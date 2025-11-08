US-Vizepräsident spricht Klartext: Deutschland begeht zivilisatorischer Selbstmord

+ Muslim-Mode-Shop zeigt in Auslage „tote Palästinenser“ + Vertrauen ins deutsche Gesundheitssystem drastisch gesunken + Brandenburg will 330 Wölfe schießen + CDU-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein bestellt sich Audi S8 mit 571 PS +

Mehr als doppelt so viele Klagen: Asyl-Verfahren lähmen Deutschlands Gerichte

Die Justiz ächzt unter einer extremen Zunahme von Asyl-Klagen! Eine exklusive BILD-Umfrage in den Bundesländern ergibt für das erste Halbjahr teils dramatische Zunahmen an Verfahren. Für die Juristen kaum zu stemmen!

Den prozentual heftigste Anstieg hat Niedersachsen zu verkraften. Auf Anfrage teilt das Oberverwaltungsgericht (OVG) mit: Bis Ende Juni sind an den sieben Verwaltungsgerichten 10.775 asylrechtliche Verfahren (Haupt- und Eilverfahren) eingegangen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4754 Fälle – ein Anstieg um fast 127 Prozent! Hinzu kommen noch unerledigte Verfahren aus dem Vorjahr. Insgesamt schieben Niedersachsens Richter derzeit 16.884 offene Fälle vor sich her. Weiterlesen auf bild.de

+++

US-Vizepräsident spricht Klartext: Deutschlands zivilisatorischer Selbstmord

US-Vizepräsident J.D. Vance spricht aus, was hierzulande kaum jemand zu sagen wagt. Deutschland begeht zivilisatorischen Selbstmord, verursacht durch ideologische Verblendung, wirtschaftliche Selbstzerstörung und eine Migrationspolitik, die Probleme statt Fachkräfte importiert.

Nachdem seine Äußerungen im Zuge der Münchner Sicherheitskonferenz Schlagzeilen gemacht hatten, übte US-Vizepräsident J.D. Vance einmal mehr scharfe Kritik an Europa und warf der EU vor, „zivilisatorischen Selbstmord“ zu begehen. Das, so der Spectator, gelte insbesondere für Deutschland, das seiner eigenen Zerstörung entgegen gehen würde.

J.D. Vance wörtlich: „Wenn ein Land wie Deutschland noch ein paar Millionen weitere Einwanderer aus kulturell völlig inkompatiblen Ländern aufnimmt, dann ist es egal, was ich über Europa denke (…) Deutschland wird sich selbst umbringen. Und ich hoffe, dass es das nicht tut, weil ich Deutschland liebe und möchte, dass es prosperiert.“

Seine Bemerkungen wurde als ein weiterer Seitenhieb nach der Münchner Sicherheitskonferenz abgetan, Vance betonte jedoch, dass er sich tatsächlich Sorgen um Deutschland machen würde. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Italien versinkt im Blitzer-Chaos: Südtirol zieht die Konsequenz

Das Blitzer-Chaos in Italien geht weiter. Südtirol zieht harte Konsequenzen wegen der Regeln aus Rom. Und das zur Urlaubszeit.

BOZEN – Italiens Chaos um Blitzer-Anlagen kommt nicht zur Ruhe. Auslöser ist einmal mehr ein Dekret aus dem Hause von Verkehrsminister Matteo Salvini. Südtirol sieht sich dazu zu einem drastischen Schritt gezwungen: Den Stecker ziehen. Nach einem Bericht von Rai Südtirol sind aktuell alle fest installierten Speedcheck-Boxen (auch oft Autovelox-Boxen genannt) auf den Straßen der Region außer Betrieb. […] Als Grund dafür gab die Polizei ein Dekret aus Rom an. Laut diesem dürfen fest installierte Geschwindigkeitskontrollen in Italien nun nur noch auf ausgewiesenen Straßen installiert sein. Doch genau das ist in Südtirol eben aktuell nicht der Fall.

Bevor man die Blitzer wieder in Betrieb nehmen könne, müsse nun der Regierungskommissar mittels Daten der Ortspolizei, die Straßen festlegen, auf denen geblitzt werden darf. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Marktamt schritt ein – Muslim-Mode-Shop zeigt in Auslage „tote Palästinenser“

Der „Muslim Lifestyle Shop“ Zahraa sorgt – wieder einmal – für Wirbel. In der Auslage lagen „Leichen“ mit blutigen Laken. Es hagelt Anzeigen.

Der „Muslim Lifestyle Shop" Zahraa sorgt – wieder einmal – für Wirbel. In der Auslage lagen „Leichen" mit blutigen Laken. Es hagelt Anzeigen.

Burka-Shop in Wien verkauft radikale Islam-Ratgeber Kein Sommer ohne Skandal um das Floridsdorfer Geschäft Zahraa: Neben Niqab, Burkini und Co. bot der „Muslim Lifestyle Shop" vergangenen August Kinderbücher mit Verhüllungs-Tipps und einen Ratgeber, wie man mit „effektiver islamischer Erziehung gottesfürchtige Diener Allahs" aus dem Nachwuchs macht, an – „Heute" berichtete „Leichen" und Anti-Israel-Flyer: Jetzt, ein Jahr später, stapelten sich mit blutigen Laken bedeckte Schaufensterpuppen in der Auslage des Shops in der Brünner Straße. Daneben lagen Pickerl mit „Free Palestine" und „Boycott Israeli Apartheid". Mit der Aktion wollte das Bündnis Palästina Solidarität Österreich auf das „unsagbare Leid in Gaza" hinweisen, so ein Aktivist zu „Heute". Man bedanke sich bei den Geschäftsbetreibern, welche die Auslage im Zuge einer Kooperation kostenlos zur Verfügung gestellt habe, so der Aktivist weiter. Weiterlesen auf heute.at +++ Forsa-Umfrage: Mehrheit der Deutschen für Anerkennung Palästinas 54 Prozent der Deutschen wollen Palästina als Staat anerkennen. Die Zustimmung ist nicht überall gleich hoch – weder nach Alter noch nach politischer Richtung. BERLIN – Eine knappe absolute Mehrheit der Deutschen befürwortet die Anerkennung Palästinas als eigenen Staat. In einer aktuellen Forsa-Umfrage sagten 54 Prozent „Ja", 31 Prozent sprachen sich dagegen aus, 15 Prozent waren unentschieden. Auftraggeber der Erhebung war die außenpolitische Zeitschrift Internationale Politik. +++ Vertrauen ins deutsche Gesundheitssystem drastisch gesunken Innerhalb weniger Monate hat das Vertrauen der Deutschen in ihr Gesundheitssystem deutlich abgenommen. Die steigenden Beiträge und lange Wartezeiten verunsichern viele Menschen. Experten fordern sofortige Reformen, um das System zu retten. Steigende Beiträge, Milliardenlöcher in den Sozialversicherungen, lange Wartezeiten beim Arzt: Das Vertrauen der Bundesbürger in das Gesundheitssystem ist deutlich gesunken. Immer mehr Menschen sind unzufrieden. Das geht aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Fast jeder Zweite (47 Prozent) zeigte sich demnach im Juli weniger zufrieden oder unzufrieden. 40 Prozent bekundeten, sie seien zufrieden, 12 Prozent vollkommen oder sehr zufrieden. Im Januar waren die Zahlen noch deutlich positiver gewesen. Auf die gleiche Frage antworteten damals 30 Prozent, sie seien weniger oder nicht zufrieden. Weiterlesen auf welt.de +++ Und womit fährt der Pöbel? CDU-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein bestellt sich Audi S8 mit 571 PS Der Däne Claus Ruhe Madsen, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, fährt jetzt einen Audi S8 für rund 160.000 Euro, 571 PS und einem Benzinverbrauch von 11.7 Litern/100 km. Madsen möchte, dass seine Bürger E-Auto fahren, der Umwelt zuliebe. Claus Ruhe Madsen, CDU-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein und zuständig für nachhaltige Mobilität, zeigt wie es geht und gönnt sich einen brandneuen Audi S8 mit satten 571 PS. Ein Sportwagen der Oberklasse, der auf der Autobahn mehr an die Beschleunigung eines Flugzeugs als an Klimaschutz erinnert. Gleichzeitig tritt der Däne öffentlich für CO₂-Reduktion, Verkehrswende und verantwortungsvollen Ressourcenverbrauch ein. Wasser predigen, Wein saufen – und das im CDU-Magnum-Format. Weiterlesen auf journalistenwatch.com +++ Danach ist der Biber dran … Brandenburg will 330 Wölfe schießen Ab Herbst will Brandenburg die Wolfsjagd erlauben. Wie viele Raubtiere der Flinte zum Opfer fallen sollen, war bisher offen. Jetzt nennt der Umwelt-Staatssekretär erstmals eine Zahl. Und eine listige Jagdmethode. In vier Wochen will Gregor Beyer (55, Ex-FDP) Nägel mit Köpfen machen. Am 11. September lädt der Staatssekretär Jagd- und Naturschutzverbände zum ersten Brandenburger Wolfsplenum seit sechs Jahren nach Potsdam. Dazu Schafzüchter, Bauern und Wolfsexperten. Beyers Ziel: „Am Ende wird es eine Abschuss-Quote für Wölfe geben!" Der Ex-Förster und frühere Jagd-Lobbyist hat eine klare Vorstellung. Beyer: „Ein Drittel des Wolfsbestands muss entnommen werden. 330 Tiere sind eine realistische Größe." Denn der Politiker schätzt die Gesamtzahl der Wölfe im Land auf „mindestens tausend". Und widerspricht damit seinen eigenen Experten. Weiterlesen auf bz.de +++WIR VERGESSEN NICHT+++