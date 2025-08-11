Wirtschaftskrise in Deutschland: Unternehmen klagen über düstere Aussichten

Bild: shuttterstock

In erster Linie belasten politisch zu verantwortende Standortprobleme die Unternehmen: hohe Energiekosten, teure Sozialversicherungen und eine maßlos überbordende Bürokratie. Die jüngste Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist ein verheerendes Warnsignal.

Mehr als 40 Prozent der Industrieunternehmen

rechnen im kommenden Jahr mit Stellenabbau

In der Wirtschaft insgesamt (inklusive Dienstleistungssektor) wollen planen rund 36 Prozent der Unternehmen, im kommenden Jahr Stellen zu streichen. Auch bei den Investitionen zeige sich ein rückläufiger Trend, heißt es. 33 Prozent der Unternehmen planen, ihre Investitionen zu reduzieren.

Stimmung in der Wirtschaft am Tiefpunkt

Laut dem IW-Institut sei die Stimmung in der deutschen Wirtschaft noch nie so pessimistisch gewesen, zumindest seit Beginn dieser Erhebungen. Vor allem politisch zu verantwortende Standortprobleme belasten die Unternehmen wie zum Beispiel hohe Energiekosten, teure Sozialversicherungen und eine maßlos überbordende Bürokratie.

Verheerende Energie- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und Landesregierungen

Dazu erklärte Christian Loose, energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von NRW:

„Durch eine verheerende Energie- und Wirtschaftspolitik der Regierungen in Düsseldorf und Berlin wurden bereits Tausende Arbeitsplätze unwiederbringlich vernichtet, doch das sind offenbar nur die Vorboten des Sturms, der uns erwartet.“

Entlassungswelle erwartet

Weiter heißt es in der Presseerlärung:

„Wenn sich aktuelle Prognosen bewahrheiten, erleben wir eine in jüngerer Geschichte nie dagewesene Entlassungswelle. Wir reden hier nicht mehr über Freistellungen in wenigen Unternehmen, sondern von einer branchenübergreifenden Entwicklung, welche fast die Hälfte aller Industrieunternehmen in Deutschland erfasst.

So weit hätte es niemals kommen dürfen. Wir warnen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) seit Jahren gebetsmühlenartig vor seinem fatalen klimaideologischen Irrweg. Als AfD-Fraktion werden wir im Landtag wie auch bundespolitisch sowie mit unseren Partnern im Europäischen Parlament darauf hinarbeiten, diese vollkommen wirtschaftsfeindliche Klima- und Energiepolitik zu stoppen. Wir führen unser Land wieder auf die ökonomische Erfolgsspur zurück.“

Auch Familienunternehmen pessimistisch

Bei Familienunternehmen in Deutschland sind zunehmend Jobs in Gefahr. 23 Prozent der Unternehmer wollen in diesem Quartal Arbeitsplätze abbauen, wie eine Umfrage der Verbände Familienunternehmer und Junge Unternehmer ergab. Im vierten Quartal 2024 gaben dies 19 Prozent an.

„Der voranschreitende Arbeitsplatzabbau auch bei den Familienunternehmen sollte uns alle aufhorchen lassen“, sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer. Gerade diese Unternehmen seien der „Stabilitätsanker“ in schwierigen Wirtschaftszeiten.

Stellenabbau statt Wirtschaftswende

Die Geschäftserwartungen für das Jahr 2026 fallen auf Basis der aktuellen IW-Konjunkturumfrage sogar etwas schlechter aus als die Perspektiven für das Jahr 2025 gemäß der Frühjahrsumfrage. Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozent und damit mit einem kleinen Wirtschaftsschwung. Dazu sollen auch und maßgeblich milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur beitragen, auf die sich Union und SPD im Sondervermögen geeinigt haben.

„Stellenabbau statt Wirtschaftswende: Die Unternehmen leiden unter dem großen geopolitischen Stress“, kommentiert IW-Konjunkturexperte Michael Grömling die besorgniserregenden Ergebnisse.

Quellen: „freiewelt.net„, „Apollo News„, „Merkur“ und „Handelsblatt„