Trump plant jedem Grönländer bis zu $100.000 bei US-Anschluß zu bezahlen

Der US-Präsident als großzügiger Geldgeber für jeden Grönländer. | Bild: UME & AI

US-Präsident Donald Trump erwägt jetzt, jedem Grönländer 100.000 Dollar als Pauschalbetrag zu bezahlen, um sich ihre Gunst zu sichern und für einen Anschluß an die Vereinigten Staaten im Falle einer Abstimmung zu stimmen.

US-Beamte haben Berichten zufolge darüber diskutiert, den Einwohnern Zahlungen zwischen 10.000 und 100.000 Dollar zukommen zu lassen, wie aus zwei Quellen hervorgeht, die an den internen Beratungen teilgenommen haben..

Dies ist allerdings nur eine der Möglichkeiten, die Washington in Betracht zieht, wo „aktiv” über ein mögliches Angebot zum Kauf des halbautonomen dänischen Territoriums diskutiert wird. Trump könnte versuchen, die 57.000 Grönländer mit einer massiven Zahlung von 5,7 Milliarden Dollar zu beschwichtigen, nachdem er gestern gewarnt hatte, dass er militärische Maßnahmen ergreifen könnte, um das Gebiet zu annektieren.

Wahl zwischen Landerwerb und europäischen Allianzen

Sowohl Grönland als auch Dänemark haben wiederholt betont, dass die Insel nicht zum Verkauf steht und jeder Angriff das Ende der NATO bedeuten würde. Der US-Präsident hat jedoch seine Ambitionen bekräftigt, indem er der New York Times sagte, dass „Eigentum sehr wichtig ist“ und dass es „eine Wahl geben könnte“, wenn es darum geht, entweder das Land zu erwerben oder seine europäischen Allianzen zu erhalten.

„Eigentum psychologisch für den Erfolg notwendig“

Er fügte hinzu, dass Eigentum „psychologisch für den Erfolg notwendig“ sei. US-Vizepräsident JD Vance schloss sich Trumps Worten an und griff Europa scharf für seinen Umgang mit dem „kritischen“ Grönland an, dessen Einwohner angeblich sowohl die dänische als auch eine US-amerikanische Herrschaft ablehnen.

„Keine gute Arbeit geleistet“ und das ohne Trump

Vance erklärte gegenüber Fox News, dass Europa und Dänemark bei der Sicherung des Gebiets „keine gute Arbeit geleistet“ hätten, da sie zu wenig in die Verteidigung investiert und es versäumt hätten, Trump in diese Angelegenheit einzubeziehen. Der Vizepräsident warnte die europäischen Staats- und Regierungschefs erneut davor, „den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht ernst zu nehmen“.

Vance fügte hinzu, dass das arktische Gebiet für die Verteidigung der USA und der Welt gegen mögliche chinesische oder russische Raketenangriffe von entscheidender Bedeutung sei. Der Vizpräsident sagte:

„Die Menschen sind sich nicht bewusst, dass die gesamte Raketenabwehrinfrastruktur teilweise von Grönland abhängig ist. Wenn, Gott bewahre, die Russen und Chinesen – nicht, dass sie das tun würden – aber wenn, Gott bewahre, jemand eine Atomrakete auf unseren Kontinent abschießen würde, wenn sie eine Atomrakete auf Europa abschießen würden, dann wäre Grönland ein entscheidender Teil dieser Raketenabwehr.“

Ein anonymer dänischer Politiker gab gegenüber Politico zu, dass die mineralreiche Insel sich nicht selbst verteidigen kann, und sagte in Hinblick auf die US-Avancen: „Es könnten fünf Hubschrauber sein … er würde nicht viele Truppen brauchen.“

„Es gäbe nichts, was sie [die Grönländer] tun könnten.“

***

