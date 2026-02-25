Attentat gegen den serbischen Präsidenten Vučić vereitelt

Zwei Männer sind in Kraljevo im Süden Serbiens unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Attentatsversuch auf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und seine Familie geplant zu haben.

Nach Angaben der Behörden sei es Ziel gewesen, die verfassungsmäßige Ordnung Serbiens zu verändern sowie die Macht der höchsten Staatsorgane zu erschüttern – wie das serbische Innenministerium am Dienstag mitteilte.

Laut den vom „MIT“ zitierten Informationen nahmen Polizei und Geheimdienstbeamte am Montagabend den 51-jährigen D. R. und den 43-jährigen M. R. fest, und zwar unter dem Verdacht, die verfassungsmäßige Ordnung und Sicherheit Serbiens gefährdet zu haben. Die beiden Männer planten die für den Zeitraum zwischen Dezember 2025 und Februar 2026.

Dabei sollte Waffeneinsatz geplant sowie ein Angriff auf Mitglieder des Innenministeriums vorgesehen gewesen. (vad)

