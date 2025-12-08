Alexander Mercouris: «Das deutsche Wirtschaftsmodell bricht jetzt zusammen!»

11.8.2025 – Mercouris (li) und Christoforou (re) zu den Hintergründen der deutschen Deindustrialisierung | Quelle: Screenshot YouTube / The Duran

Alexander Mercouris und Alex Christoforou – zwei profunde Analysten für Geopolitik und internationale Beziehungen – besprechen auf ihrem YouTube-Kanal, «The Duran», den Wandel der deutschen Industrie mit gravierenden Folgen für die Wirtschaften und das Leben der EU insgesamt.

Das Transkript des Gesprächs auf „The Duran“ zum

Strukturwandel der deutschen Industrie auf Deutsch

Alex Christoforou: Alexander, lass uns über die deutsche Wirtschaft sprechen, die sich offenbar in die gleiche Richtung, wie die britische Wirtschaft, bewegt?

Alexander Mercouris: Ja!

Alex Christoforou: Und die EU-Wirtschaft scheint sich insgesamt sehr schnell in einer Abwärtsspirale zu befinden. Doch in diesem Gespräch wollen wir etwas näher auf die deutsche Wirtschaft eingehen und uns darauf konzentrieren. Wie sieht dazu die aktuelle Lage in Deutschland aus?

Alexander Mercouris: Sie haben vollkommen Recht. Man muss verstehen, dass Deutschland ein anderes Wirtschaftsmodell verfolgte, wie Großbritannien, Frankreich und einige andere Länder. Ich meine, das britische Modell basiert auf einem sehr hohen Konsum, einer sehr hohen Nachfrage, die im Wesentlichen stark vom Immobilienmarkt abhängig ist. Viele Menschen in Großbritannien besitzen ihr eigenes Haus. Sie haben Pensionen und all diese Dinge, also nehmen sie Kredite auf, die dann Nachfrage kreieren und wiederum Güter nach sich ziehen, was eine große Dienstleistungswirtschaft erzeugt, welche wieder in die Wirtschaft eingeht und das BIP in die Höhe treibt. Es war im Grunde keine produktionsorientierte Wirtschaft!

Deutschland war ganz anders: Die deutsche Wirtschaft basierte historisch gesehen auf einem viel diversifizierteren Finanzsystem mit regionalen und lokalen Banken, welche die deutsche Industrie unter den Bedingungen einer sehr niedrigen Inflation finanzierten. Das führte dazu, dass deutsche Unternehmen tendenziell recht hohe Verbindlichkeiten eingingen, weil sie – wie gesagt – von den regionalen Banken und natürlich auch von einigen der größeren Banken finanziert wurden. Diese Verbindlichkeiten waren jedoch durch hohe Ersparnisse der Bevölkerung gedeckt, da die deutsche Zentralbank stets dafür sorgte, dass Wohnkosten in Deutschland relativ niedrig blieben und Spekulationen auf dem Immobilienmarkt mit einem Anstieg der Immobilienpreise verhindert wurden. Die Menschen legten ihr Geld bei den Banken an und diese vergaben Kredite an die Industrie. Die Industrie investierte das von den Banken geliehene Geld und die deutsche Wirtschaft wuchs.

Natürlich hing dieses System von niedrigen Inflationsraten ab, denn um Ersparnisse aufzubauen, wird eine niedrige Inflation benötigt, was immer das vorrangige Ziel der Zentralbank war. Um die Inflation niedrig zu halten und das gesamte Finanzsystem stabil zu halten, war darüber hinaus eine vorsichtige Haushaltspolitik der deutschen Regierung erforderlich:

Das war das deutsche Modell: Das alles bricht jetzt zusammen!

Ich meine, es wechselt jetzt schnell zum britischen Modell. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, aber mit Merz hat sich das, was sich unter Angela Merkel sehr deutlich abzuzeichnen begann, inzwischen noch stark beschleunigt. Alle Versuche zur Haushaltsdisziplin inklusive Verfassungsbruchs in Bezug auf die Staatsverschuldung, wurde über Bord geworfen. Die Regierung in Deutschland gibt nun außerordentlich viel Geld aus und nimmt dazu Kredite auf und das Haushaltsdefizit steigt rapide.

Die Regierung hat daneben Maßnahmen ergriffen – wir alle kennen sie aufgrund der bekannten Sanktionen gegen Russland – die zu einem starken Anstieg der Energiekosten in Deutschland führten. Das hat in Deutschland De-Industrialisierungs-Prozesse ausgelöst. All dieses zusätzliche Geld, das die Regierung ausgibt, wird unweigerlich die Gesamtnachfrage schneller steigen lassen, als die Industrie, welche sich im Niedergang befindet, mitzuhalten imstande wäre. Das wird die Importe ansteigen lassen, was natürlich dem Gegenteil von dem entspricht, was Deutschland früher ausmachte. Deutschland war immer ein Exportland. Jetzt wird es zu einem Importland. Wir befinden uns also in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Ausgaben, Verschuldung, Deindustrialisierung – doch, vermutlich einem Wachstum im Dienstleistungssektor. Das Deutschland, wie wir es kannten, verschwindet rapide!

Alex Christoforou: Mit dem Verschwinden Deutschlands verschwindet auch die Europäische Union: Denn Deutschland war der Motor der Europäischen Union. Alles in der Europäischen Union war auf Deutschland ausgerichtet. Die EU wurde um Deutschland herum aufgebaut.

Alexander Mercouris: Ja!

Alex Christoforou: Sehr viele Mitgliedstaaten in der EU, haben ihre eigenen Volkswirtschaften ausgehöhlt, indem sie alles auf Deutschland ausrichteten.

Alexander Mercouris: Richtig!

Alex Christoforou: Ich meine, sie haben freiwillig ihre Industrien aufgegeben, weil Deutschland das Ganze antrieb. Was ist dabei geschehen?

Alexander Mercouris: Genau – das passiert gerade: Das von Deutschland aufgebaute Industriemodell, das zugleich ein Exportmodell war, beginnt nun zusammenzubrechen. Deutschland war nicht nur das Zentrum, es war der Anker des gesamten Systems! Denn einer der Gründe, warum man in diversen europäischen Volkswirtschaften, in Frankreich, Italien und anderen Ländern, hohe Schulden haben konnten, fußte auf der Überzeugung, dass die Eurozone letztlich stabil bliebe, weil Deutschland als ihr zentraler Kern finanziell ebenso stabil wäre. Das ist nun vorbei:

Das wird in Zukunft große Probleme für nicht nur das gesamte deutsche, sondern auch gesamte EU-Modell – mit sich bringen!

Die ersten Anzeichen sind bereits zu erkennen: Die Insolvenzen in Deutschland nehmen rasant zu. Das hat schwerwiegende Folgen. Der Mittelstand – die Vielzahl kleiner und mittlerer Familienunternehmen in Deutschland – viele von ihnen sind ungewöhnlicherweise im verarbeitenden Gewerbe tätig, wie z.B. Miele, der berühmte Küchenhersteller, der ein hochkarätiges Mittelstandsunternehmen darstellt – ich will damit übrigens nicht sagen, dass Miele sich in Schwierigkeiten befände, nur um das klarzustellen –, wahrscheinlich gehört Miele zu jenen Mittelstandsunternehmen, die aufgrund ihrer starken Kundenbasis wahrscheinlich noch stabil geblieben sind. Aber, viele der anderen und kleineren Unternehmen, die alle möglichen Dinge hergestellt haben, von Komponenten, die beispielsweise in der Automobilindustrie Verwendung fanden, sie gehen unter: Denn, die Automobilindustrie geht sehr schnell nieder, doch ein Großteil des Mittelstands war darauf ausgerichtet und stellte verschiedene Komponenten für sie her: Wie auch immer, sie gehen jetzt unter!

Andere kleine Unternehmen, die Dinge wie Glas, Optik und ähnliches herstellten, gehen ebenfalls verstärkt unter. Das wird nicht nur die deutsche Wirtschaft verändern, sondern die gesamte Struktur des Lebens in Deutschland! Eine Besonderheit Deutschlands war, dass es aufgrund der Art und Weise, wie die Industrie in ganz Deutschland aufgebaut war, keinen dominierenden zentralen Ort gab, wie London für Großbritannien, welcher die gesamte Wirtschaft beherrschte. Nun, zumal diese kleinen Unternehmen immer schneller schließen, wird es wahrscheinlich auch zu einer regionalen Zentralisierung kommen, wahrscheinlich zu einigen wenigen großen regionalen Zentren, wie vielleicht mit Frankfurt, Berlin oder München. Wir werden sehen!

Jedenfalls läuft dieser Prozess extrem schnell ab. Wir werden sehen, wie es ausgeht! Jedenfalls meine ich, dass schon ein paar Jahre vor dem Ende der Amtszeit von Friedrich Merz, Deutschland eine Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP ausweisen dürfte, die in etwa denen anderer großer europäischer Länder wie Frankreich, Spanien, Italien oder sogar Großbritannien, obwohl Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, entspricht. Wir werden wahrscheinlich erleben, dass Deutschland viel schneller als erwartet vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur werden würde.

Ich wage die Prognose, dass der Großteil der zusätzlichen Ausgaben der deutschen Regierung nicht in die Rüstungsproduktion, Infrastruktur und all diese Dinge fließen dürfte, sondern in die immer weiter steigenden Sozialausgaben. Der deutsche Sozialstaat ist äußerst großzügig angelegt und hat eine lange Geschichte, die bis auf Bismarck zurückgeht. In gewisser Weise ist Deutschland vielleicht der älteste Sozialstaat überhaupt! Die Sozialausgaben zu kürzen, würde politisch äußerst umstritten aufgenommen. Die Merz-Regierung besteht aus einer Koalition von CDU und CSU mit der SPD. Die SPD wird den Sozialstaat schützen wollen und drängt auch auf höhere Sozialausgaben, wie es einer linksgerichteten Partei entspricht und die SPD auch verfolgt. Das wird Deutschland im Vergleich zu Großbritannien immer ähnlicher werden lassen!

Denn das Besondere an Sozialstaaten war, dass sie in der Zeitspanne von etwa 1870 bis 1960 auf der Grundlage einer starken industriellen Wirtschaft geschaffen wurden. Menschen, welche Sozialleistungen in Anspruch nahmen, taten dies nur vorübergehend, bis sie wieder Arbeit fanden:

Doch, wenn Menschen dauerhaft arbeitslos werden, entsteht eine völlig andere Situation!

Alex Christoforou: Wie will Deutschland angesichts solch einer Entwicklung im Jahr 2027 gegen Russland kämpfen?

Alexander Mercouris: Indem es die weiße Fahne hisst, falls es jemals so weit käme [Gelächter]! Ich meine, dass diese Idee einer großen deutschen Aufrüstung einer Illusion entspricht und sehe dies als eine Fata Morgana. Das wird einfach nicht stattfinden [können]. Alle zusätzlichen Mittel, von denen wir [heute] hören, dürften nicht in die militärische Aufrüstung fließen. Es wird zwar heute viel über die Anschaffung von Waffen gesprochen. Viele dieser Waffen werden jedoch aus den Vereinigten Staaten gekauft werden. Doch, Deutschland wird keine langfristige militärische Aufrüstung finanzieren können, weil die finanziellen Strukturen dafür nicht vorhanden sind. Übrigens ist die deutsche Industrie auf so etwas nicht wirklich ausgerichtet. Das ist etwas, was die Leute vielleicht nicht verstehen: Die deutsche Industrie ist heute sehr stark und mächtig, aber nicht mehr so, wie in den 1930er oder 1940er Jahren. Doch, selbst damals waren die Deutschen nicht in der Lage, solche Massen-Produktions-Effekte, wie die Russen oder Amerikaner, zu erzielen. Denn jene waren riesige kontinentale Volkswirtschaften. Deshalb konnten die Deutschen weit weniger Panzer und Flugzeuge produzieren, als die Amerikaner oder sogar Russen. Die Entwicklung der deutschen Industrie seither, hat dieses Problem noch weiter verschärft:

Das heutige Deutschland nach weiteren vier oder fünf Jahren, wird dazu absolut nicht in der Lage sein!

Die deutsche Industrie schrumpft: Rheinmetall, jener industrielle Kernkonzern, der im Zentrum deutscher Aufrüstung stehen soll, verzeichnet einen Produktionsrückgang – das haben die neuesten Zahlen bestätigt!

Alex Christoforou: Verstanden und wollen das Thema damit abschließen!

***

