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Die Geestferkel GmbH, einer der größten deutschen Ferkelerzeuger mit 23 Standorten, ist pleite. Das Amtsgericht Delmenhorst ordnete am 29. Juli die vorläufige Insolvenzverwaltung an. 188 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Das Unternehmen hält in Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt rund 21.900 Sauen und 3.000 Mastschweine. Die Unternehmerfamilie Ahlers gibt als Gründe den starken Preisverfall beim Fleisch bei gleichzeitig steigenden Kosten für Futter, Energie, Löhne und Finanzierung an. Gespräche mit Banken und weiteren Gläubigern scheiterten. Alle Sauställe erfüllen zudem die Kriterien für mehr Tierwohl.

Deutschland hat sich „ausgeferkelt“

Vielleicht könnte aber auch die sinkende Nachfrage nach Schweinefleisch eine Ursache für den Niedergang dieses Betriebs sein. Immerhin gibt es in Deutschland Jahr für Jahr mehr Menschen, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen dürfen. Auch die wachsende Zahl der Veganer dürfte sich allgemein nicht positiv auf den Fleischverkauf auswirken. Und der Preis wird eben auch durch die Nachfrage bestimmt. Wie das folgende Video zeigt, dürften selbst ukrainische Ferkelerzeuger mit Sauställen ohne westlichen Standard weiterhin konkurrenzfähig bleiben, da es dort noch genügend Nachfrage nach Fleisch gibt.

Video zeigt Masttierhaltung in der Ukraine (Quelle: TikTok)

Auf jeden Fall sind der Anstieg der Energiepreise, die Ausbreitung des Islams und die Propaganda für den Veganismus in der Gesellschaft keine idealen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mastschweinproduktion und den rentablen Verkauf von Schweinefleisch.

Eine Gesellschaft, die sich jedoch bereits in weiten Teilen in einer Phase der Verhausschweinung befindet, wird den ökonomischen Niedergang nicht mit den vorherigen politischen Fehlentscheidungen in Verbindung bringen können.

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