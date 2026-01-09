„Populismus“: CSU und SPD streiten über Strafunmündigkeit

+ Venezuelas Gold verschwunden: Spur verliert sich in Genf + USA entern russischen Tanker und erklären sich über dem Völkerrecht stehend + Russland evakuiert Botschafts-Mitarbeiter aus Israel + Orban: Europäer schaden sich selbst mit 800 Milliarden Dollar für Ukraine +

Venezuelas Gold verschwunden: Spur verliert sich in Genf

Venezuela brachte 127 Tonnen Gold im Wert von 4,7 Mrd. Franken in die Schweiz, um es für Kredite zu sichern. Ein Großteil verschwand anschließend in Privatbanken und bleibt unauffindbar.

Zwischen 2012 und 2016 transportierte Venezuela unter Präsident Nicolás Maduro 127 Tonnen Gold im Wert von rund 4,7 Milliarden Franken in die Schweiz. Ziel war, die Goldreserven des Landes in Schweizer Raffinerien umschmelzen und zertifizieren zu lassen, um drohenden Zahlungsausfällen entgegenzuwirken.

Obschon diese Maßnahme getroffen wurde, trat im Jahr 2017 der Staatsbankrott ein: Venezuela war außerstande, seine auf schätzungsweise 170 Milliarden Dollar bezifferten Auslandsschulden zu bedienen, was dem Doppelten der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes entspricht. Weiterlesen auf anonymousnews.org

USA entern russischen Tanker und erklären sich über dem Völkerrecht stehend

Durch das Entern von zwei russischen Tankern, und Kriegsvorbereitungen gegen den Iran ist die Kriegsgefahr auf noch nie gesehen Höhen gestiegen. Da die UNO von den USA offiziell „ausgeschaltet“ wurde, gibt es keinen Vermittler mehr. Jetzt zählt nur noch militärische Stärke. Der Aufmarsch zum „Shootout“ hat begonnen.

Nach internationalem Recht sind Schiffe, die unter der Flagge eines Landes fahren, unter dem Schutz dieses Staates. Die Beschlagnahmung und Kapern von Schiffen in neutralen Gewässern gilt als vollwertiger Angriff auf ein Land und Akt der „Piraterie“, wobei das umgangssprachlich zu sehen ist, da Piraterie nicht von Staaten, sondern Privatpersonen begangen wird. Zudem ist eine militärische Blockade von Seerouten („Seeblockade“) ein offensichtlicher „Casus Belli“, eine Kriegserklärung. Weiterlesen auf tkp.at

Russland evakuiert Botschafts-Mitarbeiter aus Israel

Die russische Armee evakuiert in höchster Not die Mitarbeiter der russischen Botschaft samt ihrer Familien aus Israel und bringt sie zurück nach Russland. Dies ist der dritte Flug Russlands innerhalb der letzten 24 Stunden zur Evakuierung der Botschaft in Israel.

Es gibt Neuigkeiten, über die Russland offenbar informiert wurde.

The Russian army is urgently evacuating the staff of the Russian embassy along with their families in Israel and returning them to Russia. This is the third flight by Russia in the past 24 hours to evacuate its embassy in Israel. There are some news that Russia has been informed… pic.twitter.com/Mkd38cq4ZE — Daily Iran News (@DailyIranNews) January 7, 2026

Orban: Europäer schaden sich selbst mit 800 Milliarden Dollar für Ukraine

Europa, das sich mittlerweile in der Rezession befindet, schadet laut dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban seinem eigenen Volk, wenn es der Ukraine die von Kiew geforderten 800 Milliarden Dollar gewährt. „Letztendlich werden sich Gesellschaften gegen Maßnahmen wehren, die den Lebensstandard zerstören“, zitierte der ungarische Regierungssprecher Zoltán Kovács Orban auf X.

Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swiridenko hat zuvor erklärt, dass die Ukraine für Erholung und Wirtschaftswachstum in den nächsten zehn Jahren 800 Milliarden US-Dollar benötige. Kiew erwartet nun, dieses Geld durch Zuschüsse, Kredite und private Investitionen zu erhalten.“

via @ostnews_faktencheck!

EU und NATO erfunden, um Deutschland am Boden zu halten

Der Ex-Vizekanzler und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel lässt ordentlich aufhorchen. „Die EU und die NATO wurden erfunden, um Deutschland am Boden zu halten“, sagte Gabriel vor laufender Kamera in der Talkrunde bei Maischberger. Brisant: Der ehemalige Ministerpräsident und Ex-CDU-Chef Armin Laschet saß zustimmend nickend daneben.

AUF1-Chef Stefan Magnet kommentierte das auf seinem Telegram-Kanal wie folgt: „Die alten Lügen zerbrechen. Man sieht, dass sie die Orientierung verloren haben.“

„Populismus“: CSU und SPD streiten über Strafunmündigkeit

Der CSU-Vorschlag, gegen bislang strafunmündige Kinder wenigstens Erziehungsmaßnahmen zu verhängen, ist auf heftigen Widerstand der SPD gestoßen.

Niedersachsens sozialdemokratische Justizministerin Kathrin Wahlmann sagte: „Populistische Forderungen mögen kurzfristig Beifall bringen, aber sie lösen keine Ursachen.“

[…]

Strafen soll es zwar nicht geben. Aber das Gericht soll bei Verbrechen, so der Vorschlag des CSU-Juristen-Arbeitskreises, Erziehungsmaßnahmen nach klaren rechtlichen und bundeseinheitlichen Maßstäben anordnen können. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Polizei sucht Zeugen: Jugendliche prügeln 81-Jährigen auf Spielplatz tot

Am 3. November vergangenen Jahres prügelten Jugendliche einen damals 80-Jährigen auf einem Spielplatz an der Hofterbergstraße in Essen nieder. Der Mann starb einige Wochen später im Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

[…]

Ein Zeuge rief damals einen Rettungswagen für den schwer verletzten 80-jährigen Mann. Die Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Einige Wochen später verstarb der Mann an den Folgen der Körperverletzung. Erst durch das dann eingeleitete Todesermittlungsverfahren erfuhr die Polizei von der Körperverletzung am 3. November. […] Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Via nius.de

ÖSTERREICH: Vizekanzler Babler (SPÖ) will gegenüber USA Flagge zeigen

Wann marschiert Österreich eigentlich in den USA ein? Babler ist immerhin in den höchsten europäischen, sozialdemokratischen Gremien☝️

😂😂😂😂#zib2 #Grönland #Venezuela pic.twitter.com/Fzc7tEXpei — Passierschein A38 (@StaffBull79) January 6, 2026

