahrer für den Behindertentransportdienst „Färdtjänst“ nutzte die Wehrlosigkeit seines Fahrgastes aus und vergewaltigte sie, während er seine Fahrt unterbrach. Weiterlesen auf report24.news

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„Der ganze Libanon muss brennen!“: Israelischer Politiker Ben-Gvir ruft zu Massenmorden und zur Zerstörung des Libanon auf

„Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen Tausende libanesischer Mütter weinen. Der ganze Libanon muss brennen!

Bei allem Respekt gegenüber den Amerikanern muss Israel der ganzen Welt klar machen, dass das Blut unserer Kinder und die Sicherheit unserer Bürger nicht umsonst sein werden. Der gesamte Libanon muss niedergebrannt werden.

Unsere oberste Pflicht ist es, die Bürger Israels und die Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte zu schützen, und diese Verpflichtung hat Vorrang vor allen anderen Erwägungen.

Ich habe dem Ministerpräsidenten sogar bei unseren privaten Treffen gesagt: Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen Tausende libanesische Mütter weinen.

Schluss mit diesen Ping-Pong-Spielchen. Im Nahen Osten kann man mit zurückhaltenden Reaktionen und Mäßigung nicht gewinnen: Man muss sich von der Wut mitreißen lassen. Um zu zerstören. Um den Terrorismus zu zerschlagen.“ Via X

Israelischer Verteidigungsminister Israel Katz: Weißt du, was den Dschihadisten wirklich schadet?

„Vielleicht schadet es ihnen, wenn man sie persönlich tötet, aber das ist ihnen nicht so wichtig. Was ihnen wirklich schadet, ist, wenn man ihr Land nimmt und ihre Häuser zerstört – und genau das tun wir.“

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„Habt Spaß mit ihr“ – Polizist brachte Kind zurück zu Vergewaltigern

Kinder mit schweren Verletzungen in Notaufnahmen – niemand fragte nach. Mädchen, die Anzeige erstatteten – keine Reaktion. Täter, die von Polizisten zu ihren Opfern zurückgebracht wurden. Der „Rape Gang Inquiry Report” lässt Überlebende zu Wort kommen – und was sie erzählen, ist kaum zu ertragen. (…)

„Für mich war es, als würde ich mit dem Teufel streiten“

Die Überlebende Dr. Ella Hill – heute Ärztin, ihr Name ist ein Pseudonym – schilderte in ihrer Aussage, die in die offizielle britische Untersuchungskommission IICSA aufgenommen wurde, die Ideologie ihrer Peiniger – in deren eigenen Worten: „Weiße Mädchen sind Abfall. Sie sind alle Huren. Sie sind niedriger als Sche… unter deiner Schuhsohle. Sie gehorchen Allah nicht, also verdienen sie Strafe. Sie sollten als Strafe dafür vergewaltigt werden. Kaffir-Mädchen sind wertlos. Sex mit einem Kaffir-Mädchen zählt nicht als Ehebruch.“

Ihnen zufolge seien blonde Mädchen böser – weil man in Pakistan blonden Frauen Hexerei nachsage. Als Dr. Hill in einem Restaurant einen Kellner anblickte, wurde sie danach zur Gruppenvergewaltigung gebracht. Denn eine Frau, die einen fremden Mann ansieht, signalisiere damit ihr Einverständnis. „Vielmals wurde mir gesagt, der Koran befehle: ‚Wenn eine deiner Frauen dir nicht gehorcht, schlag sie.’ Dieses Zitat wurde mir oft genannt, bevor sie mich schlugen.“

Den Tätern zufolge seien Mädchen ab dem Einsetzen der Periode – ab etwa elf Jahren – für den Sex bereit. Als Dr. Hill ein Kopftuch trug, um sich zu schützen, rissen die Männer es ihr vom Kopf und vergewaltigten sie erneut. Als sie zu fliehen versuchte: „Sie sagten mir, ich hätte ihre Ehre beleidigt, weshalb sie mein Blut vergießen müssten. Sie taten es.“ Und:

„Jedes Mal, wenn sie Koranverse zitierten, war es sehr schwer zu widersprechen. Für sie war es, als würde ich mit Gott streiten. Für mich war es tatsächlich so, als würde ich mit dem Teufel streiten.”

Weiterlesen auf exxpress.at

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ÖSTERREICH: Feminismus als Schulfach

Am Reithmanngymnasium in Innsbruck (Tirol) können Schülerinnen im Themenbereich „Feminismus“ bald mündlich maturieren. Sie müssen dazu im Laufe der Oberstufe verschiedene Wahl-Module belegen – etwa zum weiblichen Körper, zu toxischer Männlichkeit oder kritischen Beziehungsanalysen.

Auch am Amerlinggymnasium in Wien ist eine Matura in Feminismus seit einigen Jahren möglich. (IO)

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