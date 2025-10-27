SOS-Demokratie: Generalangriff auf die Pressefreiheit

Die linken Parteien und die Union kämpfen angesichts schnell fallender Umfragewerte um ihr politisches Überleben. Seinen Verlust an Autorität und Rückhalt in der Bevölkerung versucht der politmediale Komplex mit zunehmend schärferen Repressionsmaßnahmen zu kompensieren. Er startet deshalb einen Generalangriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit.

Podcast von WERNER REICHEL

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.