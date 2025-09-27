Österreich hat den teuersten Sozialstaat der Welt

„Niemand kennt sich mit manipulierten Wahlen so gut aus wie er“, sagt Trump und zeigt auf Erdogan + US Justizministerium treibt Ermittlungen gegen Soros‘ Stiftung voran + Germanium: China schneidet Europa von Schlüsselrohstoff ab + SPÖ-Chef Babler nun unbeliebtester Politiker des Landes

+++

„Niemand kennt sich mit manipulierten Wahlen so gut aus wie er“, sagt Trump und zeigt auf Erdogan

Beim Besuch in Washington lobt der US-Präsident ausdrücklich seinen türkischen Amtskollegen. Eine Szene im Kaminzimmer aber sorgt für Aufsehen – auch wegen Erdogans Reaktion.

Am Donnerstag war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Besuch im Weißen Haus in Washington. US-Präsident Donald Trump forderte ihn zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland auf. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft“, solange das Land seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe. Erdogan solle auch auf Gas aus Russland verzichten, so Trump.

Plötzlich zeigt er auf den neben ihm sitzenden Erdogan und sagt: „Niemand kennt sich mit manipulierten Wahlen so gut aus wie er.“ Erdogan begleitet diese Aussagen mit versteinerter Miene, während Trump ungerührt fortfährt und die gemeinsame Freundschaft der beiden lobt.

Weiterlesen auf welt.de

+++

US Justizministerium treibt Ermittlungen gegen Soros‘ Stiftung voran

Ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums soll mehrere US-Staatsanwaltschaften angewiesen haben, Pläne für mögliche strafrechtliche Ermittlungen gegen die Open Society Foundations auszuarbeiten, ein globales gemeinnütziges Netzwerk, das vom milliardenschweren demokratischen Spender George Soros finanziert wird.

Die Anweisung, die am Montag von einem Anwalt im Büro des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Todd Blanche verbreitet wurde, forderte Staatsanwälte in mindestens sechs Gerichtsbezirken – darunter Kalifornien, New York, Washington, D.C. und Chicago – auf, eine Reihe von Anklagepunkten wie Erpressung, Überweisungsbetrug und materielle Unterstützung des Terrorismus in Betracht zu ziehen, berichtete die New York Times am Donnerstag. (…)

„Soros und seine Gruppe von Psychopathen haben unserem Land großen Schaden zugefügt! Dazu gehören auch seine verrückten Freunde an der Westküste. Seien Sie vorsichtig, wir beobachten Sie! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Ein Sprecher der Open Society Foundations wies Trumps Anschuldigungen in einer Erklärung gegenüber Newsmax am nächsten Tag als „empörend und falsch“ zurück.

Via newsmax.com

+++

Anwalt bricht sein Schweigen „ICH WURDE WACH – NACH 40 JAHREN IM SYSTEM“

Nach vier Jahrzehnten im deutschen Justizsystem wagt ein erfahrener Wirtschaftsanwalt den mutigen Schritt in die Öffentlichkeit – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Staat, Justiz und Gesellschaft. Sein „Aufwachen“ kam spät, aber mit voller Wucht.

Den Wendepunkt markiert die Corona-Krise. Inspiriert durch kritische Stimmen wie Sucharit Bhakdi beginnt er, das System zu hinterfragen. Besonders erschüttert ihn die Lektüre der SEC-Dokumente von BioNTech: Dort sei sinngemäß zu lesen, dass man nicht wisse, wie der Impfstoff wirkt, wo er bleibt oder was er langfristig tut. Trotzdem wurde er millionenfach verabreicht – unter dem Deckmantel der Sicherheit.

(…) Zum Schluss stellt er eine provokante Frage: „Wer trägt die Verantwortung?“ Für Milliarden verschwendeter Steuergelder, gebrochene Karrieren und verlorenes Vertrauen. Die Antwort bleibt offen – doch sein Appell ist klar:

„Ich habe 40 Jahre gebraucht, um wach zu werden. Aber wie viele schlafen noch?“

+++

Mut-Ärztin Bianca Witzschel muss wieder ins Gefängnis – Urteil rechtskräftig

Das Corona-Regime geht weiterhin rigoros und brutal gegen jene mutigen Ärzte vor, die sich damals entschlossen hinter ihre Patienten stellten und die Corona-Zwangsmaßnahmen ablehnten. Frau Dr. Bianca Witzschel wurde heute rechtskräftig zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt und muss nach einer anderthalbjährigen Untersuchungshaft erneut in den Corona-Kerker zurück.

Laut Bericht der „Freien Sachsen“ hat die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft zwei weitere Anklagen erhoben, um die Corona-Heldin noch länger hinter Gitter zu bringen.

Nachdem das Landgericht Dresden Frau Dr. Bianca Witzschel am 17. Juni 2024 zu einer schockierenden Strafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilte, wurde der Revisionsantrag heute abgelehnt, und das Urteil ist mit dem heutigen Datum rechtskräftig.

Ein weiterer Schandtag für die deutsche Justiz angesichts der zunehmend aufkommenden und nicht mehr zu verleugnenden Impfschäden sowie der Eingeständnisse überzogener Zwangsmaßnahmen.

Via @auf1tv

+++

Germanium: China schneidet Europa von Schlüsselrohstoff ab – Kämpft Europas Industrie jetzt ums überleben?

China hat die Exporte von Germanium drastisch reduziert. Besonders Europa bekommt dies nun mit voller Wucht zu spüren. In der Industrie herrscht „blankes Entsetzen“.

Der für Halbleiter und Rüstung essenzielle Rohstoff wird knapp, die Preise explodieren, und strategische Versäumnisse in der EU rächen sich nun.

China reduziert Germanium-Exporte: Europas Industrie kämpft mit Engpässen

Die deutsche und europäische Industrie steht vor einer ernsten Herausforderung: Der Rohstoff Germanium, unerlässlich für moderne Halbleitertechnologie, Glasfaserkomponenten und militärische Anwendungen, ist kaum noch verfügbar. Hintergrund ist eine massive Exportkürzung durch China, dem mit Abstand wichtigsten Lieferland für dieses strategisch relevante Material.

Die unmittelbare Folge: Panikartige Reaktionen in Teilen der europäischen Industrie. Hell spricht von einem „blanken Entsetzen“, das sich unter den industriellen Abnehmern ausbreitet. Laut interner Schätzungen fehle derzeit die Menge einer kompletten Weltjahresproduktion, um den europäischen Bedarf zu decken.

Weiterlesen auf ariva.de

+++

SPÖ-Chef Babler nun unbeliebtester Politiker des Landes

Das brandaktuelle „Heute“-Politbarometer liefert für Vizekanzler Andreas Babler triste Beliebtheitswerte.

Die Bundesregierung hat in der Vorwoche erneut zum Rotstift gegriffen: Die Pensionen werden 2026 für ein Drittel der Versicherten unter der Inflation angepasst und auch die Beamtengehälter sollen erneut aufgeschnürt werden.

SPÖ-Parteiobmann und Vizekanzler Andreas Babler, der im Wahlkampf eigentlich noch versprochen hatte, dass es mit ihm keine Pensionskürzungen geben werde, befand sich zu dieser Zeit aber nicht im Land. Er reiste für fünf Tage nach New York – unter anderem, um Notenblätter zurückzugeben.

Beigeistert von dieser Arbeit dürfte die Bevölkerung aber nicht sein, wie auch das aktuelle „Heute„-Politbarometer zeigt: Für mehr als jeden zweiten Österreicher (51 Prozent) ist SPÖ-Obmann Andreas Babler in den letzten 14 Tagen negativ aufgefallen – der höchste Wert in der Umfrage.

Dicht hinter dem Roten befindet sich zudem Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Auch sie ist in den letzten Wochen vor allem negativ hervorgestochen (48 Prozent).

Via heute.at

+++

Herzlichen Glückwunsch: Österreich hat den teuersten Sozialstaat der Welt

Immerhin zu Negativrekorden reicht’s in der Alpenrepublik: Fast ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung fließt in Sozialleistungen, Pensionen, Pflege und Gesundheit und Sozialleistungen – 2024 war Österreich nun erstmals “Weltmeister” und kann sich für den teuersten Sozialstaat der Welt rühmen. Steigende Ausgaben, ein schwaches BIP-Wachstum – und keine Besserung in Sicht…

Österreich hält nun einen Rekord, den kaum jemand beneidet: Das Land ist laut Daten von Statistik Austria, der OECD und der Denkfabrik Agenda Austria offiziell der teuerste Sozialstaat weltweit. Wie exxpress.at berichtet, gibt die Alpenrepublik einen schwindelerregenden Teil ihrer Wirtschaftsleistung für Sozialleistungen aus und überholt damit sogar Frankreich und Deutschland. Fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) fließt mittlerweile in Pensionen, Gesundheit und soziale Sicherungssysteme – ein Wert, der ernste Fragen zur Zukunftsfähigkeit des österreichischen Sozialstaats aufwirft.

Weiterlesen auf report24.news

+++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.