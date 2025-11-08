Das italienische Blatt „Il Giornale“ hob in dem „Frontex“-Bericht die Rolle der ungarischen Regierung gegen die Migrations-Agenda hervor.

Laut „Frontex“-Bericht über die ersten sieben Monate des Jahres 2025 ist die Zahl der illegalen EU-Grenzübertritte insgesamt um 18 Prozent zurück, während allerdings via Mittelmeerroute, hauptsächlich über Italien, ein Anstieg von 9 Prozent gemessen Zeitung.

Dabei soll die Mehrheit der illegalen Einwanderer libysche Häfen verlassen haben, wo die Schleuser immer rücksichtsloser werden und die politische Instabilität in der Region ausnutzen.

Auf Basis vorläufiger Angaben gab es 95.200 illegale Grenzübertritte. Eine Veränderung gab es bezüglich Verteilung der Einwanderungsrouten: Dabei nahm die Konzentration auf einige Routen zu, während andere in den Hintergrund gerieten.

Obwohl die Bestimmung der Herkunftsländer von Einwanderern schwierig ist, sollen aber die Ankünfte aus Bangladesch, Afghanistan und Ägypten zugenommen haben. Der größte Rückgang war auf dem Landweg zu verzeichnen:

„Durch die entschlossenen Grenzschutzmaßnahmen der ungarischen und polnischen Regierung ist die Zahl der illegalen Einreisen an der Ostgrenze um 45 Prozent und auf der Balkanroute um 47 Prozent zurückgegangen“, hebt „Il Giornale“ Ungarn und Polen als positives Beispiel hervor:

„Dank der verstärkten Arbeit der polnischen und ungarischen Regierung konnten die Ankünfte an der Ostgrenze der EU um 45 % zurückgehen.„

Laut „Internationaler Organisation für Migration“ sind bereits in den ersten sieben Monaten 2025 insgesamt 947 Todesfälle bei der Überquerung des Mittelmeers zu beklagen gewesen. Laut „Frontex“ nahem aber die illegalen Überfahrten von Frankreich nach England in nur einem Jahr um 26 Prozent zu. Womit dieses 41.800 illegalen Einreisen die im zentralen Mittelmeer um fünftausend Einheiten übertreffen um fünftausend Einheiten.

