US-Politiker verspotten Van der Bellen: Präsident macht Österreich in der Welt lächerlich

J.D. Vance warnt Europa vor Unterschätzung der Grönland-Pläne

J.D. Vance warnt die Europäer, US-Präsident Trump in der Grönland-Frage ernst zu nehmen. Die Nato will nun ihre Präsenz in Grönland verstärken. Europäische Staaten suchen nach Lösungen.

Die Grönland-Übernahmepläne der USA empören viele in Europa. Aus Dänemark mehren sich Stimmen, die nach internationalen Truppen rufen – auch aus Deutschland. J.D. Vance derweil spricht eine Warnung an Europa aus und Trump verkündet, dass ihm in Grönland „Eigentümerschaft“ sehr wichtig sei.

Die Debatte um einen möglichen Kauf Grönlands durch die USA oder eine mögliche Militäraktion der Vereinigten Staaten dort spitzt sich zu. Dänische Politiker melden sich mit einer Forderung an Deutschland zu Wort; der US-Vizepräsident wird explizit gegenüber den Europäern. Donald Trump selbst gibt derweil zu verstehen, dass er sich von Institutionen wie dem Völkerrecht oder der Nato überhaupt nicht beeindrucken lässt.

Zunächst zu den Dänen: Angesichts der US-Rhetorik um eine sogenannte Angliederung Grönlands plädieren dänische Politiker für internationale Truppen auf der Insel – zum Teil explizit aus Deutschland. Weiterlesen auf welt.de

+++

Ukraine: Klitschko rief die Einwohner von Kiew auf, Kiew zu verlassen

• Jeder, der die Möglichkeit hat, Kiew zu verlassen, sollte dies tun, erklärte der Bürgermeister.

• Fast 6.000 Wohnhäuser in der ukrainischen Hauptstadt sind aufgrund von Beschuss ohne Heizung.

• Nach dem massiven Angriff auf kritische Infrastrukturen kommt es in Kiew zu Störungen in der Wasser-, Strom- und Heizungsversorgung.

• Der Stadtgauleiter räumte diesmal Unsicherheit über den morgigen Tag ein und forderte alle Kiewer Einwohner auf, die Stadt wegen eines totalen Stromausfalls und einer nicht funktionierenden Heizungsanlage zu verlassen.

Der Abgeordnete Kucherenko erklärte, die städtischen Betriebe seien bereits angewiesen worden, das Wasser aus den internen Gebäudesystemen abzulassen. Dies sei notwendig, um zu verhindern, dass Heizungsrohre durch gefrierendes Wasser platzen.

+++

US-Politiker verspotten Van der Bellen: Präsident macht Österreich in der Welt lächerlich

Der kalifornische Gouverneur Ron DeSantis hat klare Worte zu Österreichs gezähltem Bundespräsidenten gefunden. Anlässlich eines alten, auch in Österreich sehr bekannten Videoclips, nahm er Van der Bellen als Beispiel für verantwortungslose Politik. Ein Kongressabgeordneter legte nach: Er solle sich den Hijab in den Hintern schieben. Anlass der Häme ist Van der Bellens Aussage, man werde alle Frauen bitten müssen, aus Solidarität ein Kopftuch zu tragen.

In dem bizarren Video aus 2017 äußerte Van der Bellen

„Wenn das so weitergeht (…) bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen, alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.“

Kritiker interpretieren die Aussage dahingehend, dass Van der Bellen die Islamisierung vorantreibt, die durch illegale Masseneinwanderung in den letzten 10 Jahren massiv beschleunigt wurde. In vielen Schulen sind die Kinder mohammedanischer Einwanderer bereits in der Mehrzahl. Vor allem Grüne und Sozialisten treiben den Bevölkerungsaustausch voran und versuchen alle Kritiker zu kriminalisieren. Eigentlich gilt auch der Bevölkerungsaustausch durch Umsiedelung nach internationalen Maßstäben als Genozid. Weiterlesen auf report24.news

+++

Immer mehr muslimische Schüler: Wiens Bürgermeister Ludwig schiebt Verantwortung auf die Kirche

Fast jeder zweite Schulanfänger in Wien versteht kaum Deutsch, über 40 Prozent der Schüler sind muslimischen Glaubens. Doch anstatt Migration klar zu problematisieren, verweist Bürgermeister Michael Ludwig auf ein angebliches Versagen der Kirchen.

Die Probleme an Wiens Schulen sind längst kein Randthema mehr. 41,2 Prozent der Schüler in öffentlichen Lehranstalten haben ein islamisches Religionsbekenntnis, gleichzeitig können 50,9 Prozent der Schulanfänger so schlecht Deutsch, dass sie dem Unterricht nicht folgen können. Die Frage nach Ursachen und Verantwortung drängt sich auf – doch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig setzt andere Schwerpunkte. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Bilder von Minderjährigen: EU-Kommission will X wegen Erotik-Funktion der KI Grok untersuchen

Die EU-Kommission will X wegen einer KI-Funktion bei Grok genau beobachten. Denn der „spicy mode” erlaubt die Erstellung erotischer Bilder. Dabei kam es zu Darstellungen Minderjähriger. Das Unternehmen spricht von einer Sicherheitslücke.

Ein Sprecher der EU-Kommission kündigte an, dass die X-KI Grok wegen des „Spicy Mode” untersucht werde. Dieser Modus erlaubt es, dass Bilder – auch von echten Personen – so bearbeitet werden, dass Personen in Bikinis oder auf andere aufreizende Weise dargestellt werden. Dabei war es auch zu entsprechenden Bildern Minderjähriger gekommen. „Das ist nicht scharf. Das ist illegal. Das ist entsetzlich. Das ist ekelhaft”, sagte der EU-Sprecher am Montag. Auch in England ist ein Verfahren gegen Musk wegen des Modus eingeleitet worden, wie der Telegraph berichtet. Der KI-Modus erlaubt es auch, Bilder von Prominenten wie beispielsweise Kate, der Princess of Wales, zu bearbeiten. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Seit Sommer 2025 hat der Berliner Verfassungsschutz kein eigenes Referat für Linksextremismus mehr

Grund für die Bearbeitung von „Linksextremismus und -terrorismus“ im Referat für „Auslandsbezogenen Extremismus“ wären „erhebliche Verbindungen zwischen auslandsbezogenen linksextremistischen Bestrebungen und inländischen“, erklärt die Senatsverwaltung für Inneres auf Anfrage.

[…]

Chef des Berliner Verfassungsschutzes ist seit 2018 Michael Fischer, der Mitglied der SPD ist. Ernannt wurde Fischer unter dem rot-rot-grünen Senat des damaligen Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Die Regierung führte in ihrer Amtszeit erhebliche Personalwechsel in hohen Beamtenebenen durch, vor allem im Bereich der inneren Sicherheit. Via nius.de

+++

Hat Jens Spahn bewusst getäuscht und tausende Todesfälle zu verantworten?

Die Aussagen von Jens Spahn bei der Enquete-Kommission zeigen wie die geleakten RKI-Protokolle, dass der Bevölkerung nie wirklich vor Corona Infektionen und Erkrankungen geschützt wurden. Dies greift der „Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid“ in einer Pressemitteilung auf. […]

Wissenschaft war nicht die Leitlinie des Handelns. Auch nicht vom damaligen Gesunheitsminister jens Spahn. Das haben auch die Leaks der ungeschwärzten RKI-Protokolle bewiesen. In den Dokumenten fanden sich neuerliche Beweise, wie die Öffentlichkeit getäuscht worden ist und die Wissenschaft der Politik zu folgen hatte – „Herr Spahn hat angeordnet“.

Der „Maskendealmaker“ Jens Spahn gerät durch seine eigenen Aussagen in der Enquete-Kommission politisch weiter unter Druck. Er hat dort mehrere Aussagen gemacht, die den Verdacht der bewussten Täuschung der Bevölkerung und der zumindest grob fahrlässigen Manipulation der Bevölkerung in potentiell lebensgefährliche Impfungen hat aufkommen lassen. Weiterlesen auf tkp.at

Ein Einwohner Kaliforniens unternimmt nachts eine Fahrradtour durch Los Angeles

Jeder Stadtteil ist schlimmer als der vorherige.

In den Kommentaren las ich immer wieder: „Seit wann sind die USA zu einem Entwicklungsland geworden?“ Das ist Gavin Newsoms Kalifornien.

California resident goes for a bike ride through Los Angeles at night Every area is so much worse than the last One thing I kept reading over and over again in the comments section is “When did the United States become a third world country?” This is Gavin Newsom’s California pic.twitter.com/0qmbS5VOmx — Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 9, 2026

Hier geht’s zu den Short News von gestern:



