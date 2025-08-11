Immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt

Nicht einmal die Merkel-Legos bieten einen ausreichenden Schutz vor strenggläubigen Schutzsuchenden. Schutzsuchenden - da hilft nur die Absage.

Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Daran hat sich nichts geändert – nur die Welt um uns hat sich verändert. Immer mehr Städte sagen ihre Weihnachtsmärkte ab, weil die Politik das Land nicht mehr schützen kann.

Von MEINRAD MÜLLER | Wo früher der Duft von Zimt und Glühwein über den Plätzen lag, stehen heute zusätzlich Betonpoller und bewaffnete Polizisten. Das Symbol des Friedens steht nun inmitten von Sicherheitszonen.

Die Stille der abgesagten Märkte

Wuppertal-Elberfeld, Offenbach-Oberrad, Rheinfelden, Schongau, Bochum – überall dasselbe Bild: abgesagte Märkte, leere Plätze, enttäuschte Bürger. Und dort, wo noch gefeiert wird, versperren schwere LKWs die Zufahrtsstraßen, als Bollwerk gegen mögliche Attentäter. Früher genügte Vertrauen.

Die erkaufte Freude

Weihnachtsmärkte sind Orte der Gemeinschaft, der Erinnerung an die „geweihte Nacht“. Doch dort, wo sie noch stattfinden, spürt man das Gegenteil. Hinter Pollern und Absperrungen liegt Beklemmung. Man sieht sich um, fragt sich, wer der Nebenmann ist und weiß, dass man ihn fürchten soll. Die Sicherheitskosten werden auf alles umgelegt, was den Markt ausmacht: auf Glühwein, Apfelwein, Lebkuchen und Zuckerwatte. Wer am Wahltag „Vielfalt“ angekreuzt hat, bezahlt seine Einfalt nun an der Kasse.

Die blutige Spur

Berlin, Breitscheidplatz 2016: dreizehn Tote. Würzburg 2021, Strasbourg 2018, Magdeburg 2024: wieder Tote, wieder Verletzte, wieder islamistische Täter. Immer dasselbe Muster. Dieselben Sätze in den Nachrichten, dieselbe Betroffenheit, dieselbe Sprachlosigkeit. Nur das Vertrauen schwindet – und kehrt nicht zurück.

Der Triumph der Angst

Die Gewalt hat ihr Ziel längst erreicht. Die Täter müssen nicht mehr zuschlagen. Ihre bloße Drohung genügt, um ein Volk in Angst zu halten. Die Weihnachtsmärkte werden zu Festungen, das Land zieht sich in sich selbst zurück. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Schafe einsperrt und die Wölfe laufen lässt.

Weihnachten aber bleibt. Es erinnert uns daran, dass Frieden kein politischer Zustand ist, sondern ein innerer. Vielleicht beginnt gerade dort, hinter Beton und Pollern, die leise Wiederkehr des Mutes, wenn wir uns daran erinnern, was uns einst stark machte: der Glaube, dass Licht stärker ist als Finsternis.

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.