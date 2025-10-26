EU-Unternehmen rebellieren gegen Brüssels CO₂-Irrsinn

„Räume, in denen rechtsstaatliche Grundsätze keine Geltung mehr haben“: Berliner Ordnungsämter schlagen Alarm + Der Hexensabbat von Köln – Wie ein Pfarrer die Kirche queer macht + Der Starke Staat™ schlägt wieder zu: Wir sollen uns fürchten, der Regierung zu widersprechen! + 80% der Österreicher identifizieren sich mit Neutralität +

CO₂-Irrsinn belastet Industrie: EU-Unternehmen rebellieren gegen Brüssels Klimadiktat

In einem an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerichteten Schreiben warnt die Industrieallianz aus 80 führenden Konzernen aus Branchen wie der Automobil-, Chemie-, Stahl- und Bauwirtschaft vor einem massiven Strukturbruch. Die CO ₂-Kosten seien mittlerweile „unlösbare Herausforderungen".

Damit trifft die CO₂-Politik vor allem kleine und mittlere Betriebe – jene, die das Rückgrat der deutschen und auch österreichischen Wirtschaft bilden. Was als „Klimaschutzmaßnahme“ gedacht ist, entpuppt sich in der Praxis als Investitionsbremse, die Innovation verhindert und Produktion ins Ausland drängt.

In einem an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerichteten Schreiben warnt die Industrieallianz aus 80 führenden Konzernen aus Branchen wie der Automobil-, Chemie-, Stahl- und Bauwirtschaft vor einem massiven Strukturbruch. Die CO ₂-Kosten seien mittlerweile „unlösbare Herausforderungen“. Weiterlesen auf exxpress.at

„Räume, in denen rechtsstaatliche Grundsätze keine Geltung mehr haben“: Berliner Ordnungsämter schlagen Alarm

In einem Brandbrief warnen alle zwölf Leiter der Berliner Ordnungsämter vor dem Zusammenbruch der Gewerbeaufsicht und kritisieren massive Kontrolllücken bei Spätkäufen, Glücksspielstätten und anderen Betrieben, die zu rechtsfreien Räumen in der Hauptstadt führten. (…)

In dem Schreiben an den CDU-Bürgermeister Kai Wegner beklagen sie, dass Spätkäufe, Wettbüros, Glücksspielstätten und andere Betriebe kaum noch kontrolliert würden (…)

Es bestehe ein „existenzieller Handlungsbedarf“, heißt es in dem Brief weiter. Berlin drohe, bald als Ort wahrgenommen zu werden,

„an dem man machen kann, was man will“, wo „Gesetze keine praktische Wirkung mehr entfalten“ und Verstöße „mangels funktionsfähiger Verwaltung“ wirkungslos blieben,

so die Ordnungsamtsleiter in dem Brief. Weiterlesen auf apollo-news.net

Der Hexensabbat von Köln – Wie ein Pfarrer die Kirche queer macht

Ein schwuler Pfarrer in pinken Stöckelschuhen will die Evangelische Kirche queer machen. Offensichtlich kennt er das Schicksal seines historischen Vorgängers nicht.

Wer als Köln-Tourist mehr oder weniger zufällig an der St. Johannes-Kirche in der Tempelstraße 29 vorbeikommt, dem wird vielleicht ein Mensch im schwarzen Talar eines evangelischen Geistlichen auffallen, der in pinken High Heels, aus denen ein Paar nackte, übergroße und nachlässig pedikürte Männerfüße hervorlugen, in eine Pride-Flagge eingehüllt und einem weißen Schoßhündchen an der Leine die wenigen Stufen zu seinem «Arbeitsplatz» empor stöckelt.

Hier verrichtet der 34-jährige Tim Lahr seinen den Menschen wenig wohlgefälligen Dienst als Gemeindepfarrer. Erklärtes Ziel dieses unbedarften, pickligen Jüngelchens ist es, die Evangelische Kirche «queer» zu machen, und zwar zunächst in Köln. Das alles geschieht unter der mitleidheischenden Camouflage, dort einen «Safe Space» für queere Menschen in der Kirche schaffen zu wollen. Hierzu betreibt der trotz aller schrillen Buntheit persönlich ziemlich farblose Gottesmann unter dem blasphemischen Namen «amen_aber_sexy» einen florierenden Instagram-Account mit immerhin 59.000 Followern, auf dem er seinen Eros provokativ zur Schau stellt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Der Starke Staat™ schlägt wieder zu: Wir sollen uns fürchten, der Regierung zu widersprechen!

Der Publizist Norbert Bolz wurde Opfer eines politischen Justizskandals: Wegen eines satirischen Tweets, in dem er den „woken“ Zeitgeist karikierte, durchsuchte die Berliner Polizei seine Wohnung. Auslöser war eine Denunziation durch „Hessen gegen Hetze“ – genehmigt von einem politisierten Richter.

Offiziell zur „Beweissicherung“, tatsächlich zur Einschüchterung. Der Staat zeigt, dass kritisches Denken als Bedrohung gilt. Wer Ironie wagt, riskiert Hausdurchsuchung. Die Meinungsfreiheit liegt im Fadenkreuz der Gesinnungsjustiz.

Der deutsche Publizist Norbert Bolz hat kürzlich unliebsamen Besuch erhalten. Polizisten durchsuchten seine Wohnung in Berlin, weil er einen Tweet absetzte, der den offiziellen Wächtern der linken Moral zu scharf war. Es ging um eine Reaktion auf einen taz-Artikel, der mit „Deutschland erwacht“ ein AfD-Verbot forderte. Bolz konterte ironisch: „Gute Übersetzung von woke: Deutschland erwache!“ Prompt schaltete sich die staatlich finanzierte Denunzierungsstelle „Hessen gegen Hetze“ ein und die grünisierte Berliner Justiz ließ die linken Schergen von der Leine. Ein politisierter Richter genehmigte den schweren Eingriff in die Grundrechte – zur Beweissicherung (!) bei einem öffentlichen (!) Post. Hier geht es nicht um Recht, sondern um Einschüchterung. Der Starke Staat™ lehrt uns, unsere Meinung ist ein Delikt, wenn sie ihm nicht passt. Der Bürger soll den Mund halten. Weiterlesen auf report24.news

Neue Studie: 80% der Österreicher identifizieren sich mit Neutralität

Kommenden Sonntag jährt sich zum 70. Mal der Beschluss des Verfassungsgesetzes zur immerwährenden Neutralität Österreichs im Nationalrat. Und auch 70 Jahre später scheint die Zustimmung zu dieser ungebrochen. Für 80 Prozent der Bevölkerung ist sie Teil der österreichischen Identität, wiewohl die jüngere Generation den Zusammenhang zwischen Neutralität und Identität etwas relativierter sieht.

Die hohe Zustimmung zur Neutralität führt der Politikwissenschafter und Neutralitätsforscher Martin Senn darauf zurück, dass sie „Teil des Staatsbildungsprozesses der Zweiten Republik“ ist. „Sie ist ein wesentlicher Teil der Erzählung, was Österreich nach 1945 und 1955 ist, und wer wir sein wollen“, wie Senn gegenüber der Parlamentskorrespondenz erklärte: „Und sie ist auch Teil der Erzählung, wer wir nicht sein wollen.“ Weiterlesen auf kurier.at

Künstliche Intelligenz ist laut europäischer Studie keine zuverlässige Nachrichtenquelle

Als sie zu aktuellen Nachrichtenereignissen befragt wurden, machten Künstliche Intelligenz-Assistenten wie ChatGPT etwa in der Hälfte der Fälle Fehler, ergab eine groß angelegte Studie europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, die am 22. Oktober 2025 veröffentlicht wurde. Zu den Fehlern gehörten die Verwechslung von Nachrichten mit Parodien (…)

Von den vier Assistenten schnitt dem Bericht zufolge „Gemini mit erheblichen Problemen in 76 Prozent der Antworten am schlechtesten ab, mehr als doppelt so viel wie die anderen Assistenten, was vor allem auf seine schlechte Quellenrecherche zurückzuführen ist“.

Trotz dieser Mängel werden KI-Assistenten zunehmend genutzt, um Informationen zu erhalten, insbesondere von jungen Menschen. Via de.nachrichten.yahoo.com

Wahlkampf-Spenden an Lobbyisten? „Normale Klimapflege“

Eine Rheinmetall-Tochter hat gezielt jenen Abgeordneten Wahlkampfspenden zukommen lassen, die über milliardenschwere Rüstungsaufträge entscheiden. Abgeordnetenwatch erstattete daraufhin Strafanzeige. Doch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin sieht keinen Anfangsverdacht und spricht von einer zulässigen „Klimapflege“.

Via abgeordnetenwatch.de

Die Hitze der Klimakrise machte dieses EAuto explosionsartig zum Verbrenner

Gott sei Dank sind brennende E-Autos immer klimaneutral.

Die #Hitze der #Klimakrise machte dieses #EAuto explosionsartig zum Verbrenner. Gott sei Dank sind brennende E-Autos immer klimaneutral… pic.twitter.com/9A4galYqwp — Dr. David Lütke (@DrLuetke) October 25, 2025

