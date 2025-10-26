AfD Bayern: Vorreiterrolle im Kampf gegen Linksextremismus – Antifa-Verbot nach US-Vorbild geplant

Bayern könnte Geschichte schreiben: Auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende will die AfD Bayern ein Verbot der Antifa beschließen – ein Schritt, der an die Politik von US-Präsident Donald Trump erinnert. Dieser hatte am 22. September 2025 die Antifa offiziell zur Domestic Terrorist Organization erklärt. Nun könnte Deutschlands größtes Bundesland folgen – als erstes Land in Mitteleuropa.

„Die Zeit ist gekommen, die linksextremen Strukturen zu zerschlagen und die staatliche Finanzierung dieser teils offen verfassungsfeindlichen Gruppen zu beenden“, betont der Münchner EU-Abgeordnete Petr Bystron, Initiator des Antrags. Der frühere Landesvorsitzende kämpft seit Jahren entschlossen gegen linksextreme Netzwerke – sowohl politisch als auch auf der Straße.

Breite Unterstützung innerhalb der Partei

Der Antrag stößt parteiintern auf breite Zustimmung: 57 Funktionäre und Abgeordnete haben unterzeichnet – darunter sowohl die Fraktionsvorsitzende Kathrin Ebner-Steiner als auch ihr innerparteilicher Rivale René Dierkes. Damit steht die AfD Bayern geschlossen hinter Bystron. Das Ziel: Bayern soll Vorreiter im Kampf gegen linksextreme Gewalt werden und damit ein Signal an ganz Deutschland senden.

Trump als Auslöser einer internationalen Wende

Mit der Einstufung der Antifa als Terrororganisation setzte Donald Trump weltweit Maßstäbe. Seither dürfen US-Behörden die gleichen Mittel anwenden wie im Kampf gegen Drogenkartelle oder islamistische Terrorzellen – von Vermögenseinfrierungen bis zu internationalen Ermittlungen.

Mehrere europäische Staaten – darunter Ungarn, die Niederlande, Italien und Tschechien – haben daraufhin Gesetze verschärft oder Initiativen gegen linksextreme Gruppierungen gestartet. Nun zieht auch Bayern nach.

Linksextreme Gewalt im Freistaat

Die Notwendigkeit eines konsequenten Vorgehens zeigt sich in der Realität: In Bayern bekannte sich die linksextreme Szene zuletzt zu einem Brandanschlag auf das historische Jagdschloss Thurn und Taxis im Landkreis Regensburg – ein Angriff auf ein Wahrzeichen bayerischer Kultur. In München wurden zudem die CSU-Parteizentrale und zwei AfD-Büros Ziel von Brandanschlägen. Immer wieder geraten AfD-Mitglieder ins Visier militanter Linksextremisten.

AfD im Höhenflug – CSU verliert weiter

Der entschlossene Kurs der AfD findet offenbar breite Zustimmung in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für die Süddeutsche Zeitung erreicht die Partei in Bayern 24 Prozent – ein Rekordwert. Die CSU kommt nur noch auf 33 Prozent, während ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, mit 3 Prozent auf FDP-Niveau abgestürzt ist. Der Abstand zwischen CSU und AfD schrumpft damit auf unter zehn Punkte.

Mit dem geplanten Beschluss sendet die AfD Bayern ein starkes Signal – weit über den Freistaat hinaus. Was in den USA unter Donald Trump begann, nimmt nun auch in Mitteleuropa Gestalt an: Der politische und finanzielle Schutz für linksextreme Netzwerke soll fallen.



Bayern könnte damit zum Ausgangspunkt einer mitteleuropäischen Wende im Umgang mit Linksextremismus werden.

