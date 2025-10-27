Antifa-Verbot: „Es ist an der Zeit, zurückzuschlagen“ – AfD-Bayern beschließt Antifa-Verbot

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 98 Prozent hat die AfD Bayern auf ihrem Landesparteitag ein Verbot der Antifa beschlossen – unter tosendem Applaus der Delegierten. Der Antrag, initiiert vom Münchner EU-Abgeordneten Petr Bystron, soll die staatliche Finanzierung linksextremer Gruppen beenden und ein klares Zeichen gegen den wachsenden Antifa-Terror setzen.

Bystron erklärte zunächst:

„Die Zeit ist gekommen, die linksextremen Strukturen zu zerschlagen und die staatliche Finanzierung dieser teils offen verfassungsfeindlichen Gruppen zu beenden.“

Er erinnerte an die zahlreichen Übergriffe und Anschläge, denen AfD-Mitglieder und Einrichtungen in den vergangenen Jahren ausgesetzt waren, und ergänzte schließlich:

„In den Jahren, die wir uns engagieren, sind wir immer wieder von der Antifa angegriffen worden. Und das ist der Zeitpunkt, jetzt zurückzuschlagen.“

Das bayerische Antifa-Verbot orientiert sich am Vorbild der Vereinigten Staaten, wo Donald Trump die Bewegung bereits als terroristische Organisation gebrandmarkt hat. Auch Länder wie Ungarn und die Niederlande folgten diesem Kurs.

In Bayern selbst kam es zuletzt zu mehreren Brandanschlägen auf AfD-Büros und die CSU-Parteizentrale in München, sowie zum Brand des historischen Jagdschlosses Thurn und Taxis im Landkreis Regensburg, zu dem sich eine linksextreme Gruppe bekannte.

Der Antrag gilt parteiintern als Zeichen der Geschlossenheit, da er von sämtlichen Strömungen der AfD unterstützt wurde. Während die etablierten Parteien linksextreme Netzwerke weiter verharmlosen oder gar fördern, zieht die AfD Bayern die Konsequenz: Wer Gewalt als Mittel der Politik nutzt, darf keine staatliche Unterstützung erwarten.

Mit diesem Beschluss zeigt die AfD Bayern, dass sie bereit ist, Verantwortung für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu übernehmen – dort, wo andere Parteien längst versagen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.