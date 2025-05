Wissen ist Macht, während im Westen die Lese-, Schreib- & Denkkompetenz sinkt!

Inschrifttafel - 5. Jahrhundert vor Chr. - mit demStadtrecht von Gortys auf Kreta | Quelle: Asb, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kein Wunder, dass arbeitende Mehrheitsgesellschaften Automatisierungs-Hilfen mit attraktiv klingenden Marketingnamen, wie „Smartphones“ oder „Künstliche Intelligenz“ zu ihrer digitalen Betreuung verpasst bekommen: Denn, was in eigene Köpfe nicht hineingeht, das soll dank Technik von der Tech-Oligarchie aus Übersee künftig immer automatisierter geschehen.

Wie man Volksmehrheiten am besten manipulierbar kriegt: Man macht sie dümmer!

Der Artikel von Larry C. Johnson,

erschienen auf SONAR21 am 15. Mai 2025:

Falls Unwissenheit Glückseligkeit verspricht,

dann wären die USA die glücklichste Supermacht

Wissen ist Macht und der Schlüssel zum Wissen ist die Lese- & Schreibkompetenz der Bevölkerung. Ich sage es gleich vorweg: Im Vergleich zu Russland und China erscheinen die Vereinigten Staaten als relativ ungebildetes Land. Dies wird jedoch tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft der Vereinigten Staaten in ihrem Bestreben nach Erhalt ihrer Vormachtstellung, haben.

Ich möchte dazu drei historische Meilensteine – 1925, 1955 und 2024 – nennen, um darüber einen Trend sichtbar zu machen:

1925

Im Jahr 1925 war die Lese- & Schreibfähigkeit in China extrem niedrig – sie lag bei schätzungsweise etwa 15% oder weniger, wobei einige Quellen davon ausgehen, dass je nach Region und verwendeter Methodik sie ggfs. nur 5–10% betragen hätte.

Im Jahr 1925 hatte Russland – damals Teil der Sowjetunion – eine Lese- & Schreibfähigkeit von etwa 40–50%, was zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Zeit vor der Revolution darstellt, doch noch regionale und demografische Unterschiede aufwies.

Im Jahr 1925 lag die Alphabetisierungsrate der weißen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten auf schätzungsweise 90 – 95%, wobei es jedoch erhebliche rassische – und regionale Unterschiede gab. Die Alphabetisierungsrate der schwarzen Bevölkerung wurde auf 60–70% geschätzt – mit einer Verbesserung seit dem Jahr 1870, jedoch behindert durch die Jim-Crow-Gesetze und unterfinanziert segregierte Schulen, insbesondere im Süden des Landes.

1955

Die Lese- & Schreibfähigkeit in China wird für das Jahr 1955 auf ca. 20% – 28% geschätzt.

Im Jahr 1955 lag die Lese- & Schreibrate in der Sowjetunion, einschließlich der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR), auf schätzungsweise 98%.

Im Jahr 1955 erreichte die Alphabetisierungsrate in den Vereinigten Staaten für Erwachsene ab 15 Jahren schätzungsweise 97%.

2024

Für das Jahr 2024 wird die Rate der Lese- & Schreibfähigkeit unter Erwachsenen ab 15 Jahren in China auf etwa 97% geschätzt. Diese Zahl spiegelt einen steten Anstieg gegenüber den vorangegangenen Jahrzehnten wider, wobei die Rate der Lese- & Schreibfähigkeit im Jahr 2020 schon bei 96,74% lag. Bemerkenswert ist, dass die Rate der Lese- & Schreibfähigkeit von Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren in China seit 2010 schon 100% erreicht hatte, was auf eine universelle Lese- & Schreibkompetenz der jüngeren Generationen schliessen lässt.

Im Jahr 2024 gelten etwa 79% der Erwachsenen in den USA als alphabetisiert, d. h. sie verfügen über grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten. Daraus folgt, dass etwa 21% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten als Analphabeten eingestuft werden müssten. 54% der Erwachsenen lesen auf dem Niveau von Sechs-Klässlern, 20% nur auf dem von Fünf-Klässlern.

Falls Donald Trump es mit MAGA, sprich „Make America Great Again“, ernst meinte, so wäre das Problem nicht einem Mangel an Arbeitsplätzen in der Produktion geschuldet, sondern, deutet auf etwas viel Tiefgreifenderes hin:

Der Trend in den Vereinigten Staaten ist unverkennbar: Man wird [dort] buchstäblich dümmer gemacht!

Erst die Fähigkeit, auf dem Niveau der 8. Klasse lesen zu können,

ermöglichte die Fähigkeit zum kritischen Denken!

Die vergleichenden Statistiken zur Rate der Lese- & Schreibkompetenz in Russland, China und den Vereinigten Staaten erlauben eine vernichtende Anklage gegen die vermeintliche Überlegenheit des westlich-kapitalistischen Systems: Ehrlich gesagt war ich von den Zahlen aus den USA schockiert. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Informationen und Wissen so weit, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, verbreitet sind. Dieser Informationsreichtum wächst mit jedem weiteren Jahr. Dennoch scheinen schätzungsweise 25% der Amerikaner nicht in der Lage, schriftliche Produktbeschreibungen, die Waren beiliegen, welche man zu Hause zusammenbauen kann, lesen und verstehen zu können.

Doch, eine analphabetische Bevölkerung mag [für manche] einige „Vorteile“ bieten:

Eine solche Bevölkerung lässt sich leichter täuschen und manipulieren!

Das praktische Lesen von Wörtern, unabhängig von der Sprache, vernetzt Nervenbahnen im Gehirn, was eine der unerlässlichen Voraussetzungen zur Entwicklung kritischer Denkfähigkeiten ist.

Doch, inzwischen verstehe ich, warum Donald Trump so redet, wie er redet: Nicht, weil er Analphabet oder ungebildet ist, sondern weil er offenbar verstanden hat, dass ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung nur über die Lese- und Schreibkompetenz eines Sechs-Klässlers verfügt.

Im Jahr 2000 lag die Alphabetisierungsrate in den Vereinigten Staaten für Personen ab 15 Jahren bei schätzungsweise 99%. Detailliertere Umfragen, wie die vom National Center for Education Statistics (NCES) durchgeführte National Adult Literacy Survey (NALS), förderten ein differenzierteres Bild bezüglich der Lese- und Schreibfähigkeiten zutage. Die Studie teilt im Ergebnis die Erwachsenen in verschiedene Kompetenzstufen ein:

Stufe 1 : Unterhalb der grundlegenden Lese- und Schreibfähigkeiten

: Unterhalb der grundlegenden Lese- und Schreibfähigkeiten Stufe 2 : Grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten

: Grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten Stufe 3 : Mittlere Lese- und Schreibfähigkeiten

: Mittlere Lese- und Schreibfähigkeiten Stufe 4: Fortgeschrittene Lese- und Schreibfähigkeiten

Die genaue Verteilung der Erwachsenen in den USA auf diesen Stufen im Jahr 2000 ist zwar nicht ohne Weiteres verfügbar, aber nachfolgende Umfragen zeigten, dass anspruchsvollere Lese- und Schreibaufgaben einem erheblichen Teil der erwachsenen Bevölkerung Schwierigkeiten bereiten:

So ergab beispielsweise die Umfrage des Programs for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) aus dem Jahr 2013, dass etwa 21% der Erwachsenen in den USA mit ihrer Lese- und Schreibkompetenz auf der oben genannten Stufe 1 oder darunter lagen, was auf Schwierigkeiten bei der Lösung von Aufgaben, die komplexere Lese- und Verständnisfähigkeiten erfordern, hindeutet.

Ich frage mich, meine Leser außerhalb der Vereinigten Staaten:

Sind sie von diesen Zahlen ebenso schockiert, wie ich oder hatten sie diese Resultate bereits vermutet?

+++ Ende des Artikels von Larry C. Johnson +++

Von REDAKTION | Gerne, beantworten wir die letzte Frage von Larry C. Johnson, wobei unsere Antwort zwei alte Sprichwörter bemüht:

Wie der Herr so das Gescherr!

Wie viele der alten Volksweisheiten, geht auch diese auf die Antike und eine Episode im Zuge des „Gastmahls des Trimalchio“ aus dem Roman Satyricon (64 nach Chr.) des Autors Titus Petronius und den Satz: „Plane qualis dominus, talis et servus – Wie der Herr, so auch der Sklave,“ zurück.

Es gibt auch noch ein weiteres und ähnlich treffendes griechisches Sprichwort für unsere zeitgenössischen A-Gesellschaften, welches die Situation in EU-Europa gleich gut beschreibt und lautet:

Wie die Herrin, so die Hündin!

Es wäre vermessen, wenn atlantische Vasallen-Gesellschaften, wie die der EU-Staaten, andere Bildungsauftrage, als die zur Verdummung ihrer Gesellschaften, nicht ebenso eilfertig ausarbeiten und realisieren lassen wollten.

So, wie von ihren transnationalen Dienstherren kuratiert, wird es ausgeführt und die Ergebnisse für Deutschland, Österreich und Schweiz, fallen genauso katastrophal aus, wie jene in den USA – wobei jedoch die Vorgaben „von oben“ erreicht werden:

Für Deutschland

So, titelte Die Zeit am 7. Mai 2019 und schrieb:

Analphabetismus: Millionen Deutsche

können nicht lesen und schreiben

Insgesamt 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten, deutsche Texte zu verstehen. Für die meisten von ihnen ist Deutsch die Muttersprache.

10,6 Millionen Menschen in Deutschland können nur fehlerhaft schreiben…

Das gehe aus einer vom Bundesministerium geförderten Studie hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorläge, so schrieb Die Zeit.

Für Österreich

So, titelte Der Standard am 10. Dezember 2024 und schrieb:

29 Prozent der Erwachsenen in Österreich

haben Probleme beim Lesen

In den vergangenen zehn Jahren gab es eine deutliche Verschlechterung, zeigen Zahlen der OECD. Der Einfluss der Migration sei aber nicht entscheidend…

In Österreich sinke das Niveau beim Lesen und Verstehen selbst einfacher Texte, so schrieb der Standard.

Für die Schweiz:

So titelte Der Tagesanzeiger am 10. Dezember 2024 und schrieb:

Mehr als eine Million Menschen in der Schweiz

haben eine Leseschwäche

In Kürze:

1,25 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben.

19 Prozent der Schweizer Erwachsenen haben geringe mathematische Fähigkeiten.

Die Kompetenzniveaus hängen stark mit dem Bildungsniveau der Eltern zusammen.

Frauen überholen die Männer in der Lesekompetenz.

Einen Behördenbrief verstehen, die Steuererklärung ausfüllen, eine E-Mail verfassen: Für 1,25 Millionen Menschen in der Schweiz stellt das eine große Hürde dar. Sie haben eine Lese- und Schreibschwäche.

Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Sie misst die Grundkompetenzen von Erwachsenen in verschiedenen Bereichen.

+++ Ende der Zitate für BRD, Österreich und Schweiz! +++

So, kann man auf die Frage von Larry C Johnson in Bezug auf Europa antworten:

Im Osten von den USA – jenseits des Atlantiks bei den Vasallen – werden die Bevölkerungsmehrheiten genauso verdummt!

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Der Artikel von Larry C. Johnson auf SONAR 21 im englischen Original: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<