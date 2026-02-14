Die „Dresden Lüge“ – 250.000 Tote klagen an – Bomben-Terror vor 81 Jahren

Bezüglich jüdischer Opfer wird gesagt, dass man die Opfer zweimal tötet, wenn man ihr Angedenken dem Vergessen überantwortet. Das gilt offensichtlich nicht für deutsche Opfer. 225.000 Tote der Bombenterrors vom 13. bis 15. Februar 1945 in Dresden sind von der offiziellen Geschichtsschreibung in Deutschland einfach annulliert worden, also ein zweites Mal getötet, was ihr Gedenken anbelangt.
Von PETER HAISENKO | Die Fakten: Im Frühjahr 1945 hat das IKRK in Genf einen Bericht veröffentlicht in dem unzweifelhaft festgestellt wird, dass mindestens 250.000 Menschen diesem völkerrechtswidrigen Angriff der Alliierten zum Opfer gefallen sind. Der Bericht stellt weiterhin fest, dass die Opferzahl noch wesentlich höher gewesen sein könnte, weil sich in Dresden Hunderttausende Flüchtlinge aufgehalten haben, die nirgendwo registriert waren. Die offizielle deutsche Geschichtsschreibung – und nur die – hat diese an sich unzweifelhafte Zahl seit einigen Jahren auf 25.000, also auf ein Zehntel herunter gefälscht. Der Obergeschichtsklitterer (und Transatlantiker) Guido Knopp hat sich hierbei unrühmlich hervorgetan.
Flugblätter und Phosphorbomben
Dresden war Lazarettstadt. International als solche anerkannt. In unserer Geschichtsschreibung wird verheimlicht, dass die Engländer im Herbst 1944 Flugblätter über Dresden abgeworfen haben, auf denen schön gereimt zu lesen stand: “Wir werden Dresden schonen, denn wir werden dort wohnen.” Dieser Beweis für die unglaubliche Perfidie der Briten ist natürlich im Feuersturm verbrannt, aber meine Mutter hat mir davon berichtet. Sie, die die Akademie verlassen musste, weil sie sich weigerte, der “Partei” beizutreten, konnte im Feuersturm der Nacht des 13. Februar nur ihr nacktes Leben und das meiner Schwester und Großmutter retten. Wie kann sich Herr Gauck erdreisten, meiner Mutter die Schuld daran zuzuweisen?
Meine Großmutter hat mir zu oft die grausamen Details geschildert, was Phosphorbomben den Menschen in Dresden angetan haben. Die offizielle deutsche (!) Geschichtsschreibung leugnet den Abwurf von Phosphorbomben durch die Alliierten, obwohl sogar am 13. Februar 2015 ein Opfer genau darüber in den Abendnachrichten der ARD berichtet hat. Wir wissen, dass schon 1945 der Abwurf von Phosphorbomben gegen die Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen geächtet war. Mit der Leugnung werden folglich alliierte Kriegsverbrecher nachträglich freigesprochen. Wieder mit dem Segen eines Ex-Bundespräsidenten.
Wessen Geschäft betreibt der Bundespräsident?
Geleugnet wird auch, dass britische Kampfflugzeuge am nächsten Tag Jagd auf zivile Flüchtlinge gemacht haben, die dem Feuersturm entkommen konnten, oftmals kaum bekleidet in der Februarkälte. Wie tief muss ein Staatsoberhaupt gesunken sein, dass er Gräueltaten gegen die eigene Bevölkerung so frech verleugnet oder kleinredet? Wessen Geschäft betreibt er hier? Ist es dieselbe Linie, die die Kriegsverbrechen der USA im Nahen Osten und überall auf der Welt einfach ignoriert? Die seit Jahren nicht einmal lahme Proteste finden kann, wenn es um die weltweiten Drohnenmorde der USA geht?
Deutsche Verbrechen werden bis heute minutiös aufgearbeitet und 90-jährige vor Gericht gestellt. Das ist wohl richtig so. Aber es kann nicht richtig sein, die Verbrechen anderer Länder gleichzeitig aus der offiziellen Geschichtsschreibung zu löschen. Müsste hier nicht auch der Vorwurf der Volksverhetzung angewendet werden? Nach § 130? Volksverhetzung ist es offensichtlich nur dann, wenn die offiziell befohlene Zahl nicht-deutscher Opfer auch nur um ein einziges Opfer weniger infrage gestellt wird. Ja, man begibt sich schon in Gefahr, wenn man über diese Zahlen auch nur recherchieren will.
Die Verbrechen auf allen Seiten benennen
Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist jetzt 80 Jahre her. Keiner derjenigen, die damals an entscheidender Stelle für die Verbrechen verantwortlich waren, kann heute noch zur Verantwortung gezogen werden. Auf allen Seiten. Das ist gut so. Aber ist es dann noch notwendig oder gar zu verantworten, wenn die Verbrecher einer Seite posthum von Schuld reingewaschen werden? Die Folgen dieses Vorgehens sind fatal. Die größten Kriegsverbrecher der Nachkriegszeit, die USA, können so darauf vertrauen, dass ihre aktuellen Untaten bis heute genauso behandelt werden. Wie jeder Kriminalist weiß, wird ein Verbrecher, der nicht angeklagt oder verurteilt wird, immer skrupelloser vorgehen. Die Handlungsweise der USA belegt das in trauriger Weise.
Es geht mir keinesfalls darum, Verbrechen gegeneinander aufzurechnen. Das wäre ein Rückfall in Blutrache-Mentalität. Aber es ist dem Angedenken der Verwandten und Freunde nicht nur meiner Mutter geschuldet, zumindest zuzugeben, dass es sie gab. Dasselbe gilt für die mindestens 13 Millionen Deutsche, die vom 8. Mai 1945 bis 1949 unter Aufsicht und Oberhoheit der Alliierten ermordet worden sind. Über deren Tod während der Vertreibung und in Lagern der US-Armee wird in deutschen Geschichtsbüchern beharrlich geschwiegen. Die Transatlantiker leisten hier ganze Arbeit. Die Folge ist, dass es immer wieder Politiker gibt, zum Beispiel in Polen, die Deutschland massregeln wegen der deutschen Verbrechen aber mit keinem Wort erwähnen, dass nach 1945 einige Millionen Deutsche in ihrem Land ermordet worden sind. Das gilt für die Tschechoslowakei genauso wie für Polen und Jugoslawien. Wie kann so ein Europa entstehen, in dem sich alle auf Augenhöhe begegnen?
Geschichtsfälschung stärkt rechtsradikale Szene
Gerade im Fall Dresden nimmt die Geschichtsfälschung groteske Züge an. Wer auf der Wahrheit beharrt, nämlich dass mindestens 250.000 Menschen in der Bombennacht von Dresden umgekommen sind, der wird als Nazi abgestempelt. So wird verhindert, dass eine angemessene Diskussion über deutsche Geschichte überhaupt stattfinden kann. Wen wundert es dann noch, wenn eine rechtsradikale Szene entsteht, die sich gegen diese Geschichtsfälschung wehrt? Allerdings leider mit der völlig falschen Denk- und Handlungsweise. Diesen Sumpf wird man nicht austrocknen können, indem zum Beispiel die Dresden-Lüge immer frecher als Wahrheit dargestellt wird.
***
Den Bilderzyklus rechts hat meine Mutter 1985, also 40 Jahre später geschaffen. Das Trauma dieser Nacht hat sie ihr Leben lang begleitet. Es gab kein “Kriseninterventionsteam”. Die Überlebenden müssen bis heute selbst sehen, wie sie mit den Traumata fertig werden. Da ist es bestimmt nicht hilfreich, wenn ihnen heute von ihrem Präsident vorgeworfen wird, dass sie selbst Schuld haben. Die ersten drei Bilder zeigen die Flucht aus der Feuerhölle. Die letzten beiden die Flucht am nächsten Tag und den Beschuss durch Britische Tiefflieger. Die Bilder sind im Original 50 x 70 groß. Durch Anklicken können sie als PDF in guter Auflösung heruntergeladen werden.
Zum Autor:
Peter Haisenko ist Schriftsteller, Inhaber des Anderwelt-Verlages und Herausgeber von AnderweltOnline.com
Die Geschichtslüge ist widerlegt, dass über Deutschland keine Phosphorbomben abgeworfen wurden: Geschichtslüge entlarvt: Britische Phosphorbomben bei Augsburg gefunden
Der Bombenkrieg gegen Deutschland war von langer Hand geplant: DER BOMBENTERROR GEGEN DAS DEUTSCHE VOLK – Ein jahrelang industriell und minutiös geplantes Verbrechen
In meinem Buch “England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert” habe ich mich vor allem dem Thema gewidmet, der einseitigen Darstellung der Geschichtsschreibung in Deutschland eine unvoreingenommene Sicht gleichsam von außen gegenüber zu stellen. Mittlerweile haben mich eine Fülle von Rückmeldungen erreicht, die mir bestätigen, dass ich hiermit ein unterschwellig bewusstes Vakuum füllen kann. Beispielhaft sei die Mail eines Lesers angeführt. Herr Christian B. aus München schreibt:
Sehr geehrter Herr Haisenko,
ich habe gerade Ihr Buch „England, die Deutschen….“ gelesen und bin sehr angetan davon. Sie haben Wertevorstellungen und eine Denkweise, die Welt zu analysieren, die der meinen sehr entspricht. Natürlich sind sie hier mit mehr Gaben als ich versehen. Jedenfalls haben Sie meinen Horizont über dieses Thema sehr erweitert und dafür bin ich Ihnen dankbar. Wenn mehr Menschen die Welt so sehen könnten, wäre sie wahrscheinlich besser, menschlicher. Aber das kann ja noch werden.
Ihnen alles Gute und herzliche Grüße
Christian B.
Im Buchhandel oder direkt beim Verlag zu bestellen hier.
Noch ein Dokument aus dem Jahr 1992
als die Geschichtsfälschung noch nicht die Dresdener Verwaltung erreicht hatte:
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
21 Gedanken zu „Die „Dresden Lüge“ – 250.000 Tote klagen an – Bomben-Terror vor 81 Jahren“
Zu Dresden möchte ich noch etwas schreiben: Ich bin Jahrgang 1955 und meine Heimatstadt ist Chemnitz. Unser Geschichtslehrer, noch von der „alten“ Sorte, sprach von
1 – 1,2 Millionen Toten in Dresden. Von dieser Zahl sprachen auch Bekannte in Dresden. Meine Mutter und meine Großeltern konnten vom Boden im Haus sehen, die Bomber und das brennende Dresden sehen. Das haben auch sie nie vergessen. Und, im März wurde dann Chemnitz bombardiert. Dieser Geschichtslehrer schnitt übrigens auch kurz den Hooton-Plan an. Später hörten wir dann noch von den anderen Plänen.
Bilder der Leichenberge wurden später von der Lügenpresse als xxxxxxxopfer in allen Medien gezeigt (alle Eingeweihten wissen, wer die
damalige Lügenpresse war und wer die heutige Lügenpresse ist)!!
Dresden war wie Paris eine Stadt die nicht bombardiert werden durfte alleine wegen der Kulturschätze, die Natzis haben sich daran gehalten, es stehen bis heute alle Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Dome, Kathedralen in Paris. Der Engländer hat im Gegensatz dazu die Kulturstadt Dresden komplett zerstört und es ging dem Engländer nur darum, so viele Zivilisten wie möglich zu vernichten. Das sind die klaren Unterschiede zwischen Ehre die die Deutschen zeigen im Krieg und die alt bekannte Niedertracht und Feigheit der Briten (die sich bis heute in den US-NATO Kriegen fortsetzt)
Gibt auch Schätzungen die gehen bei 700.000 Toten los, manche nennen die Zahl 1.000.000 Tote. Wie gesagt das waren wenige Tage die der Engländer dafür gebraucht hat, von daher kommt das klar an Nagasaki/Hiroshima ran, hat Putin ja auch in eine Reihe gestellt als er die Menschheitsverbrechen der Globalisten angesprochen hatte. Denke auch 700.000 – 1.000.000 Tote kommt eher hin als die lächerlich heruntergerechneten Zahlen der steuerfinanzierten Geschichtslügner. Alleine dafür hat sich England Sanktionen, Umerziehung, Ausschluss aus allen internationalen Vereinigungen, Abschaffung des gesamten Militärs etc. verdient, damit dort endlich Demut einkehren könnte.
In Gedenken an die Opfer. Meines Erachtens wurden mehr als 500.000 Zivilisten in Dresden von England ermordet! Wann, Wann, Wann beginnt England mit der Buße?
NIE , brauchen sie auch nicht, denn beginnend beim Bundespräsidenten wird die Schuld ja beim deutschen Volk gesucht und gefunden. Ich bin immer wieder erschüttert, was für Leute als „Bundespräsident“ Deutschland repräsendieren .Wer wählt denn diese Gestalten. Ich denke da u.a. auch an den Priester Gauck. Eigentlich unfassbar !
DÄNISCHE ZEITUNG VOM 25. FEBRUAR 1945: 200.000 TOTE NACH DEN BOMBENANGRIFFEN AUF DRESDEN
https://kammerspartakus.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/02/image-75.png
✏️ Hier die Übersetzung des Textes anlässlich des 80. Jahrestags der Bombardierung von Dresden:
️ 200.000 Flüchtlinge befanden sich in der Stadt
Malmö, Samstag (Sv. D:s Korrespondent). Berlin ist zwar schwer zerstört, doch gibt es dort noch viele Gebäude. Dresden hingegen – ja, wie es dort jetzt aussieht, ist einfach unbeschreiblich. Wer die Schrecken dieser verheerenden Bombenangriffe erlebt hat, wird wohl nie wieder eine unbeschwerte Stunde im Leben haben, berichtet ein Deutscher, der direkt aus der verwüsteten Stadt nach Malmö gekommen ist.
„Hölle auf Erden“
„Als ich in der schlimmsten Bombennacht draußen auf einer Decke lag und die Flammen wüten sah, begleitet vom dumpfen Donner der Detonationen und dem Einsturz der Häuser, sagte ich mir immer wieder: Dantes Inferno hätte keine schrecklichere Illustration finden können. Doch gibt es überhaupt etwas Schlimmeres, als tausende brennende Häuser zu sehen und die Schreie Sterbender und Wahnsinniger zu hören?“
200.000 Opfer…
Dresden galt bis zu den Angriffen als eine der am besten erhaltenen Großstädte Deutschlands. Zwar hatte es vereinzelte Luftangriffe gegeben, doch die Schäden waren bisher gering gewesen. Die Bevölkerung fühlte sich in einer trügerischen Sicherheit, da man annahm, dass die Alliierten die Stadt für einen besonderen Zweck verschonten.
Tatsächlich hatte ein Großteil der Berliner Verwaltung dorthin verlegt und massenhaft Flüchtlinge aus Berlin und dem Rheinland waren in den letzten Monaten nach Dresden geströmt. Viele fanden Unterkunft in Schulen oder bei Familien, die ein Zimmer entbehren konnten. Auch in den Außenbezirken wurden Baracken errichtet. Es wird geschätzt, dass sich zuletzt über 200.000 Flüchtlinge in der Stadt aufhielten, deren eigene Bevölkerung etwa 700.000 Einwohner zählte.
Nach den Bombenangriffen sammelten sich immer mehr Menschen auf offenen Feldern, wohin auch zahlreiche Verwundete gebracht wurden. Trotz der heldenhaften Bemühungen von Rotkreuztruppen, Feuerwehr und Hilfskräften starben die meisten Schwerverletzten.
„Kein Krankenhaus stand mehr“
Die wenigen überlebenden Mediziner standen vor einer unmöglichen Aufgabe – keine Krankenhäuser waren mehr funktionsfähig, und in den eingestürzten Kellern und Ruinen saßen noch immer Menschen fest.
Die Straßen im Stadtzentrum waren völlig unpassierbar, denn jedes einzelne Haus war eingestürzt oder ausgebrannt. Viele Gebäude waren auf benachbarte Häuser gestürzt und hatten auch diese mitgerissen. Eines der ersten Bauwerke, die getroffen wurden, war die prächtige Hofkirche, ebenso das nahegelegene Schloss.
Das wahre Ausmaß der Katastrophe
Niemand kennt die genaue Zahl der Toten. Zehntausende liegen noch immer verschüttet unter den Trümmern. Einige Tage nach der Zerstörung wird die Opferzahl bereits auf mindestens 100.000 bis 200.000 geschätzt.
Die hohe Zahl der Toten erklärt sich dadurch, dass viele Menschen sich nicht in Schutzräume begaben oder es nicht rechtzeitig schafften. Unzählige Menschen verbrannten in den Kellern, andere wurden von einstürzenden Gebäuden erschlagen, viele erstickten oder ertranken bei dem Versuch, sich zu retten.
Dresden war innerhalb weniger Stunden zu einer unvorstellbaren Todesfalle geworden.
Moin Michael P.,
Der Aussage in ihrem Kommentar, dass Dresden sich „bis dahin“ in einer trügerischen Sicherheit wähnte, weil „die Alliierten Dresden für einen besonderen Zweck verschonten“, muss man leider uneingeschränkt zustimmen. Dieser „besondere Zweck“ wurde ja dann am 13./14.02.45 mehr als deutlich. Aber wie heißt es auch heute noch so zutreffend:
„Nur ein toter Deutscher ist ein guter Deutscher.“ Eine Sichtweise, deren tiefgründigen Inhalt sich jeder deutsche, heutige, unterwürfige und Selbstachtungslose Sklave wohl erst noch klar machen muss. Falls das irgendwann geschieht, wobei ich in Anbetracht der mRNA-Zombifizierung unzähliger Seelen da so meine Zweifel habe, kann man die drecks Britten und „die deutsche Verbrecherpolitkaste“ dafür nur abgrundtief hassen. Ja, hassen. Verständnis ist da fehl am Platze…
Im Benehmen mit der Tatsache, dass „unsere“ ReGIERung hierbei Volksverrat, Volksverhetzung und Mord am urdeutschen Volk begeht, werden Todesstrafen für die nicht erst seit 2015 verräterisch tätigen Kriegstreiber- Politverantwortlichen im Dienste gewisser „Eliten“, unvermeidlich sein. Die deutsche Antifa- Justiz unter der Hexe Vähsern ist dazu jedoch nicht imstande.
In der WELT gibt es den Artikel:.
https://www.welt.de/geschichte/article255291220/13-Februar-1945-Warum-die-Briten-Dresden-bombardierten.html#:~:text=Bis%20zu%2025.000%20Menschen%20kamen%20beim%20Feuersturm%20in,zwei%20milit%C3%A4rische%20Motive%20%E2%80%93%20und%20eine%20Art%20Automatismus.
In diesem Artikel wird Artikel 25 HLKO erwäht und damit die Bombardierung Dresdens als legal erklärt.
Ich habe dann die Artikel zu Warschau 1939 und Rotterdam 1940 (wo die deutsche Armee angegriffen hat) herausgesucht und da wird Artikel 25 HLKO NICHT erwähnt.
Beide Städte wurden nämlich von den Streitkräften Polens (Warschau) und Niederlande (Rotterdam) verteidigt und somit greift Artikel 25 HLKO da auch.
Eigentlich sollte das Gesetz doch für alle gleich sein, oder? Also in der HLKO (und ich habe sie komplett gelesen) steht nicht drin: „gilt nicht für Deutschland“.
Der mutmaßlich zum Lügen Beauftragte war ein „Prof. Dr.“ Rolf-Dieter Müller. Die „25000“ taugt für den Müll, ebenso wie die CO2-Lüge. Massenmedien und Schullehrer sind mit großer Wahrscheinlichkeit Lügenbeauftragte, zumal, wenn sie Zwangsbeiträge oder Besoldungen brauchen, weil niemand von Verstand für Lügen bezahlen würde. Bei gutem Konservatismus lassen sich die Klugen von noch Klügeren Rat geben; solch eine Gemeinschaft wird stärker. In schlechter Demokratie folgen die Dummen den noch Dümmeren; verschlimmernd kommt hinzu, dass die Klugen von Dummen beschimpft und in die innere oder äußere Emigration vertrieben werden; solch eine Gesellschaft wird schwächer. Schlechte Demokratie wird früher oder später von gutem Konservatismus verdrängt. Beispiel: Der Niedergang Europas infolge der EU-Geschwulst.
Die amtliche 25000-Toten-Lüge von Dresden weist auf viele weitere amtliche Lügen hin, auch auf weitere amtliche geschichtliche Lügen.
Hi Gerald,
Der Anmerkung zu den Verantwortlichen Schullehrern kann ich nur zustimmen. Selbst als Lehrer tätig, erlebte ich vor wenigen Wochen in einer Lehrerkonferenz einen mit an Sicherheit grenzenden Antifa- „Kollegen“, der sich erdreistete (von der Schulleitung trotz des sog. Beutelsbacher Konsenses völlig unbehelligt!!), zu behaupten, dass er die AFD als „gesichert rechtsextrem eingestufter Verdachtsfall“ im Unterricht so deutlich benennen und die Schüler (16-18 jährige) vor deren Wahl warnen und sie davon abhalten darf. Bereits mehrfach haben sich mir gegenüber viele Schüler ähnlich geäußert, dass sie in der Schule von links beeinflusst würden. Mit Wissen der Schulleitung!!! Meine Wenigkeit hat daraufhin erstmal die Schüler versucht zu beruhigen und die Wahrheiten angesprochen. Daraufhin wurde ich zum „Gespräch“ mit der Schulleitung zitiert. All das hindert mich jedoch nicht daran, weiter den Schülern zu verdeutlichen, dass sie alt genug für richtige Entscheidungen sind. Bei weiteren „Maßnahmen“ gegen mich in diesem Antifa- Rattennest packe ich die Tasche und verschwinde. Auf den ohnehin geringen Judas- Lohn vom Unbildungs-politsystem kann und werde ich definitiv verzichten. Und genau solche „Lehrer-Figuren“ sind meiner Ansicht nach dafür verantwortlich, dass es immer wieder Kriege, Hass, Tod und Elend zwischen den Menschen, vor allem gegen uns Deutsche, gibt. Widerlich, einfach nur widerlich.
Mein voller Respekt für Lehrer wie Sie, die sich nicht einschüchtern lassen. Viele Daumen hoch !!!
Vor wenigen Jahren hat mir mal ein älterer Herr erzählt. daß damals seine Mutter mit ihm
auf der Flucht in diesem Gebiet gewesen waren. Seine Mutter hatte das richtige Gefühl.
Sie sagte: „Laß uns einen Umweg machen, so daß wir da nicht durch müssen!“
Das hat den beiden natürlich das Leben gerettet. Er sagte mir, daß er niemals in seinem Leben
diesen infernalischen Feuerschein, den er daraufhin aus etlichen Kilometern Abstand sah,
vergessen wird.
Der Gazastreifen sieht heute auch so aus.
Die selben Täter, die selbe Energie.
David killt Goliat. Goliat = Buren, Dresden, Hiroshima, … Gaza. Immer wieder „heilige“ Schrift, vielerorts amtlich gefördert.
Die Diskussion um die Bombardierung der Talsperren im Mai 1943 wurde bis nach der „Wiedervereinigung“ unterdrückt. Die betroffenen, zum Teil völlig überspülten Ortschaften durften den Gedenktag nur im Stillen begehen. Eine Broschüre aus den frühen 60er Jahren habe ich gescannt (36 Seiten) Glücklicherweise konnte ich sie durch die Jahrzehnte retten! Falls Interesse besteht … !
Ja, Interesse besteht definitiv. Nur wie „problemlos“ herankommen?
Dresden: Die Flamme der Erinnerung brennt
.
13. Februar 1945. Ein Feuersturm, verursacht von anglo-amerikanischen Bomberverbänden, legte Dresden in Schutt und Asche. 80 Jahre später gedenkt das anständige Dresden dieser mörderischen Bombennächte mit hunderttausenden Toten.
Im Bild: Die Flamme der Erinnerung. Um 18 Uhr wurde sie heute entzündet und leuchtet bis Samstag, 9:00 Uhr.
https://auf1.tv/eilt/dresden-die-flamme-der-erinnerung-brennt
Lorena,
Und die Antifa Schergen haben nix besseres zu tun, als selbst diese Gedenkveranstaltungen zu stören und geistigen Dünnschiss herum zu grölen. Affenzombies ähnlich. Hat dieser Antifa abschaum nicht mal so viel gewissen in ihren hohlen Schädeln, ihren Groß- und Urgroßeltern wenigstens soviel Achtung und Anstand entgegen zu bringen? Nach all dem, was da passiert ist und wie diese gelitten haben und bis heute zum Teil noch leiden? Unfassbarer Antifa Abschaum, der umgehend in der Jauchegrube ersäuft werden muss. Umgehend. Für alle Ewigkeit.
Warum werden die Bomber nbeim Gedenken an die Opfer gebranntmarkt?
Jeder Ansatz zur AfD wird hoch dümmlich kommentiert.