Vor allem die EU „manövriert“ Milliarden unseres Steuergeldes in das „einstmals korrupteste Land Europas“.

Es grenzt an Ironie die Augen davor verschließen zu wollen, was in diesem Land, Krieg hin oder her, de facto so alles noch möglich ist.

EU-Reife nur für Von der Leyen

Ironischer Weise hat das ukrainische Zentrum zur Bekämpfung der Korruption kürzlich Enthüllungen über Verbindungen der Familie von Rustem Umerow, dem Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine und früheren Verteidigungsminister, zu mehreren luxuriösen Immobilien in den USA veröffentlicht.

Im Detail geht es dabei um acht Immobilien, darunter drei Wohnungen in Florida, eine in New York und vier Villen nahe Miami.

Umerow meldete dabei offiziell nur eine Wohnung, die von ihm, seiner Ehefrau und seinen drei Kindern genutzt werde.

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine reagierte auf die Nachfragen der Ermittler mit dem Hinweis auf die Sicherheitsrisiken, die mit der Offenlegung solcher Daten verbunden seien.

Zur Erinnerung an alle EU-Steuerzahler, diesem Land „vertrauen“ wir Milliarden an „angeblicher“ Kriegsunterstützung an.