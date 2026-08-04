Mysteriöse, uralte Bauwerke in Deutschland, die niemand erklären kann (Video)

In Deutschland verbergen sich Bauwerke, die niemand vollständig erklären kann.

Sieben archäologische Rätsel in Deutschland

Eine Festungsmauer, 25 Meter hoch, gebaut ohne Kran oder Gerüst.

Ein Sonnenobservatorium, älter als die Pyramiden, das bis heute auf den Tag genau funktioniert.

Ein Heiligtum, das seine eigene Gemeinschaft am Ende niederbrannte.

Sieben uralte Orte. Alle in Deutschland. Alle noch heute zugänglich. Und alle mit einer Frage, auf die wir keine abschließende Antwort haben.

In diesem Video sehen wir archäologische Geheimnisse Deutschlands wie die Megalithgräber Deutschland, den Ringwall Otzenhausen, den Gosecker Kreis, das Ringheiligtum Pömmelte und die Heuneburg Baden-Württemberg.

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