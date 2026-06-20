China stellte auf Militärmesse neues Anti-Drohnen-Laserwaffen System vor

Auf jede militärische Neuerung folgt meist schon bald eine technische Gegenwehr | Quelle UM AI generiert

Parallel zur Ausweitung der Drohnenkriegsführung hat sich auch die Drohnenabwehr weiterentwickelt. Drohnen können kinetisch, z.B. durch Geschosse, aber auch auf andere Weise, wie durch Signal-Hacking (soft kill) oder Laserwaffen (hard kill), außer Gefecht gesetzt werden.

Chinesisches Rüstungsunternehmen entwickelte tragbares Anti-Drohnen-Laserwaffen System

Von REDAKTION | Das als „Lijian“-Serie („Scharfe Schwerter“) bekannte Laser-Waffensystem war vom Rüstungsunternehmen Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology entwickelt worden und wurde auf der über drei Tage anberaumten Militärtechnologie-Messe in Peking, die am 16. Juni 2026 eröffnet wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt. Das bahnbrechende Lijian-Anti-Drohnen-Lasersystem markiert einen bedeutenden Schritt, neben den vorhandenen schweren fahrzeuggestützten Lasersystemen, hin zu kompakten Anti-Drohnen-Laserwaffen-Systemen, die dann auch von der Infanterie taktisch-flexibel eingesetzt werden können.

Das System soll vor allem die Infanterie vor Angriffen durch FPV – (First-Person-View) und Quadcopter-Drohnen schützen. Folgende Merkmale zeichnet das Lijian-Laserwaffen-Antidrohnen System aus:

Mobilität: Das System besteht aus einem Rucksack, in dem die Batterie und die Kühlvorrichtung untergebracht sind, sowie einem handgeführten oder auf einem Stativ montierten Laserstrahler.

Das System besteht aus einem Rucksack, in dem die Batterie und die Kühlvorrichtung untergebracht sind, sowie einem handgeführten oder auf einem Stativ montierten Laserstrahler. Gewicht: Lijian II wiegt rund 30kg und die kleinere Ausführung Lijian III ca. 25kg.

Lijian II wiegt rund 30kg und die kleinere Ausführung Lijian III ca. 25kg. Reichweite: Während fahrzeugmontierte, doch wesentlich schwerere Modelle eine Reichweite von 1.200 m erreichen, wurde die Lijian-Infanterie-Ausführung für kürzere Reichweiten zur Nahverteidigung auf rund 500 m ausgelegt.

Während fahrzeugmontierte, doch wesentlich schwerere Modelle eine Reichweite von 1.200 m erreichen, wurde die Lijian-Infanterie-Ausführung für kürzere Reichweiten zur Nahverteidigung auf rund 500 m ausgelegt. Zerstörungsmethode: Das System nutzt konzentrierte, hochenergetische Laserstrahlen, um Drohnengehäuse zu durchbrennen und die Drohnen-Elektronik zu zerstören, was den sofortigen Absturz der Drohne nach sich zöge.

Zu den Lijian-Vorteilen gegenüber herkömmlichen Anti-Drohnenwaffen zählen:

Tiefe Betriebskosten: Herkömmliche schultergestützte Raketen kosten Zehntausende Dollar pro Schuss. Die Laser-Alternative produziert nur einen Bruchteil an Kosten, bezogen nur auf die elektrische etwa 2 Kilowatt an Akku-Energie.

Herkömmliche schultergestützte Raketen kosten Zehntausende Dollar pro Schuss. Die Laser-Alternative produziert nur einen Bruchteil an Kosten, bezogen nur auf die elektrische etwa 2 Kilowatt an Akku-Energie. Steuerung: Die Waffe ist mit KI-gesteuerter Zielerfassungssoftware und elektrooptischen Trackern ausgestattet, um unübersichtliche Drohnenmanöver automatisch zu erfassen und manuelles Zielen automatisiert zu ergänzen.

Die Waffe ist mit KI-gesteuerter Zielerfassungssoftware und elektrooptischen Trackern ausgestattet, um unübersichtliche Drohnenmanöver automatisch zu erfassen und manuelles Zielen automatisiert zu ergänzen. Schusskapazität: Die Munition ist lediglich durch die Batterieladung begrenzt, sodass ein einzelner Soldat mehrere Ziele nacheinander bekämpfen kann, ohne die Munition physisch nachladen zu müssen.

Die Munition ist lediglich durch die Batterieladung begrenzt, sodass ein einzelner Soldat mehrere Ziele nacheinander bekämpfen kann, ohne die Munition physisch nachladen zu müssen. Effiziente Kühlung: Das System verfügt über ein hochminiaturisiertes Wärmemanagementsystem, das Berichten zufolge die Laserkomponenten in weniger als 5 Sekunden nach dem Schuss herunterkühlt, was zügige Schussfolgen erlaubt.

Vergleichende Wirkungsweisen zwischen „Hard Kill“ [Laserwaffen] und „Soft Kill“ [Störsendern]

Chinesischer Lijian-Laser (Hard Kill) : Das Lasersystem beschießt das Ziel direkt mit hochkonzentrierter Wärmeenergie. Der Laser brennt den Rahmen der Drohne physisch durch, schmilzt die Verkabelung, beschädigt die Akkus und/oder zerstört die optischen Kameras der Drohne dauerhaft. Die Drohne wird innerhalb von fünf Sekunden physisch zerstört oder umgehend vom Himmel fallen .

: Das Lasersystem beschießt das Ziel direkt mit hochkonzentrierter Wärmeenergie. Der Laser brennt den Rahmen der Drohne physisch durch, schmilzt die Verkabelung, beschädigt die Akkus und/oder zerstört die optischen Kameras der Drohne dauerhaft. Die Drohne wird innerhalb von fünf Sekunden physisch zerstört oder umgehend vom Himmel fallen Störsender (Soft Kill): Senden fokussierte Hochfrequenz- (HF) und GNSS/GPS-Störsignale aus. Sie unterbrechen die Verbindung zwischen Drohne und Kontroller. Anstatt zu explodieren, wechselt die Drohne in der Regel in einen Fail-Safe-Modus, der sie entweder zu einer sanften vor Ort zwingt oder einer automatisch ausgelösten „Return-to-Home“-Sequenz folgen lässt. Andererseits ist jedoch die Übernahme der Drohne durch die Gegenseite durchaus im Bereich des Möglichen.

Senden fokussierte Hochfrequenz- (HF) und GNSS/GPS-Störsignale aus. Sie unterbrechen die Verbindung zwischen Drohne und Kontroller. Anstatt zu explodieren, wechselt die Drohne in der Regel in einen Fail-Safe-Modus, der sie entweder zu einer sanften vor Ort zwingt oder einer automatisch ausgelösten „Return-to-Home“-Sequenz folgen lässt. Andererseits ist jedoch die Übernahme der Drohne durch die Gegenseite durchaus im Bereich des Möglichen. Chinesischer Lijian-Laser: Um genügend Leistung zu erzeugen sind schwere Kühlsysteme sowie Hochleistungs-Batterien erforderlich. Das Gewicht von 30kg bzw. 25kg stößt an die absolute Grenze dessen, was ein einzelner Soldat zusätzlich zu seiner Standard-Kampfausrüstung noch zu transportieren vermag.

Um genügend Leistung zu erzeugen sind schwere Kühlsysteme sowie Hochleistungs-Batterien erforderlich. Das Gewicht von 30kg bzw. 25kg stößt an die absolute Grenze dessen, was ein einzelner Soldat zusätzlich zu seiner Standard-Kampfausrüstung noch zu transportieren vermag. Störsender: Da die Manipulation von Funkwellen deutlich weniger an Leistung braucht, sind elektronische Störsender außergewöhnlich leicht. Ein tragbarer Störsender wiegt nur wenige Kilogramm, was Störsender wesentlich leichter transportierbar macht.

Da die Manipulation von Funkwellen deutlich weniger an Leistung braucht, sind elektronische Störsender außergewöhnlich leicht. Ein tragbarer Störsender wiegt nur wenige Kilogramm, was Störsender wesentlich leichter transportierbar macht. Gefechtsfeld-Integration Lijian-Laser: Die Geräte können mit kleinen Radargeräten zusätzlich ausgestattet werden und liessen sich darüber über externe Steuerungsschnittstellen in das Anti-Drohnen-System des gesamten Gefechtsfeldes integrieren.

Die aufgezeigte Entwicklung zeigt, dass die führenden Mächte alles daransetzen, um der Kriegsführung mit Drohnen eine immer wirksamere Gegenwehr entgegenzusetzen.

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