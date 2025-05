US-Außenminister Rubio: Kein großer Durchbruch bei Istanbul-Gesprächen

Die Vereinigten Staaten erwarten keinen großen Durchbruch bei den Istanbuler Gesprächen mit ukrainischer und russischer Beteiligung, die ein Ende des Krieges in der Ukraine einleiten könnten – US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag in Antalya vor seiner Abreise nach Istanbul.

Auf Journalisten-Fragen im Anschluss au das Treffen der NATO-Außenminister sagte Marco Rubio: „Ich habe keine ernsthaften Erwartungen an das, was morgen passieren wird.“

Er fügte aber hinzu, dass er und der türkische Außenminister Fidan sowie die ukrainische Delegation und eine untergeordnete russische Verhandlungsdelegation vor Ort sein werden:

„Ich hoffe, dass es Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben wird, an denen türkische Partner und Mitglieder unseres Teams teilnehmen werden.„

Und weiter:

„Ehrlich gesagt, denke ich an diesem Punkt, und das ist absolut offensichtlich, dass der einzige Weg zum Durchbruch direkt zwischen Präsident Trump und Präsident Putin ist.„

Marco Rubio rechtfertigte seine eigene Teilnahme an den Istanbul-Gesprächen damit, dass der ursprüngliche Plan ein direkter Kontakt zwischen Russen und Ukrainern war, der jetzt nicht auf dem erhofften Niveau verwirklicht wird.

Vergleich mit Syrien

Laut Rubio wäre die Schaffung von Frieden für lange Zeit eine langer Entwicklungsprozess, vergleichbar mit den amerikanischen Erwartungen betreffend der Stabilisierung Syriens. Betreffend dieser Erfahrungen mit den Treffen mit den Vertretern der neuen syrischen Führung betonte Marco Rubio: Dieser Prozess werde von einer nationalen Bewegung geleitet, die das Land als pluralistische Gesellschaft aufbauen möchte, in der alle Teile der syrischen Gesellschaft zusammenleben können, einschließlich des Friedens mit seinen Nachbarn, einschließlich Israel.

Die USA würden Syrien dabei helfen, das gesetzte Ziel zu erreichen, mit dem auch eine schrittweise Aufhebung der US-Sanktionen beginnt. (mti, vadhajtasok)

