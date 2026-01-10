+ Proteste im Iran erreichen neuen Höhepunkt + EU entscheidet gegen Bauern: Mercosur ist durch + Chatbot als Therapeut – Suizid eines Teenagers + CDU-MP will NIUS als „Feinde der Demokratie“ verbieten + Milliardenloch bei der Pflegeversicherung + Linksextreme basteln an bundesweitem Terror-Netzwerk +

Region Lemberg: Russische Oreschnik-Raketen treffen ukrainischen Gasspeicher

Offiziell als Vergeltungsmaßnahme gegen den angeblichen Angriff auf Putins Residenz vor einigen Tagen, hat das russische Militär eine Salve an Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Darunter auch Oreschnik-Hyperschallraketen, die wohl den größten Gasspeicher des Landes trafen.

Das russische Verteidigungsministerium hat nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS erklärt, im Zuge einer Vergeltungsaktion als Reaktion auf den angeblichen Angriff auf die Residenz von Präsident Wladimir Putin in der Region Nowgorod “einen massiven Schlag mit hochpräzisen Land- und See-gestützten Langstreckenwaffen” auf “kritische Ziele” in der Ukraine durchgeführt zu haben. Demnach habe man Anlagen zur Drohnenproduktion und Energieinfrastrukturen angegriffen, welche “den militärisch-industriellen Komplex der Ukraine” unterstützen. Weiterlesen auf report24.news

USA sichern sich Venezuelas Edelmetalle im Wert von 1 Milliarde US-Dollar

Weniger als 24 Stunden nach der Invasion Venezuelas sicherte sich die US-Regierung still und leise einen Vertrag zur Verarbeitung von Edelmetallen aus Venezuela im Wert von 1 Milliarde US-Dollar.

Kosten für die neue Anlage? 8 Milliarden Dollar. Der Finanzier? J.P. Morgan. Via Scottsdalemint.com

Proteste im Iran erreichen neuen Höhepunkt: Wird es für das Mullah-Regime jetzt eng?

Die Proteste im Iran haben einen neuen Höhepunkt erreicht – gleichzeitig ätzt der geistliche Führer des Mullah-Regimes gegen US-Präsident Donald Trump. Bröckelt die Macht des iranischen Regimes endgültig?

Im Iran hat der Aufstand gegen das Mullah-Regime am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht – ohne dass es irgendwelche Zeichen dafür gibt, dass die Proteste abebben würden. Am Freitag meldete sich auch der geistliche Führer des Mullah-Regimes, Ajatollah Ali Chamenei, bei einer Ansprache im Staatsfernsehen zu Wort – und stellte die Massenproteste als Werk der USA dar.

Chamenei zeigte während der Ansprache, dass das Regime offensichtlich zu keinerlei Eingeständnissen gegenüber den Demonstranten bereit ist. Er stellte die Proteste als von den USA provoziert dar – über die Demonstranten sagte er: „Sie wollen ihn (Trump d.Red.) glücklich machen.“ In Richtung des US-Präsidenten gab sich der Ajatollah kämpferisch: „Der Iran wird nicht nachgeben.“ Er warnte Trump, dass er „gestürzt“ werden würde – ein Schicksal, das derzeit vor allem Chamenei droht. Weiterlesen auf apollo-news.net

EU entscheidet gegen Bauern: Mercosur ist durch

EU-Kommission und ihre Stellvertreter in den Mitgliedsstaaten jubeln. Das Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika ist beschlossen – trotz massivstem Widerstand. Die Lebensmittelsicherheit in Österreich und der EU wird damit weiter geschwächt.

Nach Zugeständnissen an Rom hat man in der EU das umstrittene Mercosur-Abkommen durchgebracht – 25 Jahre nach Beginn der Verhandlungen. Sogar Frankreich unter Macron blieb bis zuletzt bei einem Nein, die französischen Bauern mobilisieren massiv gegen den Pakt und sehen ihr Geschäft nun durch Billigware aus Südamerika bedroht. Auch Polen und Österreich waren dagegen – doch es reicht eine Zustimmung von zwei Drittel der Staaten, die mehr als 65 Prozent der EU-Bürger repräsentieren.

Trotz des Neins aus Österreich jubelte die Außenministerin und Bilderbergerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS): „Es ist kein Geheimnis, dass ich mir gewünscht hätte, dass auch Österreich das Abkommen unterstützt. Denn klar ist: Unsere Wirtschaft, unsere Betriebe und unser Wohlstand werden massiv davon profitieren.“ Das sieht nur noch die Industriellenvereinigung so. Bauernlobbys und auch FPÖ haben eine ganz andere Perspektive – ähnlich jener, die sogar französische Regierungslinie ist. Weiterlesen auf tkp.at

Chatbot als Therapeut. Der Fall des Todes eines Teenagers wurde abgeschlossen

Google und Character.AI haben eine außergerichtliche Einigung im Fall des Selbstmords eines Teenagers erzielt, der laut Klage durch die Interaktion mit einem KI-Chatbot verursacht worden sein soll.

[…]

Google wurde als Technologiepartner von Character.AI in den Fall verwickelt, dessen Gründer es wieder eingestellt hatte. Beide Unternehmen sahen sich weiteren Klagen von Eltern in verschiedenen US-Bundesstaaten gegenüber.

[…]

Inzwischen sieht sich OpenAI einer ähnlichen Klage wegen der Beteiligung von ChatGPT an einer Tragödie in Connecticut gegenüber, bei der ein psychisch kranker Mann seine Mutter tötete und anschließend Selbstmord beging. Via statement.at

CDU-MP will NIUS als „Feinde der Demokratie“ verbieten: Das Land, von dem Daniel Günther träumt, ist eine Diktatur

Das Land, von dem Daniel Günther träumt, ist eine Diktatur.

Daran lässt der Auftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in der Talkshow von Markus Lanz keinen Zweifel. Immer wieder beschwor der CDU-Mann am Mittwochabend „unsere Demokratie“. Wer noch einen Beweis braucht, hat ihn spätestens mit dieser Sendung bekommen: „Unsere Demokratie“ bedeutet das Ende der Demokratie. […] Der Ministerpräsident verheimlicht nicht einmal, worum es ihm dabei geht: um den Machterhalt. Weiterlesen auf nius.de

Milliardenloch bei der Pflegeversicherung – jetzt tritt ein, wovor Kritiker vor der Einführung warnten

Zuzahlungen steigen auf über 3000 Euro – Regierung kann sich nicht über Reform einigen.

[…]

Der Eigenanteil trifft Haushalte direkt, weil er Monat für Monat fällig wird. Viele Familien finanzieren die Zuzahlung aus Erspartem und die Rücklagen schrumpfen schnell. Gleichzeitig erhöhen steigende Heimkosten die Lücke, obwohl die Absicherung formell besteht. Diese Dynamik befeuert auch den politischen Konflikt, denn jede Begrenzung des Eigenanteil verschiebt die Last auf Beitragszahler oder den Staat. Via blackout-news.de

Linksextreme basteln an bundesweitem Terror-Netzwerk

Der verheerende Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz spaltet die linksextreme Szene. Frühere Vulkangruppen distanzieren sich von der Tat ihrer Nachfolger. Andere wollen ein deutschlandweites Terrornetzwerk schaffen.

Tagelang hat ein Stromausfall Teile Berlins lahmgelegt – und in der linksextremen autonomen Szene streitet man über Sinn und Unsinn des Terroranschlags, der zu dieser Situation führte. In Berlin scheinen verschiedene Vulkangruppen um die Deutungshoheit der Ereignisse zu streiten. Die mutmaßlichen Täter der Anschläge früherer Jahre halten die neue „Vulkanier“-Generation für illegitim und reklamieren die Urheberschaft der Bewegung für sich.

Gleichzeitig scheint es Bestrebungen zu geben, verschiedene Gruppen mit ähnlichen Zielen organisatorisch zu vereinen. Längst haben sich auch in anderen Teilen Deutschlands Anarchisten und Linksextreme zusammengefunden, um koordiniert Sabotageakte zu verüben. Sie sind dabei, ein bundesweites Terror-Netzwerk aufzubauen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

NACH tagelangem Stromausfall: „Linke Hilfe“ für Berlin

Völlig irre. Erst hinterlassen deren Truppen ein Trümmerfeld und dann klingeln diese Schwachköpfe bei den Betroffenen und fragen ernsthaft, wie es ihnen geht und ob sie Hilfe brauchen.

Nicht nur irre. Heuchlerisch und abstoßend. https://t.co/smWveeBOPG — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) January 8, 2026

