Brigitte Bardot ist heute im Alter von 91 Jahren verstorben

Brigitte Bardot ist am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren gestorben, wie die Fondation Brigitte Bardot bestätigt hat. Sie starb in ihrer Villa La Madrague in Saint-Tropez, wo sie seit den 1950er-Jahren lebte.

B.B. war eine der berühmtesten französischen Schauspielerinnen und ein internationales Sexsymbol der 1950er und 60er Jahre. Sie wurde weltberühmt durch Filme wie Et Dieu… créa la femme (1956), die ihr den Durchbruch brachte und sie zur Kultfigur machte. Sie spielte in mehr als 45 Filmen und war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Sie gilt als eine der bedeutendsten Figuren in der Geschichte des französischen Kinos und als Pionierin der modernen Tierschutzbewegung

Nach ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft 1973 widmete sie ihr Leben dem Tierschutz. Sie gründete die Fondation Brigitte Bardot, die schnell zu einer der bekanntesten Tierschutzorganisationen in Frankreich wurde. Die Organisation erklärte in einem Statement:

„Die Brigitte-Bardot-Stiftung gibt mit unermesslicher Traurigkeit den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt – einer weltweit renommierten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschied, ihre glanzvolle Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Tierschutz und ihrer Stiftung zu widmen.“

Bardot war nicht nur wegen ihres filmischen Einflusses bekannt, sondern auch wegen ihrer politischen Positionen, die (natürlich, da vielfach nicht systemkonform) teils heftig kritisiert wurden.

Reaktionen & Hommagen in Frankreich

Emmanuel Macron hat Bardot als „une légende du siècle“ („eine Legende des Jahrhunderts“) gewürdigt und ihre Freiheit und Ausstrahlung betont. Viele französische Persönlichkeiten und Politiker äußerten Trauer und Respekt, darunter Marine Le Pen, Line Renaud und viele Kultur- und Kunstschaffende.

Die Ville de Saint-Tropez erklärte, dass Bardot untrennbar mit dem Ruf der Stadt verbunden sei und man sie als lokale Ikone ehrt.



