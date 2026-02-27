Wegen Corona-Regime: Ärztin Dr. Bianca Witzschel wieder im Gefängnis

Seit dem 5. Februar 2026 ist die Moritzburger Ärztin Dr. Bianca Witzschel nun wieder im Gefängnis – nach dem Willen der unermüdlichen Rachejustiz des Corona-Regimes mindestens für weitere fast eineinhalb Jahre, nachdem sie bis Juni 2024 bereits 16 Monate wie ein Schwerverbrecher in Untersuchungshaft gefangengehalten und schließlich in einem monatelangen Schauprozeß vom Landgericht Dresden verurteilt worden war.

Gastbeitrag vom BUND GEGEN ANPASSUNG | Zur Erinnerung: Dr. Witzschels „Verbrechen“ bestand allein darin, daß sie als Ärztin während des Corona-Terrors etlichen Patienten Atteste ausgestellt hatte, die diese aus gesundheitlichen Gründen von der Pflicht zum Tragen der „Maske“ befreiten, jenes entwürdigenden Maulkorbes, den man sich anfangs selbst schneidern sollte, dessen Nutzlosigkeit jedoch auch später immer klar war und heute sogar offiziell zugegeben wird.

Ferner hat sie Atteste ausgestellt, nach denen manche Patienten ebenfalls aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden sollten oder die damals ununterbrochen angeordneten Zwangstests statt mit schmerzhaftem Stochern in Hals und Nase mittels Spucktest durchführen dürfen sollten (siehe frühere Berichte in unseren Ketzerbriefen sowie hier: Freiheit für Dr. Bianca Witzschel (KB 242/243) und Schändliches Urteil gegen Dr. Bianca Witzschel (KB 246).

Zwei Jahre und acht Monate Haft für diese „Verbrechen“, in Wahrheit also für ärztliche Handlungen zum Wohl der Patienten, zuzüglich drei Jahre Berufsverbot und Beschlagnahmung ihres Vermögens in Höhe von 47.000 Euro, so lautete das Schandurteil des Dresdner Gerichts. Die von Dr. Witzschel dagegen eingelegte Revision wurde vom Bundesgerichtshof nach über einem Jahr mit einem Federstrich abgelehnt, kaum überraschend bei einem Gericht des gleichen Justizapparates, der bisher ausnahmslos alle staatlichen „Maßnahmen“ des damaligen Coronaregimes abgesegnet hat. Und so muß Dr. Bianca Witzschel nun wieder ins Gefängnis, von der Lügenpresse mit Hetze begleitet wie vom ersten Tag ihrer Verfolgung an („reichsbürgernde Ärztin“, „1000 Gefälligkeitsgutachten“, „Atteste, ohne vorherige ärztliche Untersuchung ausgestellt und verkauft“ (was glatt gelogen ist), „völlig unklar, was aus dem Geld geworden ist“ (alles aus Sächsische Zeitung v. 3.2.2026).

Dr. Witzschel ist – wie auch andere Ärzte, die es gewagt hatten, dem Coronagefängnis im Interesse ihrer Patienten ihren ärztlichen Eid entgegenzustellen – durch den jahrelangen Rachefeldzug der Justiz gegen sie beruflich und finanziell ruiniert; aufgrund eines schon zuvor von der willfährigen Ärztekammer ausgesprochenen Tätigkeitsverbots und Approbationsentzugs, des extrem kostspieligen Strafprozesses, des „Vermögenseinzugs“ und der langen Haft konnte sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Sie darf nicht mehr arbeiten und hat ihre Patienten verloren, ihre bei einer der fünf (!) gegen sie angeordneten Hausdurchsuchungen beschlagnahmten, also gestohlenen Patientenakten und -dateien hat sie nicht zurückbekommen, ihr Wohn- und Praxishaus wurde weit unter Wert zwangsversteigert, ihr Bankkonto und ihre Krankenversicherung sind gekündigt, sie steht buchstäblich vor dem Nichts. So sieht es aus auf dem vielbeschworenen „Boden der fdGO“ der Werte-Heuchler; man gestatte sich die Phantasie, dasselbe hätte sich in der DDR zugetragen – welches Wehgeschrei hätten da dieselben prostituierten Medien erhoben!

Aber: Dr. Bianca Witzschel ist persönlich völlig ungebrochen. Niemand, der sie erlebt hat, wird ihr die Hochachtung ob ihrer tapferen Standhaftigkeit als regelrechte Märtyrerin des Coronastaates verweigern können (auch wenn er ihre Ansichten zur Impfung nicht teilen muß)! Genau das – die Lügenpresse hetzt: „kein Unrechtsbewußtsein“ – dürfte der Grund sein, daß die Staatsanwaltschaft die Verfolgung Dr. Witzschels auch nach ihrer Verurteilung mit geradezu fanatischem Eifer, um nicht zu sagen Vernichtungseifer, weiterbetreibt.

Sie hat inzwischen – wie berichtet – eine zweite Anklage gegen Dr. Witzschel erhoben, wiederum wegen angeblich „gewerbsmäßiger Ausstellungen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“, also wegen der gleichen Handlung, wegen derer sie schon verurteilt wurde (was von Rechts wegen als eine „Tat“ gelten müßte – Stichwort für Juristen: „Fortsetzungszusammenhang“), nur eben diesmal wegen anderer Atteste! Besonders übel und bezeichnend ist dabei der Vorwurf der „Gewerbsmäßigkeit“, denn nach der während der Coronerei im November 2021 durchgepeitschten „Änderung des Infektionsschutzgesetzes u.a.“ und dem dabei neu eingefügten Absatz 2 des § 278 StGB soll dann, wenn der Arzt für seine Atteste wie üblich eine Gebühr erhalten hat, ein „besonders schwerer Fall“ vorliegen, der sogar mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft wird! Dieses Verfahren ist durch Gerichtsbeschluß bereits eröffnet, darüber hinaus plant die Staatsanwaltschaft zusätzlich ein drittes Verfahren, wieder wegen nochmals weiterer Atteste. Es besteht kein Zweifel: Die Justiz will die inzwischen 69jährige Ärztin, wenn schon nicht zu Kreuze kriechen, dann im Gefängnis begraben sehen!

Wenige Tage vor der „Ladung“ Dr. Witzschels zur Haft hatte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. öffentlichkeitswirksam von der deutschen Regierung die Beendigung der politischen Verfolgung von Ärzten und Patienten in der BRD wegen Maskenattesten, Impfpässen und Impfunfähigkeitsbescheinigungen gefordert, so wie vor gut einem Jahr US-Vizepräsident Vance scharf die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit und Beendigung der krebsgeschwürartig wuchernden Zensur verlangt hatte. Und nach der erneuten Verhaftung von Dr. Witzschel wandte sich der Berater der US-Regierung Leland Lehrman persönlich an die sächsische Justizministerin und fordert konkret die Freilassung von Dr. Witzschel.

Die deutsche Willkürjustiz gegen Ärzte gerät endlich zusehends auch international in den Focus, soll aber demonstrativ und unverändert weitergehen: Verlogen wie das augenwischerische Gesülze von angeblicher „Corona-Aufarbeitung“, von „Enquetekommissionen“ und „Untersuchungsausschüssen“, von „Fehlern, aus denen man lernen“, die man den Politniks gar „verzeihen müsse“, erfolgte auch in diesem Fall ein promptes „Dementi“ seitens der deutschen Gesundheitsministerin Warken höchstselbst: nein, es gelte die verfassungsrechtlich geschützte Therapiefreiheit, nein, eine politische Verfolgung von Ärzten gebe es nicht – nicht nur Dr. Bianca Witzschel, auch die aus dem Land getriebenen, kriminalisierten und ruinierten Ärzte Dr. Schiffmann, Dr. Habig, Dr. Weber, Dr. Heisler und unzählige andere werden einfach weggelogen.

Wir fordern:

Freiheit und volle Rehabilitierung von Dr. Bianca Witzschel!

Mehr als 39.000 Unterstützer haben bereits die entsprechende Petition unterschrieben (Stand 16.02.2026):

Und nochmals: »Eine Million Rosen für Angela Davis!« – hieß es vor vielen Jahrzehnten in weltweiter Solidarität für jenes vorgesehene Opfer der US-Justiz, die damals letztlich ihre Freilassung erzwang. Im Sinne dieser erfolgreichen Solidarität rufen wir erneut dazu auf, Dr. Witzschel durch Karten und Briefe ins Gefängnis zu unterstützen und ihr die so bitter nötige Kraft zum Durchhalten zu geben.

Unterstützerschreiben an:

Dr. Bianca Witzschel

JVA Chemnitz

Thalheimer Str. 29

09125 Chemnitz

Dr. Witzschel freut sich über jede Zuschrift, sie hat sich für die Unterstützung ausdrücklich bedankt (daß ihre damalige Antwort uns nicht erreicht hat, dürfte diesmal nicht an der hier so oft üblen Deutschen Post gelegen haben, sondern wohl an einem leider ungetreuen Boten…).

Wer Frau Dr. Witzschel persönlich unterstützen möchte:

Spendenkonto des Ärztehilfswerks Weißer Kranich:

Kontoinhaber: Förderverein Weißer Kranich

IBAN: DE56 7645 0000 0232 1701 91

Betreff: »Schenkung für Bianca Witzschel«

PS: Damit der Dreck der schmutzwerfenden „Qualitätspresse“ nicht unwidersprochen stehen bleibt und man sich ein realistisches Bild auch von hier nicht geschilderten Einzelheiten des Schandprozesses gegen Dr. Witzschel machen kann, verweisen wir auf die verdienstvolle Offizielle Pressemitteilung – Ärzteverfolgung in Deutschland der Rechtsanwältin Katja Wörmer, der Ärztin Dr. Monika Jiang und der Journalistin Kerstin Heusinger vom 4. Februar 2026.

* * *

