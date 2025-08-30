Burkina Faso „serviert“ Gates mit Malaria-Projekt eiskalt ab

Das umstrittene Malaria-Projekt Gene Drives von Bill Gates wurde, wie könnte es auch anders sein, im nunmehr „selbstbestimmten“ Burkina Faso, eiskalt abserviert.

Das Land war ja seit der Machtergreifung des jungen Präsidenten Ibrahim Traore, bereits mehrfach durch „mutige anti-imperialistische Schachzüge“ in Erscheinung getreten.

„Rauswurf für Gates“

Nunmehr wurde das „Gates-Projekt“ mit gentechnisch veränderten Insekten rigoros gestoppt. Ziel des Projektes sollte es sein, die, durch Mücken übertragene Malaria-Erkrankung in Afrika auszurotten. Das Ziel sollte es, als Teil der Initiative „Target Malaria“, mithilfe sogenannter Gene Drives die Population sein, bestimmte Moskito-Arten zu dezimieren, die Malaria übertragen.

Behördenanordnung zur Einstellung der Aktivitäten

Nun haben die Behördenallerdings alle Aktivitäten untersagt und darüber hinaus angeordnet, sämtliche Proben zu vernichten, wie aus der nachstehenden Anordnung der Nationale Agentur für Biosicherheit (ANB) und die Nationale Agentur für Umweltverträglichkeitsprüfung (ANEVE), hervorgeht, wie targetmalaria.org verlautbart hatte.

Target Malaria verlautbarte dies im nachstehenden Update:

Die Nationale Agentur für Biosicherheit (ANB) und die Nationale Agentur für Umweltverträglichkeitsprüfung (ANEVE) hatten im Juli 2025 dem Genehmigungsantrag des Target Malaria-Teams Burkina Faso am Institute of Health Sciences Research (IRSS) zur kontrollierten Freisetzung genetisch veränderter, männlicher Moskitos ohne Gene Drive positiv entsprochen. Im Rahmen dieses Prozesses erteilte auch das Ethikkomitee für Gesundheitsforschung (CERS) seine Zustimmung.

Zusätzlich zu den behördlichen Genehmigungen der ANB und ANEVE erhielt das Projekt die Zustimmung der Gemeinden an den Einsatzorten, die Aktivitäten in ihren Dörfern fortzusetzen.

Am 11. August 2025 wurde eine kleine Freisetzung von genetisch veränderten, männlichen Moskitos ohne Gene Drive erfolgreich durchgeführt, in Übereinstimmung mit den Bedingungen der ANB- und ANEVE-Genehmigungen.

Verbot kam Mitte August

Am 18. August forderten die nationalen Behörden das Target Malaria-Team des IRSS auf, alle seine Aktivitäten einzustellen. Das IRSS-Team kam der Aufforderung nach.

Am 22. August veröffentlichte das Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und Innovation eine Mitteilung, in der es die Öffentlichkeit in Burkina Faso darüber informierte, dass alle Aktivitäten des Target Malaria-Projekts auf seinem Territorium eingestellt wurden.

Das IRSS-Team arbeitet im Rahmen des Target Malaria-Projekts seit 2012 in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen Burkina Fasos. Wir stehen in engem Kontakt mit den nationalen Behörden und Interessengruppen Burkina Fasos und sind weiterhin zur Zusammenarbeit bereit.

Anmerkungen:

Die erteilten Genehmigungen waren wie folgt:

Eine Genehmigung gemäß den gesetzlichen Anforderungen für die biologische Sicherheit, erteilt von der Nationalen Agentur für biologische Sicherheit (Agence national de biosécurité – ANB) unter der technischen Aufsicht des Ministeriums für Hochschulbildung, wissenschaftliche Forschung und Innovation;

(Beschluss Nr. 2025-000007/MESRI/SG/ANB vom 11. Juli 2025 zur Genehmigung der kontrollierten Freisetzung von genetisch veränderten männlichen Moskitos ohne Gene-Drive Ac(PMB)1)

Eine Genehmigung zur ökologischen und sozialen Durchführbarkeit, basierend auf der Überprüfung einer unabhängigen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) durch die Nationale Agentur für Umweltverträglichkeitsprüfungen (Agence Nationale des Evaluations Environnementales – ANEVE) des Umweltministeriums.

Dekret Nr. 2025-924/MEEA/SG/ANEVE vom 15. Juli 2025 mit einer positiven Stellungnahme zur ökologischen Durchführbarkeit des Ac(PMB)1-Mückenfreisetzungsprojekts.

Somit hat Burkina Faso offenbar einen erneuten mutigen Schritt in „Sachen Selbstbestimmung“ getan.

