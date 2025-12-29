Kanzleramtschef Frei: Im Gesundheitswesen müssen Leistungen entfallen!

+ Im Gesundheitswesen müssen manche Leistungen entfallen + Oligarchen-Jacht kostet Italien € 30 Mio. für Wartung + D: Mehr als ein Drittel hat den Glauben an Schwarz-Rot verloren + Ö: Umfragedesaster für Kanzler Stocker – und die ÖVP + Berliner Stadtmission: Brandstifter fackeln zwei Kältebusse ab +

Kanzleramtschef Frei: Im Gesundheitswesen müssen manche Leistungen entfallen

„Wir werden deshalb nicht kränker”, sagt der CDU-Politiker dem RND. Er beklagt, Deutschland habe das teuerste System der Welt, aber keine überdurchschnittlich gesunde Bevölkerung. Franzosen gingen seltener zum Arzt.

BERLIN – Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) stimmt die Bevölkerung auf einen Abbau von Leistungen im Gesundheitssystem ein. „Klar ist auch, dass manche Leistungen entfallen müssen, um das Gesundheitssystem günstiger zu machen, was in anderen Ländern auch funktioniert“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir werden deshalb nicht kränker.“ Das werde zwar Widerstände hervorrufen. „Aber wir müssen das im Interesse des Ganzen durchsetzen.“ Weiterlesen auf rnd.de

Meteorologe Maue: “Wenn der Jahrhundertwinter zurückkommt, ist Deutschland am Ende” Sollte es wieder zu einem Jahrhundertwinter wie Anfang der 1960er-Jahre kommen, wäre dies für Deutschland und viele andere europäische Länder eine Katastrophe. Kein “Jahrhundertsommer” könnte solche tiefgreifenden Schäden verursachen.

Der Meteorologe Dr. Ryan Maue hat auf X eine Prognose abgegeben, die man in Berlin nicht hören will: Sollte sich ein Winter wie 1962/63 mit dem heutigen Öko-Stromnetz wiederholen, dann ist Deutschland schlicht geliefert. “Germany won’t make it”, schreibt er. Kein Konjunktiv, keine Höflichkeit, nur die kalte Logik eines Mannes, der verstanden hat, dass Windräder und Solarpanele im Winter keine funktionierende Energieversorgung ersetzen.

DEUTSCHLAND: Mehr als ein Drittel hat den Glauben an Schwarz-Rot verloren

Umfrage-Schock für die Koalition: Eine aktuelle Umfrage zeigt wachsende Zweifel am Fortbestand der schwarz-roten Koalition. Vor allem Männer und Wähler der Opposition rechnen nicht mit einem Durchhalten bis 2029.

Nach einer Umfrage des Instituts YouGov erklärten 37 Prozent der Befragten, es sei „sehr“ oder „eher unwahrscheinlich“, dass das Bündnis aus Union und SPD die gesamte Legislaturperiode übersteht. Nur noch 53 Prozent halten einen Fortbestand der Koalition für wahrscheinlich, neun Prozent äußerten sich unentschieden. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

ÖSTERREICH: Umfragedesaster für Kanzler Stocker – und die ÖVP

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat historisch schlechte Umfragewerte, für seinen Vize sieht es nicht besser aus. Die FPÖ und Herbert Kickl erzielen hingegen rekordverdächtige Zustimmung

LINZ – Die letzte Umfragewelle des Linzer Market-Institus in diesem Jahr bestätigt, was bereits seit drei Jahren bei allen Umfragen (bestätigt durch die Europa- und die Nationalratswahl) zu sehen war: Bundesweit liegt die FPÖ vorne, derzeit ist sie mit 37 Prozent beinahe doppelt so stark wie die Kanzlerpartei ÖVP, die in der Market-Hochrechnung für den STANDARD nur auf 19 Prozent kommt. Weiterlesen auf derstandard.at

ITALIEN: 30 Mio. für Wartung – Oligarchen-Jacht kostet Italien ein Vermögen Seit mittlerweile über drei Jahren liegt die Superjacht eines russischen Oligarchen im Golf von Triest. Das kommt teuer für Italien: Ein Bericht hat nun gezeigt, wie viel Geld die Segeljacht des Putin-Freundes seit ihrer Festlegung schon verschlungen hat.

Die weltweit größte Segeljacht „A“, liegt seit März 2022 im Golf von Triest. Das heißt nicht, dass das Schiff unbeaufsichtigt im Hafenbecken liegt, ganz im Gegenteil: Denn die eingefrorenen Schiffe müssen in bestem Zustand erhalten werden. Für die Wartung der Jacht hat der italienische Staat bisher rund 30 Millionen Euro ausgeben müssen, wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtete. Die rund 530 Millionen Euro teure Jacht wurde im März 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts festgesetzt. Nach Ansicht der italienischen Behörden gehört das Schiff dem belarussischen Oligarchen Andrej Melnichenko, der als Putin-nah gilt. Quelle: krone.at +++ Berliner Stadtmission: Brandstifter fackeln zwei Kältebusse ab Bei klirrenden Minustemperaturen sind die vielen ehrenamtlichen Helfer der Berliner Stadtmission jede Nacht unterwegs, um Menschen in Not zu helfen. Jetzt sind die Retter selbst in eine Notlage geraten und brauchen Hilfe bei der Hilfe. Denn zwei von insgesamt drei Kältebussen der Berliner Stadtmission sind in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen. Nachdem die Mitarbeiter die Fahrzeuge zum Schichtende gegen 2 Uhr früh an der Sydlitzstraße in Moabit abgestellt hatten, bemerkte ein Zeuge etwa eine Stunde später eine verdächtige Person an den Kältebussen. Kurz darauf stand der VW Crafter (Wert etwa 60.000 Euro) des Vereins in Flammen. Der Wagen mit spezieller Ausstattung war erst vor etwa drei Jahren von der Deutsche Bahn Stiftung gespendet worden. Das Feuer griff auch auf einen weiteren Kältebus über, der daneben geparkt war. Weiterlesen auf bz-berlin.de +++ VATIKAN: Papst Leo schickt 100.000 Suppen in die Ukraine Papst Leo XIV. hat zu Weihnachten Lebensmittelhilfen in die Ukraine geschickt. Mit 100.000 Fertigsuppen will er Betroffenen im Kriegsgebiet seine Unterstützung zeigen. Drei Lastwagen hätten zu Weihnachten 100.000 Hühner- und Gemüse-Fertigsuppen in die Nähe der Front gebracht, wo sie an Bedürftige verteilt werden sollten, sagte Kurienkardinal Konrad Krajewski laut Vatikanmedien vom Wochenende, wie Kathpress berichtete. +++ Onlinehandel: Geschlechtergetrennte Hochzeiten, Babynahrung, Kinderkopftücher – Der Halal-Markt in Deutschland wächst immer weiter In Deutschland findet man zahlreiche Produkte, die halal sind: ob Babynahrung, Kopftücher für Kinder oder Handyhüllen für geschlechtergetrennte Hochzeiten. Neben muslimischen Firmen bieten auch reguläre Versandhändler oft Halal-Produkte in ihrem Sortiment an. […] Auf Instagram wirbt beispielsweise die Firma „Fotofrei.Hamburg“ mit speziellen Handyhüllen, die die Kameras am Handy blockieren, sodass während Hochzeiten oder Hennaabenden nicht unerlaubt Fotos gemacht werden können. Ansonsten sollen die Handys weiter normal fürs Nachrichtenschreiben und im Internet surfen benutzt werden können. Die Handyhüllen sollen für „dein Halal Event“ sein. Weiterlesen auf apollo-news.net +++ +++ HIER geht es zu den SHORT NEWS von gestern: „Familien fliehen vor der Klimakrise“: Spendenaufruf für Seenotrettungs-NGO



