EU – über 1 Mio Euro zur Bekämpfung von Hassrede im Südsudan

Bild: defyhatenow

Es mag wohl eher wie ein übler Scherz klingen, nein die EU zahlt tatsächlich mehr als eine Million Euro an den Sudan, zur Bekämpfung der dortigen „Hassrede“ im Netz.

Dass im „jungen Staat“ Südsudan allerdings kaum jemand über Internet verfügt, scheint dabei nicht zu stören.

„Hassrede“ bekämpfen trotz kaum vorhandenem Netz:

„Defy Hate Now“ oder besser gesagt „#defyhatenow“

Zahllose NGO´s und deren „fleißige“ Kopien in fernen „Entwicklungsländern“ sind offenbar eifrigst bemüht für allerlei Seltsamkeiten Geld von der EU zu lukrieren.

Jüngst hatte NiUS über ein erstaunliches Prestigeprojekt namens „Defy Hate Now“ oder besser gesagt „#defyhatenow“ berichtet.

Besagtes Projekt #defyhatenow ist ein Ebensolches gegen Hassreden ausgerechnet im Südsudan, „das Projekt setzt sich dafür ein, gemeinschaftsbasierte und datengestützte Lösungen für das Problem von Hassreden, Desinformation und der Bekämpfung von Online-Aufrufen zur Gewalt zu finden“. Die Kuriosität dabei ist allerdings, dass dies in einem Land von Statten gehen soll, in dem nur 12 % der Bevölkerung überhaupt über einen Internetanschluss verfügen.

Die südsudanesischen Hate Defiers haben seit 2020 1,2 Millionen Euro von der Europäischen Union erhalten, und seit 2023 eine weitere Million. Das Geld fließt über die „Schiene“ für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit (NDICI), dem wichtigsten Fonds, den die EU unterhält.

All dies aus Gründen, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Bevor die EU dem #defyhatenow Zuschüsse gewährte, war, man könnte es erahnen, das deutsche Außenamt deren wichtigste Finanzierungsquelle gewesen. Somit war es also der deutsche Steuerzahler gewesen, der seit einem ganzen Jahrzehnt für die Bekämpfung von Hassreden im Internet und Desinformation in sozialen Medien im Sahararaum bezahlt hatte, in dem allerdings fast niemand Internetzugang besitzt.

Unklarheit über „widmungsgemäße“ Verwendung

Freilich ist dabei völlig unklar wofür Defy Hate Now dieses Geld verwendet hat. Man behaupten, „(Sozial-)Medienkompetenzschulungen“, „Maßnahmen zur Eindämmung von Hassreden und Konflikten auf Gemeindeebene“ sowie „gemeinschaftsbasierte und datengestützte Lösungen für das Problem von Hassreden, Desinformation und Fehlinformationen“ anzubieten.

Es muss vermutet werden, dass diese Schulungen, Moderationen und Lösungen hauptsächlich der Öffentlichkeitsarbeit dienen und dass die Hate Defiers den Großteil ihrer Millionen-Euro-Förderung für eine seltsame Website namens „211 Check“ verschwendet haben, die „Faktenchecks und Informationsüberprüfungen in Südsudan“ anbietet. 211 Check beschäftigt sage und schreibe sechs Mitarbeiter, darunter einen „Teamleiter“, einen „Redakteur“ und dazu mindestens vier „Faktenprüfer“, von denen einige gleichzeitig als „Medienbeobachter“ fungieren. Gemessen an den äußerst spärlichen Veröffentlichungen von 211 Check (der letzte Beitrag wurde vor einem Monat veröffentlicht) gibt es in Südsudan wohl zweifelsfrei nur sehr wenige Fakten zu überprüfen. Auch die Zahl der Leser ist gering, wenn man den sozialen Medien Glauben schenken darf. 211 Check hat erstaunliche 226 Abonnenten auf YouTube, 245 auf Instagram und 1.405 auf Twitter. Die einzige nennenswerte Präsenz ist auf Facebook, wo ihre 7.100 Follower gelegentlich ein oder zwei Likes für einen Beitrag hinterlassen.

Einer der beliebtesten Facebook-Beiträge von 211 Check – eine Grafik, die die bittere Armut der Südsudanesen veranschaulicht und einen seltenen Kommentar erhielt.

Die Menschen im Südsudan, haben ganz klar verständlich, wie offensichtlich nach jahrelangem Bürgerkrieg wohl andere Sorgen als sich mit „westlich dekadentem Schwachsinn“ über Hassrede, Diskriminierung und Dergleichen zu befassen.

Ein weiteres „gesponsertes“ Projekt mit dem Namen #migrant media network widmet sich der Information von Afrikanern über Migration in westliche Länder wie Deutschland, und das freilich abermals auf Kosten der deutschen „Melkkuh-Steuerzahler“.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.