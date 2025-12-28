„Familien fliehen vor der Klimakrise“: Spendenaufruf für Seenotrettungs-NGO

Trumps Knallhart-Ansage an Selenskyj: „Er hat nichts, solange ich es nicht genehmige“ + CSU-Spitzenmann will Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine unter EU-Flagge + Die Katholische Kirche bietet 6 Geschlechter bei der Taufanmeldung an + Umvolkung in Echtzeit – Kaum mehr autochthone Kinder in Brüssel

+++

Trumps Knallhart-Ansage an Selenskyj: „Er hat nichts, solange ich es nicht genehmige“

Donald Trump (79) macht vor dem Treffen mit Ukraine-Präsident Wolodymyr (47) Selenskyj am Sonntag in Florida glasklar, wer das letzte Wort bei den Friedensverhandlungen für die Ukraine hat: er, der US-Präsident.

Selenskyj wird Trump am 28. Dezember um 15 Uhr Ortszeit in dessen Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach (US-Bundesstaat Florida) treffen, teilte das Weiße Haus am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit mit. Im Gepäck des Ukrainers: die neue Ausarbeitung eines 20-Punkte-Friedensplans. (…)

+++

CSU-Spitzenmann will Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine unter EU-Flagge

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, plädiert dafür, deutsche Soldaten unter europäischer Flagge an der „Absicherung“ einer Friedenslösung in der Ukraine zu beteiligen.

Man könne nicht ernsthaft erwarten, dass US-Präsident Donald Trump eine Friedenslösung allein mit amerikanischen GIs absichere, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und wenn man über europäische Truppen rede, könne Deutschland nicht außen vor bleiben.

Ja genau, die ukrainischen Kriegsdienstverweigerer sitzen hier voll alimentiert im Bürgergeld und deutsche Söhne sollen an der Ostfront verheizt werden.

via @ostnews_faktencheck!

+++

„Familien fliehen vor der Klimakrise“: Ex-Bundestrainer Löw ruft zu Spenden für Seenotrettungs-NGO auf

Ex-Bundestrainer Joachim Löw setzt sich für Spenden an die Seenotrettungs-NGO „SOS Humanity“ ein. Als Begründung gibt er an, dass Familien vor der Klimakrise fliehen würden – Europa habe dabei eine besondere Verantwortung. (…)

In einem Videobeitrag auf Instagram geht Löw sogar noch weiter und behauptet: „Familien fliehen vor Krieg, Gewalt oder der Klimakrise. Sie hoffen auf Sicherheit.“ Europa habe eine gemeinsame Verantwortung – Menschen in Not dürften nicht in Not gelassen werden. In einem weiteren Beitrag auf Instagram posiert der ehemalige Bundestrainer mit Schwimmweste und einem Schild mit der Aufschrift „#SpendeMenschlichkeit“.“

+++

Die Katholische Kirche bietet 6 Geschlechter bei der Taufanmeldung an

Dieser Tage wurde von allen Christen weltweit die Geburt Jesu gefeiert, dessen revolutionäre Botschaften von Menschenrechten, Nächstenliebe und Vergebung leider allzu oft vom Schutt der menschelnden Geschichte überdeckt sind. Auch für viele Nicht-Christen steht Weihnachten als Fest der Liebe im Kreise der Familie fest im Kalender.

In Krippenspielen verschiedenster Art dreht sich alles um die Geburt im Stall. Jesus wurde danach sicherlich zum Zeichen der Aufnahme in die jüdische Glaubensfamilie beschnitten. Im heutigen Christentum ist dies nicht mehr nötig, aber dafür gibt es eine entsprechende Bürokratie für den Beitritt. Und da genau biedert sich die Kirche dem woken Zeitgeist an und bietet seit kurzem 6 (!) Wahlmöglichkeiten beim Geschlecht an.

Das kennen wir ja mittlerweile schon bei der Anmeldung zu Kindergarten und Schule. Der neue Mutter-Kind-Pass, jetzt Eltern-Kind Pass, erlaubt diese Auswahl ebenfalls.

+++

Landwirte bangen um die Zukunft des Saatguts und der Ernährungssicherheit

Ob Getreide, Gemüse oder Früchte – sie alle haben eines gemeinsam: Sie entstehen aus Saatgut. Ohne Saatgut wäre kein Leben auf der Erde möglich. Selbst für den menschlichen Fleischkonsum ist Saatgut essenziell, denn auch Nutztiere ernähren sich von Pflanzen. (…)

Statt kleine Betriebe zu schützen, würden dieselben bürokratischen Auflagen gelten wie für globale Konzerne. Gerade kleinere Unternehmen erhalten durch die Erhaltung alter, samenfester Sorten einen unschätzbaren Beitrag, da sie oft eine größere Vielfalt an Kulturarten anbieten als Großkonzerne. Zudem könnte die Verordnung die Vermarktung neu entwickelter, vielfältiger Getreide- und Ölpflanzensorten verhindern. (…)

In Europa kontrollieren bereits wenige Großkonzerne den Markt: Bayer, Corteva, Groupe Limagrain, KWS und Syngenta halten zusammen rund zwei Drittel. Der europäische Saatgutmarkt erreichte 2024 etwa 13,1 Milliarden Dollar und könnte bis 2030 auf 18 Milliarden steigen, bei einem jährlichen Wachstum von 5,4 Prozent.

+++

Umvolkung in Echtzeit – Kaum mehr autochthone Kinder in Brüssel

Die aktuellsten Zahlen von StatBel zeigen ein erschreckendes Bild: 72,9 Prozent der unter 18-Jährigen in Brüssel haben einen Nicht-EU-Migrationshintergrund. Autochthone belgische Kinder? Nur noch 10,56 Prozent.

Brüssel ist nicht nur Belgiens Hauptstadt, sondern auch Sitz vieler EU-Institutionen. Es ist also zu erwarten, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen aus anderen EU-Ländern etwas höher ist. Doch die offiziellen Zahlen der belgischen Statistikbehörde StatBel sind erschreckend: Nur mehr rund ein Zehntel aller jungen Menschen sind echte Belgier. Fast drei Viertel von ihnen haben einen Nicht-EU-Migrationshintergrund.

+++

Fünf Jahre nach Beginn des Corona Impfterrors hetzt die Tagesschau erneut gegen Ungeimpfte

Jene die sich nicht haben impfen lassen werden für „antisolidarisch“, quasi asozial erklärt.

Die Ungeimpften seien schuld an den „Folgen für die Gesellschaft“.

UNFASSBAR! Fünf Jahre nach Beginn des #Corona Impfterrors hetzt die @tagesschau erneut gegen Ungeimpfte. Jene die sich nicht haben impfen lassen werden für „antisolidarisch“, quasi asozial erklärt. Die Ungeimpften seien schuld an den „Folgen für die Gesellschaft“. pic.twitter.com/UPuukjJjSW — Dr. David Lütke (@DrLuetke) December 26, 2025

+++ REALSATIRE +++

