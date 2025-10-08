Ausschnitt aus der Anwerbe-Broschüre für Migranten.

Nur damit Sie wissen, warum Sie arbeiten gehen und Steuern abdrücken: Genossin SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas bewirbt das Bürgergeld offensiv im – muslimischen – Ausland. Die Kampagne zeigt eine Frau mit Kopftuch und einen Mann aus Nordafrika oder aus dem arabischen Raum. Die Seite erklärt, wie Ausländer die „Citizen’s benefit (Bürgergeld) for People from Abroad“ in Deutschland erhalten können.

Genossin SPD-Funktionärin Frau Bärbel Bas ist seit der Bundestagswahl 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und gehört dort der Parlamentarischen Linken an. Durch ausgeprägte Parteiarbeit hat sie es nicht nur zur Bundestagspräsident geschafft, sondern sie auch auf den Posten der Bundesarbeitsministerin gespült.

Die Bundesagentur für Arbeit, die ihrem Ministerium untersteht, bewirbt auf ihrer Seite in englischer Sprache eine Kampagne, die den dumm-doofen deutschen Steuerzahler nur noch fassungslos zurücklassen kann. Unter der Überschrift „Bürgergeld für Menschen aus dem Ausland“ heißt es auf der Seite: „Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Lebensunterhalt selbst zu finanzieren, unterstützt Sie das Jobcenter unter bestimmten Umständen mit Bürgergeld.“

Die Kampagne, die bereits unter Bas Genossen, dem nie unter Realbedingungen in der freien Wirtschaft arbeitenden Hubertus Heil in einer gleichlautenden Version 2023 gestartet wurde, zeigt eine Frau mit Kopftuch und einen Mann aus Nordafrika oder aus dem arabischen Raum. Die Seite erklärt, wie Ausländer die „Citizen’s benefit (Bürgergeld) for People from Abroad“ in Deutschland erhalten können. Ebenfalls bekommt der Bürgergeldempfänger in spe erklärt, wie man Bedarfsgemeinschaften mit Minderjährigen bildet.

„Zusätzlich zum regulären Unterstützungsbedarf übernimmt das Jobcenter Ihre Heizkosten und Unterbringungskosten, beispielsweise die Miete für Ihre Wohnung“, so ein weiteres Anlockversprechen. Ein weiterer Tipp: „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Dazu gehören beispielsweise Zuschüsse für schulische Zwecke oder für die Mitgliedschaft in einem Sportverein.“

Damit aber noch nicht genug des linken Wahnsinns auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Von der Arbeitsagentur werden Prospekte herausgegeben, die auf Arabisch für das Bürgergeld werben. „Die Grundsicherung für Arbeitssuchende unterstützt Sie mit Beihilfen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und Beihilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts“, heißt es – wie Nius berichtet – in der Broschüre.

