Im Jahr 2025 erlebt die Bundesregierung, wie es Atlantik-Protektoraten ergeht, die sich blind westlichen Mächten verschreiben: Sie finden sich zuletzt als große Verlierer zwischen den Fronten der Weltmächte wieder.

Xi Jinping hat Wichtigeres zu tun, als sich mit Friedrich Merz zu treffen

Von REDAKTION | Die deutsche politische Gesellschaft hat sich Außenpolitik sehr viel leichter vorgestellt: Sie dachten, es genüge unter dem Rocksaum von London für atlantische Interessen einmal mehr nur gegen Osten die Hilfswilligen zu spielen und schon würde sich die Nicht-Westliche Welt der restlichen sieben Milliarden vor ihnen in den Staub werfen. Doch für Deutschland unerwartet, kam es genau umgekehrt:

Nach den vielen Enttäuschungen seiner bisherigen Amtszeit, plante Friedrich Merz China zu besuchen und hatte sich dafür einen Termin noch im Oktober vorgestellt. Doch, Xi Jinping hatte Wichtigeres zu tun und Terminprobleme geltend gemacht:

So musste der deutsche Kanzler, wie schon sein Außenminister vor ihm, seinen China-Besuch ebenfalls ins Wasser fallen lassen!

Politische Isolation gegenüber den relevanten Staaten der Nicht-Westlichen-Welt raubt deutschen Politvertretern inzwischen die Möglichkeit, vom Scherbenhaufen ihrer Politik mit Außenpolitik abzulenken und sich für gewisse Zeit ins Ausland zu verziehen. Denn über die letzten dreißig Jahre hatten die deutschen Altparteien nur negative Rekorde aufgestellt, doch damit ihr eigenes Land immer näher zum Totalabsturz gebracht. Zu ihren absoluten „Glanztaten“ zählen vor allem:

sie haben wieder Kriege nach Europa gebracht: Mit den Jugoslawien-Kriegen von 1991 bis 2001 ging es los – damit wurde für Ihren Kriegsplan-Ost der Start gemacht.

sie haben keine Energie-Wende, doch nur das Energie-Ende, dank Nord Stream Sprengung geschafft, worauf es von der deutschen Politik noch ein Dankeschön gab.

sie haben ihre Unternehmen in den Konkurs getrieben oder ins Ausland vertrieben,

sie haben sich atlantischen Kuratoren, doch nicht ihren Amtseiden verschrieben,

sie haben es geschafft, eine Geburtenrate von 1,28 bei denen, die „schon länger hier leben,“ hinzukriegen, sodass sie ab 2050 nur noch als Minderheit dastehen.

sie bekämpfen Zukunftstechnologien und unterminieren ihre eigene Industrie.

sie haben die Automobilindustrie verraten und ein Verbrenner-Verbot möglich gemacht.

Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigte an, dass Berlin wegen der Blockade von Halbleiterlieferungen aus China eine diplomatische Protestnote an Peking richten werde. Sie verwies zugleich auf die starke Abhängigkeit Deutschlands von der chinesischen Zuliefer-Industrie.

Seltsam nur, dass Friedrich Merz bis vor kurzem noch öffentlich gegenüber China den starken Mann markierte, doch zugleich deutsche Abhängigkeit gegenüber China zugab:

Nun hat China Deutschland die passende Antwort verpasst!

All die Probleme im eigenen Land hinderten die deutsche Wirtschaftsministerin nicht, zuletzt nach Kiew zu reisen, um den Ukrainern das Versprechen abzugeben, ihre „Energieinfrastruktur wiederaufzubauen!“ Reiche sagte zu, den sogenannten „Ukraine Energy Support Fund“ von bisher 390 Millionen Euro um 60 Millionen aufstocken zu lassen.

Was lernt der Bundesbürger daraus? Eine deutsche Bundesregierung, die gerade ihr eigenes Land an die Wand fährt…

… macht ausländischen Regierungen bezüglich Aufbauarbeiten für Infrastruktur Versprechungen, die sie nicht in der Lage ist, in ihrem eigenen Land umzusetzen!

Ganz im Gegenteil: Deutsche Regierungsvertreter tun alles, um das noch vorhandene Industriepotential der Bundesrepublik weiter zu reduzieren und darüber bestehende Infrastruktur, wie beispielsweise die der Bahn, systematisch verkommen zu lassen.

