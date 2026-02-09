Affen-Video der Obamas gelöscht (FOTO) + Lindsey Vonn’s Sturz (VIDEO)

+ ÖSTERREICH: Gegen Willen der Bevölkerung – Hunderte Millionen Euro für Ukraine + Tübingen: Achtköpfige Gruppe attackiert Wahlhelfer der AfD mit Pfefferspray + BERLIN: Staatsschutz ermittelt – Vermummte schlagen Rechte zusammen + Berlin gab seit 2021 keinen einzigen Euro für Linksextremismus-Prävention aus +

+++ RASSISMUS +++

Nach massiver Kritik: Weißes Haus löscht Affen-Video der Obamas

Am Donnerstagabend veröffentlicht das Weiße Haus ein Video, das die Obamas als Affen verspottet. Der Clip sorgt für Kritik – auch innerhalb der Republikaner. Jetzt ist das Video gelöscht und Trump äußert sich dazu.

WASHINGTON – Das Weiße Haus hat ein Video, das unter anderem den ex-US-Präsidenten Barack Obama und seineEhefrau Michelle Obama als Affen darstellt, gelöscht. Der eine Minute lange Clip, den Trump am Donnerstagabend auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichte, dreht sich hauptsächlich um den von Trump vermuteten Betrug bei dessen verlorener Präsidentschaftswahl 2020. Kurz vor Ende des Videos erscheint jedoch ein KI-generiertes Bild, auf dem die Köpfe von Barack und Michelle Obama jeweils auf den Körper eines Affen montiert sind. Währenddessen läuft das Lied „The Lion Sleeps Tonight“ (JF berichtete). Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++ LINKE GEWALT +++

TÜBINGEN: Achtköpfige Gruppe attackiert Wahlhelfer der AfD mit Pfefferspray

Einen Monat vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hängen zwei Männer in Tübingen Plakate der AfD auf. Da nähert sich eine größere Gruppe – und attackiert die beiden mit Pfefferspray. Die beiden Wahlhelfer wurden leicht verletzt.

Zwei Wahlhelfer der AfD sind in Tübingen mit Pfefferspray angegriffen worden. Die beiden 54 und 21 Jahre alten Männer hängten Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag Plakate der Partei für die Landtagswahl auf, als eine achtköpfige Gruppe auftauchte.

Nach einem kurzen Streit habe die Gruppe die Wahlhelfer bedrängt und mit Pfefferspray besprüht. Dann hätten die Angreifer die Plakate genommen und seien davongelaufen. Später fand die Polizei die Wahlplakate in der Nähe unter einem geparkten Auto. Weiterlesen auf www.welt.de

+++ LINKE GEWALT +++

BERLIN: Staatsschutz ermittelt – Vermummte schlagen Rechte zusammen

Der Kampf gegen den politischen Gegner wird auch in Berlin immer brutaler:

Nachdem international über die sogenannte linksextreme Hammerbande und deren Aktionen diskutiert wurde, muss sich der Staatsschutz jetzt mit dem Angriff von Vermummten auf zwei Rechtsextreme beschäftigen.

Gegen 17 Uhr wurden ersten Erkenntnissen nach am Sonnabend zwei 20 und 22 Jahre alte Männer von etwa sechs vermummten Personen bis in den U-Bahnhof Schwartzkopffstraße verfolgt. Nach B.Z.-Informationen waren sie zuvor an einer Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt vorbeigelaufen, der Ältere trug Kleidungsstücke mit Aufnähern des „III. Weges“. Weiterlesen auf www.bz-berlin.de

+++ LINKS-STAAT +++

Berlin gab seit 2021 keinen einzigen Euro für Linksextremismus-Prävention aus

Der Berliner Senat von Kai Wegner (CDU) und Cansel Kiziltepe (SPD) will keinen „Kampf gegen Links“ führen. Der Berliner Senat hat von 2021 bis 2025 keinen einzigen Euro in Präventionsprojekte gegen Linksextremismus gesteckt.

Im selben Zeitraum erhielten Projekte gegen Rechtsextremismus rund 16,7 Millionen Euro. Vorhaben gegen religiös motivierten Extremismus wurden mit 2,7 Millionen Euro gefördert. Das geht aus der Antwort des Berliner Senats auf eine schriftliche Anfrage der AfD-Abgeordneten Jeannette Auricht hervor, die NIUS exklusiv vorliegt.

Für 2026 plant der Senat im Bereich Rechtsextremismus die neue Rekordsumme von mehr als 4,1 Millionen Euro (plus 6,3 Prozent im Vergleich zu 2025), während die Summe im Bereich religiöser Extremismus im Vergleich zu 2025 um mehr als fünf Prozent gekürzt wird. Projekte gegen Linksextremismus erhalten auch 2026 exakt null Euro.

[…]

Die jahrelange Nichtbeachtung des Linksextremismus ist insbesondere vor dem Hintergrund brisant, dass es in der Hauptstadt immer wieder Anschläge der linksextremen „Vulkangruppe“ gegeben hat. Im Jahr 2021 brannte ein Stromkabel, das die Baustelle der Tesla-Fabrik mit Strom versorgte; die Tat reklamierte die „Vulkangruppe“ in einem Bekennerschreiben für sich. Der jüngste Terroranschlag am 3. Januar 2026 auf das Berliner Stromnetz führte zu tagelangen Stromausfällen für rund 45.000 Haushalte mitten im Berliner Winter. Weiterlesen auf nius.de

SCHWEIZ: Basel-Stadt – Gewalt vor Asylzentrum: Frauen trauen sich nachts nicht mehr raus

Nach einem brutalen Vorfall fühlen sich Frauen in Basel-Kleinhüningen vermehrt unsicher. Anwohner berichten von zunehmender Gewalt und Diebstählen.

Anwohner in Basel-Stadt erleben zunehmende Gewalt und Diebstähle.

Dies geschieht im Umfeld eines Bundesasylzentrums im Schäferweg.

Frauen trauen sich nachts aus Angst vor Übergriffen nicht mehr auf die Straße.

Die Polizei will mehr patrouillieren, das Asylzentrum bleibt aber bestehen.

Bewohner leben seit Wochen in Angst und Sorge. Der Grund: die Zunahme von Lärm, Diebstählen und Gewalt im Umkreis des Bundesasylzentrums, das auf dem Areal der Industriellen Werke Basel (IWB) einquartiert ist. Kürzlich sorgte ein Fall für Aufsehen: Drei Männer gingen mit einer Eisenstange auf einen Anwohner los und verprügelten ihn vor den Augen seiner Frau und seines Sohnes spitalreif. Die Polizei nahm anschließend drei Marokkaner im Alter von 17, 20 und 31 Jahren fest. 20min.ch

+++

ÖSTERREICH: Gegen Willen der Bevölkerung – Hunderte Millionen Euro für Ukraine

Die Zahlen aus dem Ressort von Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger haben es in sich: Trotz katastrophaler Budget-Lage überweist Österreich Unsummen in alle Welt.



Die Mehrheit der Österreicher ist gegen weitere Hilfen für die Ukraine: 58 Prozent hatten sich in einer Heute-Umfrage gegen zusätzliche Zahlungen ausgesprochen, nur 30 Prozent sind dafür. Eingesetzt werden sollen die Gelder nach Meinung der Befragten lieber im Inland – selbst unter Neos-Anhängern gibt es keine Mehrheit für die kostspielige Unterstützung des Kriegslandes. Jetzt liegen neue Zahlen vor, die das ganze Ausmaß der Geldverschwendung zeigen.

[…]

Verlierer-Ampel verschenkt Geld in alle Welt: Auch andere Länder profitieren von der großzügigen österreichischen Hilfe. 2025 flossen sieben Millionen Euro an die Ukraine, insgesamt 50 Millionen Euro an Regionen in Not, darunter Palästina, Syrien und Nachbarländer, Afghanistan, Haiti sowie West- und Ostafrika. Weiterlesen auf unzensuriert.at +++ OLYPISCHE WINTERSPIELE 2026 +++

Drama um US-Star Vonn: Operation nach Unterschenkelbruch

Lindsey Vonn kam in der Olympia-Abfahrt schon nach wenigen Fahrsekunden schwer zu Sturz. Sie brach sich den Unterschenkel und musste in Treviso operiert werden.

MEDAILLENSPIEGEL

+++

