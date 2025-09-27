Vor allem die EU „manövriert“ Milliarden unseres Steuergeldes in das „einstmals korrupteste Land Europas“.
Es grenzt an Ironie die Augen davor verschließen zu wollen, was in diesem Land, Krieg hin oder her, de facto so alles noch möglich ist.
EU-Reife nur für Von der Leyen
Ironischer Weise hat das ukrainische Zentrum zur Bekämpfung der Korruption kürzlich Enthüllungen über Verbindungen der Familie von Rustem Umerow, dem Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine und früheren Verteidigungsminister, zu mehreren luxuriösen Immobilien in den USA veröffentlicht.
Im Detail geht es dabei um acht Immobilien, darunter drei Wohnungen in Florida, eine in New York und vier Villen nahe Miami.
Umerow meldete dabei offiziell nur eine Wohnung, die von ihm, seiner Ehefrau und seinen drei Kindern genutzt werde.
Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine reagierte auf die Nachfragen der Ermittler mit dem Hinweis auf die Sicherheitsrisiken, die mit der Offenlegung solcher Daten verbunden seien.
Zur Erinnerung an alle EU-Steuerzahler, diesem Land „vertrauen“ wir Milliarden an „angeblicher“ Kriegsunterstützung an.
8 Gedanken zu „Korruptionsbeweis gefällig – Ukrainischer Ex-Verteidigungsminister und seine Luxusimmobilien in USA“
Lange schon vermutet, die WAHRHEIT über die kriminellen KORRUPTEN kommt aber trotzdem irgendwann ans LICHT……………………….
Die GLEICHEN schaufeln weiter das fremde Geld der BÜRGER in deren Hände – die „sogenannte Demokratie“ ist ein SÜNDENPFUHL, die ich nicht brauche.
Laut unserer Regierung verteidigen wir doch in der Ukraine „unsere Demokratie“ ?
Tacheles #172, oder „Eckard, die Russen kommen!“
Mit Thomas Röper und Robert Stein
https://www.youtube.com/watch?v=FFtjGtYuIdA
was nicht in die illegale korruption fliesst, fliesst in die legale u.s. tötungsindustrie…
und sonntags verehren sie
götzen und götter^^
einstein nannte sie einst das dämlichste glied der uns bekannten evolutionskette
Fast die gesamte Machtelite Russlands hat enge persönliche Bezüge nach Westen – vor allem, was ihr Vermögen angeht. Manche wie Putins Intimus Gennadi Timschenko haben sogar die Staatsbürgerschaft eines EU-Staates. Ober-Propagandist Wladimir Solowjow besitzt drei Prunk-Villen in Italien. Einer der Lieblingsoligarchen des Kreml, Alischer Usmanow, liebt wie viele seiner „Kollegen“ seine Luxus-Yacht im Mittelmeer über alles. Und natürlich seine Residenz in Oberbayern. Die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen.
Ein ebenso offenes Geheimnis ist es in Moskau, dass die Machtelite auch im persönlichen Bereich ganz auf den Westen setzt. Italienische Möbel, Mode und Küche, Schweizer Konten und Uhren, französische Villen an der Côte d’Azur, britische Luxus-Anwesen, deutsche Autos sowie Haus- und Küchentechnik, amerikanische IT, vom iPhone über den Mac bis hin zur Apple-Watch. Russische Ware? Oder chinesische? Igitt! Die Liebe zu allem Westlichen und insbesondere westlichem Luxus ist allgegenwärtig im Alltag von Russlands Mächtigen. Bis ganz oben. Man sehe sich nur Putins Uhren an.
„Putins Problem ist, dass er regieren will wie Stalin, aber leben wie Abramowitsch“, der luxussüchtige Multi-Milliardär, der entscheidend dazu beitrug, dass Putin als Ziehsohn Jelzins die Macht kam, sagt der Oppositions-Politiker und Schachspieler Garry Kasparow. Umso erstaunlicher ist, dass die Taktik des Kreml, sich selbst als Gegenspieler des Westens darzustellen, so gut aufgeht. Ja, politisch sieht man sich als Konkurrenz – doch in Sachen Livestyle ganz und gar nicht. Selbst der rabiate Anti-Homosexuellen-Kurs ist ein Etikettenschwindel – der Machtzirkel ist für Ausschweifungen auch in diesem Bereich berüchtigt.
Hach ja, wer braucht schon Sicherheit, wenn man luxuriöse US-Immobilien für die Familie declares? Na klar, der NSV Rats muss ja schütten, bevor er selbst was kauft. Und was sollen wir EU-Zahler denn noch glauben? Dass wir Milliarden an „Unterstützung schicken? Witzig, dass Österreich den teuersten Sozialstaat hat, während wir uns über Kriegsfinanzierung und Immobilienpreise ärgern. Ist ja alles ein riesiges Kasperletheater!<a
Würde hier in Deutschland mal eine Durchleuchtung der Vermögen etablierter Politiker durch geführt werden, würde man zu ähnlichen Verhältnissen kommen! Und das ist auch ein Grund für die Altparteien, eine Regierungsübernahme durch die AfD zu verhindern, denn dann würden ihre Machenschaften schonungslos aufgedeckt werden!
Da es aber hier kein funktionierendes Rechtsstaat mehr gibt, würden die links-grün-rote Staatsanwälte und Richter alle korrupten Politiker frei sprechen oder eine Anklage wegen Korruption erst gar nicht zulassen. S. Cum-Ex Affäre, s. Von der Leyen, sieht die Fälle von Vetternwirtschaft die bekannt wurden— es gibt keine Konsequenzen
asisi1
In den 70er Jahren sprach man davon, dass die oberen SPD-BONZEN verstärkt Immobilien-Eigentum in OBERITALIEN hätten ?