USA stoppen EU-Propaganda: Kein Steuergeld mehr für “Radio Free Europe” in Ungarn + WHO startet Impfaktion für 44.000 Kinder im Gazastreifen + Merz will den Stahl-Sozialismus + SPD Brandenburg will mit „Angstraumregister“ auf Unsicherheitsgefühle reagieren + neue Umfrage: Kickls FPÖ jetzt stärker ist als ÖVP und SPÖ zusammen

+++

USA stoppen EU-Propaganda: Kein Steuergeld mehr für “Radio Free Europe” in Ungarn

Washington beendet die Finanzierung des ungarischen Ablegers von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Die feindselige Einmischung in die internen Angelegenheiten eines befreundeten Staates sei nicht im US-Interesse. Seit Jahren hetzt der Sender gegen Premierminister Orbán und agiert als Sprachrohr der Brüsseler Eurokraten.

Ursprünglich dienten Radio Free Europe und Radio Liberty während des Kalten Krieges als westliche Propagandainstrumente gegen die kommunistischen Regimes in Osteuropa. Doch genauso wie die NATO nach der Auflösung des Ostblocks nicht verschwand, blieben die westlichen Sender in Betrieb. Der Betrieb von RFE/RL wird von der U.S. Agency for Global Media (USAGM) beaufsichtigt, doch die redaktionellen Teams in den europäischen Redaktionen verbreiten mittlerweile vor allem EU-konforme und globalistische Narrative.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Die Wahrheit über den schmutzigen Organhandel in der Ukraine

Mehrere hochrangige Vertreter Russlands haben der Ukraine die Verwicklung in illegale Geschäfte mit menschlichen Organen unterstellt. Diese Art Vorwürfe sind nicht neu. Seit Beginn des Donbass-Krieges gibt es zahlreiche Hinweise auf Organentnahmen bei getöteten Soldaten.

(…) Ukrainischen Soldaten würden heimlich Organe zur Transplantation entnommen, sagte etwa der Chef des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew Ende Juli und zuvor auch bereits im April. Die Ukraine habe auf dem Markt für illegalen Organhandel weltweit den ersten Platz inne, schrieb die Stellvertretende Duma-Sprecherin Anna Kusnezowa. Und die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hat jüngst in einem Artikel direkt der ukrainischen Regierung eine Verwicklung in die Geschäfte mit menschlichen Organen vorgeworfen.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

WHO startet Impfaktion für 44.000 Kinder im Gazastreifen

Vor dem Krieg lag die Impfrate im Gazastreifen bei 98 Prozent, heute unter 70. Wie WHO und Unicef Tausenden Kindern inmitten von Krisen eine Zukunft sichern wollen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will am Sonntag eine umfangreiche Impfkampagne im Gazastreifen starten. 44.000 Kinder, die in den zwei Jahren des israelischen Krieges gegen die Terrororganisation Hamas nicht erreicht werden konnten, sollen innerhalb von zehn Tagen unter anderem gegen Masern, Mumps, Röteln und Polio geimpft werden. Die nächsten Dosen sollen im Dezember und Januar verabreicht werden.

Weiterlesen auf stern.de

Anmerkung: Böse Zungen behaupten, die armen Kinder, die noch nicht verhungert sind oder ermordet wurden, werden jetzt mal schnell noch unfruchtbar geimpft …

+++

Unglaubliche Pressekonferenz: Merz will den Stahl-Sozialismus!

Die Stahl-Branche klagt über hohe Energiepreise infolge der „Energiewende“ in Deutschland und der Klimapolitik der EU. Ein Stahl-Gipfel im Kanzleramt sollte nun Abhilfe verschaffen – die Ergebnisse erscheinen jedoch mehr wie eine notdürftige Symptombekämpfung denn wie echte Lösungen (…)

Auch die Gewerkschaftsseite, die Vertretung der Mitarbeiter der Branche, machte sich nicht für eine Abkehr der Klimapolitik stark. Im Gegenteil: man begrüßte die Abschottung und betonte, dass man beweisen wolle, dass Klimaschutz und Stahl-Produktion keine Widersprüche seien. Zwar befinde sich die Stahlindustrie im „Schockraum“, wie IG-Metall-Vize Jürgen Kerner sagte, dennoch wolle man die grüne Transformation vorantreiben.

Weiterlesen auf nuis.de

+++

SPD Brandenburg will mit „Angstraumregister“ auf Unsicherheitsgefühle reagieren

Städte und Gemeinden in Brandenburg sollen künftig Orte erfassen, die von Bürgerinnen und Bürgern als unsicher empfunden werden, fordert der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Uwe Adler.

Der Abgeordnete schlägt die Einführung eines sogenannten „Angstraumregisters“ vor, in dem Straßen, Plätze oder Viertel mit hohem Unsicherheitsgefühl dokumentiert werden. (…)

„Das subjektive Sicherheitsgefühl entscheidet darüber, wie Menschen öffentliche Räume nutzen, oder eben meiden“, sagte Adler den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Wenn Parks, Unterführungen oder Haltestellen als unsicher empfunden würden, schränke das die gesellschaftliche Teilhabe ein.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Politisches Erdbeben in Österreich: Die 38-Prozent-Sensation – Warum Kickls FPÖ jetzt stärker ist als ÖVP und SPÖ zusammen

Ein Beben geht durch die Alpenrepublik. Es ist kein seismisches Zittern, sondern ein politisches, dass die Grundfesten der Zweiten Republik erschüttert.

Eine neue Sonntagsfrage, durchgeführt von der renommierten Lazarsfeldgesellschaft für Ö24, hat Zahlen zutage gefördert, die mehr sind als nur eine Momentaufnahme. Sie sind ein Symptom, ein Fieberthermometer einer Gesellschaft im Umbruch. Das Ergebnis ist eine Sensation, ein Paukenschlag, der in den Redaktionsstuben in Wien ebenso nachhallt wie in den Parteizentralen in Berlin: Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) erreicht sagenhafte 38 Prozent.

Das allein wäre schon eine Nachricht. Doch die wahre Sprengkraft dieser Zahl offenbart sich erst im direkten Vergleich mit den einstigen Giganten der österreichischen Politik. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die Kanzlerpartei, stürzt ab auf 20 Prozent. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), einst die dominante Kraft der Linken Mitte, liegt bei nur noch 17 Prozent.

Rechnen wir zusammen: 20 plus 17 ergibt 37. Die FPÖ, mit 38 Prozent, ist damit im Moment stärker als die beiden traditionsreichsten und größten Volksparteien des Landes zusammen.

Via newsjob24.com

+++

Alarm an Wiens Schulen: Fast 800 Schüler wegen Gewalt suspendiert

An Wiens Schulen herrscht Alarmstimmung: Immer mehr Schüler werden wegen Gewalt vom Unterricht ausgeschlossen. 2024 wurden 784 Suspendierungen gezählt – davon 632 wegen Gewaltdelikten.

Die Gewalt an Wiens Schulen erreicht ein erschreckendes Ausmaß. Im Schuljahr 2024/25 wurden insgesamt 784 Schüler suspendiert, in 632 Fällen wegen Gewaltdelikten – davon 592 Körperverletzungen mit Anzeige. Damit hat sich die Zahl der Gewalttaten im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt.

2018 waren es noch 300 Suspendierungen, wovon 296 auf Gewaltdelikte entfielen. Besonders alarmierend ist die Entwicklung schwerer Fälle: Während damals nur ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Unmündigen registriert wurde, waren es 2024 bereits sechs.

(…) Die Bildungsdirektion sieht die wachsende Gewalt als Spiegel gesellschaftlicher Spannungen. Sprachdefizite und kulturelle Konflikte gelten als zentrale Ursachen: Laut aktuellen Erhebungen verfügen fast 45 Prozent der Wiener Erstklässler über unzureichende Deutschkenntnisse.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

Mark Rutte, Nato-Generalsekretär mit dem Orwellschen Zitat des Tages: „Die Ukraine verliert nicht, aber die Front bewegt sich in die falsche Richtung.“

Orwellian quote of the day: „Ukraine is not losing, but the front is moving in the wrong direction“

😂😂😂 (Marc Rutte, NATO Secretary General) pic.twitter.com/29FlhHTBNo — Richard (@ricwe123) November 4, 2025

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.