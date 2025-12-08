Regierung lockt gezielt Bürgergeldempfänger nach Deutschland

Russen warnen vor „titanischen Bemühungen“, das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska zu stören + Syrische Schleuserbande schleust täglich bis zu 480 Migranten in die EU + ZDF erklärt: „Den Deutschen geht es besser denn je“ + Nächste Fake-Pandemie: Chikungunya

+++

Russen warnen vor „titanischen Bemühungen“, das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska zu stören

Dank der Last-Minute-Reise des US-Sondergesandten Steve Witkoff nach Moskau kommt es zu einem Treffen zwischen Donald J. Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – und darüber hinaus sind beide Seiten nun fest davon überzeugt, dass ein akzeptabler Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgehandelt wird.

(…) Hinzu kommt, dass die Ukraine – wie erwartet – in den Hintergrund gedrängt und aus den Hauptdiskussionen ausgeschlossen wurde – und dasselbe gilt für alle kriegstreiberischen europäischen Staats- und Regierungschefs.

Die Folge ist, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, kaum dass das Treffen zwischen US-Präsident Donald J. Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska bestätigt wurde, im Internet versuchte, das Treffen zu stören und einen Plan abzulehnen, der noch nicht einmal vorgelegt wurde.

(…) Der russische Sondergesandte für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit ,Kirill Dmitriev, warnte, dass „bestimmte Länder“ „titanische Anstrengungen“ unternehmen würden, um das Treffen zwischen Trump und Putin am kommenden Freitag, dem 15. August, zu stören.

Via thegatewaypundit.com

+++

US-Gesandter bei der NATO: Selenskyj könnte am Gipfel in Alaska teilnehmen

Der US-Botschafter bei der NATO sagte am Sonntag, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könne diese Woche am US-Russland-Gipfel in Alaska teilnehmen, da die europäischen Staats- und Regierungschefs darauf drängen, dass Kiew an den Verhandlungen teilnimmt.

Botschafter Matthew Whitaker wurde auf CNN gefragt, ob Selenskyj am Freitag gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin teilnehmen könnte.

„Ja, ich halte das durchaus für möglich“, sagte er. „Natürlich kann es kein Abkommen geben, dem nicht alle Beteiligten zustimmen. Und natürlich hat die Beendigung dieses Krieges höchste Priorität.“

Via insiderpaper.com

+++

Syrische Schleuserbande schleust täglich bis zu 480 Migranten in die EU

Ein internationales Netzwerk brachte über die Balkanroute massenhaft Migranten nach Deutschland und in die Niederlande. Ermittler sprechen von Millionenprofiten, bis zu 4.500 Euro pro Person und warnen, dass das wahre Ausmaß noch weit größer sein könnte.

(…)Die Bande soll über Jahre hinweg Migranten in Massen über die Balkanroute in die EU geschleust haben, so geht es aus einem Bericht von Brüssels Signal hervor.

480 Personen pro Tag – horrende Summen kassiert

Nach Erkenntnissen der Ermittler konnte die Gruppe auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten rund 480 Personen pro Tag illegal einschleusen. Der Preis pro Kopf: zwischen 2.500 und 4.500 Euro – abhängig von Route und Risiko.

Von 2022 bis 2025 sollen mindestens 1,4 Millionen Euro geflossen sein. Doch die Ermittler gehen davon aus, dass die tatsächlichen Gewinne nahe an 10 Millionen Euro liegen.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

UK: Illegale Migranten rufen „Allahu Akbar“, während sie in unser Land eindringen

Dank Keir Starmer können diese Männer nun frei auf unseren Straßen herumlaufen.

Dies ist ein nationaler Sicherheitsnotstand.

BREAKING NEWS Illegal migrants can be heard shouting “Allahu Akbar” as they invade our country. These men will now be free to roam our streets thanks to Keir Starmer. This is a national security emergency. pic.twitter.com/PA60AILbRs — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) August 10, 2025

+++

ZDF erklärt: „Den Deutschen geht es besser denn je“

Im ZDF erklärt man: „Den Deutschen geht es besser denn je.“ So würde die AfD von falschen „negativen Botschaften“ leben – eine gesellschaftliche Spaltung oder Krisensymptome, wie von der Partei behauptet, gäbe es gar nicht.

In einem Essay auf der Webseite von ZDF-Heute setzt sich die Autorin Sina Mainitz mit Glück auseinander und kommt zum Schluss: „Den Deutschen geht es besser denn je.“ Im Essay attestiert Mainitz den Deutschen, zu viel zu meckern: „Überall Gemecker – übers Wetter, Inflation, Krisen. Doch objektiv gesehen hat es nie eine bessere Zeit zu leben gegeben.“

(…) Doch auch in Deutschland hätten sich „die allermeisten Dinge“ zum Guten entwickelt – dazu stellt Enste eine verblüffende These auf:

Menschen kommen laut ihm nicht etwa wegen des leicht zu missbrauchenden Sozialstaats nach Deutschland, sondern „weil sich die meisten Menschen hier wohlfühlen und Vertrauen in die Institutionen haben.“ Er meint: „Wir sind ein Rechtsstaat, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen und die Demokratie“ – eine Maßnahme ist für ihn etwa ein freiwilliges soziales Jahr.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Regierung lockt Bürgergeldempfänger nach Deutschland

Es ist ein beispielloser Skandal und niemand scheint sich dafür wirklich zu interessieren. Gleich auf mehreren Sprachen lockt die Bundesregierung gezielt arabische Migranten nach Deutschland. Die Bundesagentur für Arbeit verspricht Bürgergeld für jeden, der kommt.

Die letzten Zweifel daran, dass auch die von Lars Klingbeil unter der Marionette Friedrich Merz geführte Bundesregierung allen schaufensterpolitischen Scheinmaßnahmen zum Trotz an der großen Migrationsagenda nicht das Geringste verändern will, hat nun SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ausgeräumt: Mit ihrer aktuellen Bürgergeld-Werbung im Ausland sorgt das von der SPD-Vorsitzenden geführte Ministerium für ein weiteres fatales Signal, das noch mehr Wirtschafts- und Armutsmigranten nach Deutschland lockt: Auf einer eigenen Website wird in mehreren Sprachen „Citizen’s Benefit for People from Abroad“ erklärt; dazu zeigt die Kampagne eine Frau mit Kopftuch und einen Mann (siehe nachfolgende Abbildungen), der offensichtlich aus Nordafrika oder dem arabischen Raum stammt, und erläutert dazu detailliert, wie Ausländer Zugang zum deutschen Sozialleistungssystem erhalten können.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Nächste Fake-Pandemie: Chikungunya

Die WHO und andere globalistische Organisationen lassen keine noch so kleine „Krise“ vorbeigehen, ohne sie auszunützen. Offenbar soll jetzt Chikungunya hochgespielt werden. Wie bei Corona gibt es aber mehr als genug natürliche Heilmethoden.

Die Chikungunya-Krankheit ist eine häufige RNA-Viruserkrankung, die durch den Stich infizierter Aedes-Mücken auf den Menschen übertragen wird. Ribeiro Dos Santos et al. veröffentlichten am 10. Juni 2025 Schätzungen, wonach weltweit jährlich etwa 35 Millionen Menschen mit dem Chikungunya-Virus infiziert werden. Die Krankheit ist durch Symptome wie Fieber und starke Gelenkschmerzen gekennzeichnet, die bei manchen Menschen zu einer starken Beeinträchtigung führen können. Während die meisten Menschen innerhalb einer Woche genesen, können bei einigen lang anhaltende Gelenkschmerzen auftreten.

Weiterlesen auf tkp.at

+++ WISSENSWERT +++

Wo in Europa zahlen die Menschen die höchsten Steuern?

In Österreich arbeitet man 6 Monate für den Staat.

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<