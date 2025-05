Abgelehnter Asylbewerber stiehlt Hund und würgt Besitzerin mit Hundeleine

+ Für Minister Thorsten Frei sind alle Deutschen Faulpelze + Merz’ Milliarden-Schulden könnten Finanzkrise 2.0 auslösen + NDR baut „Social-Media-Schutzeinheit“ gegen Hatespeech auf + Erdbeben am Supervulkan in Italien + Anbau alter Sorten: Kleingärtner als Schwerkriminelle +

+++

Ukraine droht Milliardenverlust: EU plant Rückkehr zu Handelsquoten vor Kriegsbeginn

Der Agrar- und Lebensmittelsektor in Kyjiw bereitet sich auf einen milliardenschweren Rückschlag vor. Die EU plant im Juni, den zollfreien Zugang für ukrainische Agrarimporte wieder einzuschränken, laut einem Euractiv vorliegenden Entwurf.

Die Europäische Kommission plant, zu den vor dem Krieg geltenden Zollkontingenten zurückzukehren, die im Abkommen über eine vertiefte und umfassende Freihandelszone von 2017 festgelegt wurden. Mit der Maßnahme würden die nach dem russischen Einmarsch 2022 eingeführten befristeten autonomen Handelsmaßnahmen beendet werden.

Die Kommission hatte gehofft, die autonomen Handelsmaßnahmen vor Ablauf der Frist im Juni durch ein langfristiges Abkommen zu ersetzen, räumte jedoch ein, dass sie stattdessen an „Übergangsmaßnahmen“ arbeite – eine Notlösung, die auf alte Regeln zurückgreift, die die Ukrainer zu vermeiden gehofft hatten. Weiterlesen auf euraktiv.de

+++

Für Minister Thorsten Frei sind alle Deutschen Faulpelze

Kaum im Amt, überrascht Thorsten Frei, Minister für besondere Aufgaben, mit der umstrittenen These, unser Wohlstand leide nicht an einer wohlstandsfeindlichen Regierungspolitik, sondern an der Faulheit der Bürger. Es geht eigentlich kaum unverschämter.

[…] Bundesminister Frei meinte, dass wir insgesamt eine Entwicklung in Deutschland haben, wonach die durchschnittliche Arbeitszeit der Menschen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen sei. Und weiter erklärte Frei:

„Wir arbeiten deutlich weniger Stunden pro Kopf und Jahr als praktisch alle anderen Länder Europas und erst recht darüber hinaus; in anderen Ländern in Europa wird 200, 300 Stunden mehr pro Kopf und Jahr gearbeitet. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich auch Auswirkungen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand unseres Landes hat.“

„Leistungsfähigkeit und Leistungswille“, so Frei, seien aber „auch die Grundvoraussetzungen für Wohlstand“. Weiterlesen auf alexander-wallasch.de

+++

Experte warnt: Merz’ Milliarden-Schulden könnten Finanzkrise 2.0 auslösen

Deutschland dehnt zur Aufnahme neuer Schulden die EU-Regeln maßgeblich aus. Finanzexperten sehen Risiken in der Verflechtung zwischen Banken und Staat.

Die von der Koalition angestrebte Neuverschuldung würde dafür sorgen, dass Deutschland nach den EU-Regeln noch schlechter dastehen wird als bisher, glaubt Thomas Weck, Professor für öffentliches Recht an der Frankfurt School of Finance & Management. Der Berliner Zeitung sagt er auf Anfrage:

„Die Merz-Regierung möchte sich vielmehr auf Ausnahmen stützen oder Anpassungen erreichen, um weitere Schulden ganz unionsrechtskonform aufnehmen zu können. Allerdings würden die aufgenommenen Kredite die Banken-Staat-Verflechtung in der EU erhöhen. Diese Banken-Staat-Verflechtung war schon in der Finanzkrise ein Problem.“

[…]

Die Finanzkrise führte für Deutschland ja zu einer gesamtwirtschaftlichen Krise. In beiden Fällen, früher und heute, besteht die Gemeinsamkeit, dass die öffentliche Hand und die Banken eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Die Bankenregulierung infolge der Finanzkrise verfolgte laut Weck das Ziel, diese Schicksalsgemeinschaft aufzulösen, damit der Staat die Banken nicht mehr retten muss. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

ARD-Mitarbeiter bedroht: NDR baut „Social-Media-Schutzeinheit“ auf

Hintergrund der Maßnahme ist laut Ausschreibung ein Anstieg an Hatespeech und Anfeindungen gegen Mitarbeitende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – sowohl im Netz als auch im physischen Raum. Die neue Einheit soll darauf reagieren, indem sie Schutzstrukturen koordiniert, Präventionsarbeit leistet und bei sensiblen Veröffentlichungen beratend zur Seite steht.

[…]

Zu den Aufgaben zählen u. a. die Kommunikation in Krisensituationen, die Entwicklung interner Schulungsmaßnahmen, die Vernetzung mit externen Stellen – etwa Meldestellen oder Strafverfolgungsbehörden – sowie die Unterstützung bei der Einführung von KI-gestützten Community-Management-Prozessen. Auch die Vernetzung mit bestehenden Einheiten in der ARD sei Teil des Aufgabenspektrums. Weiterlesen auf nius.de

+++

Abgelehnter Asylbewerber stiehlt Hund und würgt Besitzerin mit Hundeleine

Am vergangenen Donnerstag (08.05.2025) kam es in Glinde (Schleswig-Holstein) zu einem unfassbaren Vorfall: Einer Hundehalterin wurde zunächst der Hund gestohlen.

Die Frau verfolgte den Dieb, doch als sie den Mann schließlich einholte, würgte dieser sie mit der Hundeleine! Glücklicherweise kam ihr ein Passant zu Hilfe. Bei dem Würger soll es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus dem Iran handeln.

Nach Angaben der Polizei war die Frau (56) gegen 10.45 Uhr mit ihrem Hund unterwegs. In der Straße Togohof stellte sich ihr ein Mann (32) in den Weg, entriss ihr die Hundeleine und lief mit dem Tier davon. Die Frau verfolgte ihn und forderte lautstark die Rückgabe ihres Hundes. Als sie den Dieb stellte, soll der Tatverdächtige sie mit der Hundeleine gewürgt haben! Trotz ihrer Gegenwehr stürzte die Frau zu Boden. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, kniete der Angreifer bereits auf der Frau und würgte sie weiterhin. Weiterlesen auf report24.news

+++

Neues Erdbeben am Supervulkan in Italien – Zivilschutz-Chef mahnt Bewohner: „Brutal, aber wahr“

Nach dem jüngsten Erdbebenschwarm in den Phlegräischen Feldern bei Neapel hat der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung gerichtet:

„Ich will keine Toten zählen müssen. Um das zu vermeiden, brauchen wir Verantwortungsbewusstsein.“

Ciciliano forderte in einem Interview mit der Zeitung La Stampa die Anwohner auf, ihre Häuser – auch illegal errichtete – von Experten auf Sicherheit überprüfen zu lassen. Jede Erschütterung erinnere daran, dass es sich um ein erdbebengefährdetes Gebiet handle. Die Schäden infolge der jüngsten Beben hielten sich in Grenzen. Ciciliano mahnt jedoch: „Bei einer Stärke von 5 zählt man die Toten. Das ist brutal, aber wahr.“ Bereits im März hatten Anwohner der Stadt Pozzuoli mit einer aufsehenerregenden Aktion für erhöhte Sicherheit bei Wohnbauten und öffentliche Evakuierungspläne protestiert. Weiterlesen auf merkur.de

+++

WikiLeaks beschuldigt Palantir der Spionage und Kriegsverbrechen in Gaza – Digitale Gefängnisse im Entstehen?

Das mit der CIA verbundene Militärtechnologieunternehmen Palantir floriert unter der Präsidentschaft von Donald Trump – trotz zahlreicher dunkler Kontroversen. WikiLeaks hat mehrere Warnungen veröffentlicht, die Palantir mit Spionageaktivitäten, möglichen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Verbindung bringen.

„Gaza Killware“

Laut The Nation stellte Palantir den israelischen Streitkräften ein KI-gestütztes Zielerfassungssystem zur Verfügung, das bei tödlichen Angriffen auf Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen zum Einsatz kam.

Nicht auf der WikiLeaks-Liste? Palantirs KI-Kriegslabor in der Ukraine

Wie Time berichtet, verwandelte Palantir die Ukraine im Juni 2022 in ein „AI War Lab“ – und bot seine Dienste dort kostenlos an. Im Februar 2023 prahlte Palantir-CEO Alex Karp damit, dass sein Unternehmen für „die meisten Zielerfassungen“ der ukrainischen Streitkräfte verantwortlich sei – eines Militärs, das wiederholt Wohngebiete und zivile Infrastruktur angegriffen hat. Weiterlesen auf uncut-news.ch

+++

Anbau alter Sorten: Kleingärtner als Schwerkriminelle

Es existiert noch Saatgut von Jahrhunderte alten Obst- und Gemüsesorten. Es ist widerstandsfähig und lässt sich wunderbar reproduzieren – man darf es aber nicht.

Es gibt hierzulande ein Saatgutverkehrsgesetz, welches den Handel, den Tausch und die Weitergabe von altem Saatgut verbietet. Die Menschen sollen lieber genmanipuliertes Saatgut von verbrecherischen Großkonzernen nutzen.

[…] Der Protest gegen die Genmanipulierung von Nutzpflanzen ist nicht unbegründet. Die Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt sind schlicht unkontrollierbar. Gentechnik ist geradezu eine tickende Zeitbombe. Wenn der Mensch derartig in die Natur eingreift, sind die Folgen selten positiv. Doch da heute die Gesundheit von Menschen und Tieren für Großkonzerne keine Rolle spielt und lediglich die Profitmaximierung im Fokus steht, ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr genmanipulierte Lebensmittel in den Regalen unserer Supermärkte landen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Hier geht’s weiter zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.