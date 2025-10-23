Linke NGO klagt auf „sichtbares Beten“ für Muslime an Berliner Schulen

+ Russisches Öl – Indien ignoriert Washingtons Befehle + Afghanische Geburtskliniken als letzter Ort für Frauen + Ernährungslügen: Wie uns die Lebensmittelindustrie vergiftet + Volksverhetzung: Grüne in Castrop-Rauxel zeigen Bundeskanzler Merz wegen „Stadtbild“ Sager an +

Russisches Öl – Indien ignoriert Washingtons Befehle

Die USA sind es gewohnt, der Welt zu diktieren, mit wem sie Geschäfte machen darf und mit wem nicht. Doch Indien spielt dieses Spiel nicht mit. Kaum behauptete das Weiße Haus, Neu-Delhi habe sich bereit erklärt, seine Ölimporte aus Russland zu halbieren, kam prompt die Reaktion aus Indien: völliger Unsinn.

Derzeit versucht Washington vor allem über sogenannte sekundäre Sanktionen den wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu erhöhen. Wer russisches Öl kauft, soll bestraft werden. Doch Indien ist auf das günstige russische Erdöl angewiesen, um die eigene Volkswirtschaft nicht zu strangulieren. Neu-Delhi hat eine Ankündigung des Weißen Hauses über eine Reduktion der Ölimporte aus Russland freundlich, aber unmissverständlich zurückgewiesen. Weiterlesen auf report24.news

Wegen China? VW droht ein Produktionsstop

Ausgerechnet im Wolfsburger Stammwerk von VW könnten bald die Bänder stillstehen. Betroffen sind neben den verkaufsstärksten Modellen auch Tausende Beschäftigte, die in Kurzarbeit gehen müssen. Was hat China damit zu tun?

WOLFSBURG – Im Hauptwerk von Volkswagen (VW), dem größten Automobilhersteller Europas, droht ein Fertigungsstop der verkaufsstärksten Modelle „Golf“ und „Tiguan“ sowie die Umstellung auf Kurzarbeit. Wie die Bild berichtet, könnten die Bänder in Wolfsburg wegen eines Mangels an Halbleitern bereits ab nächster Woche stillstehen.

Laut dem Blatt, das sich auf Konzernkreise beruft, habe VW noch genügend Chips für diese Woche. Nach dem Einbau dieser müsse die Produktion jedoch für einige Modelle gestoppt werden. Der VW-Produktionsstop geht auf Fehde mit China zurück

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Afghanische Geburtskliniken als letzter Ort für Frauen

Unter dem Taliban-Regime herrscht ein De-facto-Arbeitsverbot für Frauen. In Geburtskrankenhäusern dürfen sie ihre Expertise noch einsetzen – und mithilfe von Ärzte ohne Grenzen auch sicher entbinden

Es sind nun mehr als vier Jahre, seit die Taliban erneut die Macht in Afghanistan übernommen haben und kontinuierlich Frauen aus dem Alltag verschwinden lassen. Mit dutzenden Direktiven haben sie Mädchen und Frauen das Recht auf Bildung, die Ausübung der meisten Jobs und überhaupt die Teilnahme am öffentlichen Leben untersagt. Mit einem landesweiten Internetblackout Ende September haben sie ihnen sogar die Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt zwischenzeitlich abgedreht. Weiterlesen auf derstandard.at

Islamisierung statt Grundgesetz: Linke NGO klagt auf „sichtbares Beten“ für Muslime an Berliner Schulen

Die Asyl- und Migrationslobby kämpft unermüdlich darum, die Islamisierung Deutschlands voranzutreiben. Die „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ (GFF) hält es für einen Missstand, dass die Schulordnung eines Berliner Gymnasiums das „sichtbare Beten“ auf dem Schulgelände verbietet.

Deshalb hat man vor dem Berliner Verwaltungsgericht unter Berufung auf das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) Klage gegen die Schule eingereicht:

„Wenn muslimische Schüler*innen sich zum Beten in Toiletten und Gebüschen verstecken müssen, weil sie sonst einen Tadel riskieren, ist das ein tiefer Eingriff in ihre Grundrechte.“ Aufgabe der Schule müsse es sein, den „Schüler*innen religiöse Vielfalt und gegenseitiges Verständnis zu vermitteln“.

Durch das Verbot entziehe sich die Schule diesem Auftrag, erklärte GFF-Juristin Soraia Da Costa Batista. In Wahrheit sind staatliche Schulen zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet und nicht dazu, jeder Gruppe spezielle Räume für das Praktizieren ihrer religiösen oder sonstigen Bräuche zur Verfügung zu stellen.Via kenjebsen

Ernährungslügen: Wie uns die Lebensmittelindustrie vergiftet

Über 90 Prozent aller heute verkauften Lebensmittel gab es vor 100 Jahren nicht. Genauso wie 90 Prozent aller Krankheiten in modernen Industriegesellschaften. Ein Deutscher legt sich nun mit der Lebensmittel- und Pharmaindustrie an. Und das aus gutem Grund – und mit Erfolg!

„Fast alles, was wir heute essen, ist keine Nahrung, sondern industriell hochverarbeitete essbare Substanz“

– mit dieser Aussage macht man sich bei der Lebensmittelindustrie keine Freunde.

[…]

Die vier häufigsten chronischen Krankheiten – Herzleiden, Krebs, Diabetes und Demenz – raffen in den Vereinigten Staaten jährlich Abermillionen Menschen dahin. Rund 60 Prozent von ihnen leiden mindestens an einer der genannten Diagnosen. Und das kommt nicht von ungefähr.

Die Ursache für diese gesundheitliche Katastrophe liegt nicht allein im Lebensstil der Betroffenen, sondern vor allem in der Zutatenliste von vielen Nahrungsmitteln, die regelrecht toxische Zusätze enthalten, ohne dass dies den Verbrauchern überhaupt bewusst ist. Doch nicht nur die USA sind betroffen, denn in Deutschland sieht es nicht viel besser aus. Auch bei uns nehmen die sogenannten Zivilisationskrankheiten rasant zu. Weiterlesen auf anonymousnews.org

CSU-Staatsminister verteidigt „Stadtbild“-Aussage: er fühle sich als Mann an Bahnhöfen selbst „tagsüber nicht mehr wohl“

Der CSU-Staatsminister Florian Hahn hat beim Sonntags-Stammtisch des BR die „Stadtbild“-Äußerung von Merz verteidigt. Die Aussage entspräche dem, was viele Menschen fühlen. Auch er fühle sich an Bahnhöfen „selbst tagsüber“ nicht mehr wohl.

[…] Hahn führt auch aus, dass gerade die Ost-CDU in „vielen Gremien, Räten und Parlamenten“ in einem „Dilemma“ stecke: „Darf man jetzt selbst einen Antrag stellen zu einem politischen Inhalt oder einer politischen Entscheidung, die man voll vertritt – mit der Gefahr, dass, wenn dann die AfD dort zustimmt, man danach an die Wand gestellt wird, weil man mit der AfD gestimmt hat?“ Weiterlesen auf apollo-news.net

Volksverhetzung: Grüne in Castrop-Rauxel zeigen Bundeskanzler Merz an

Die Grünen in Castrop-Rauxel finden, Merz habe mit seinem Satz zu „Problemen im Stadtbild“ Millionen Menschen in Deutschland ausgegrenzt.

[…]

Die Grünen in Castrop-Rauxel sehen mit dieser Aussage den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Sie schreiben auf Instagram: „Für Merz scheint es Menschen zu geben, die „deutsch aussehen“ – und solche, die es nicht tun. Damit bedient er ein Denkmuster, das tief in der rassistischen Ideologie verwurzelt ist: es geht um Aussehen.

Via wdr.de

Wien: Sozialhilfe-Bezug bei Syrern beträgt 73,7 Prozent!

Eine neue Grafik zeigt markante Unterschiede beim Sozialhilfebezug in Wien. An der Spitze liegt Syrien mit 73,7 Prozent, gefolgt von Somalia (71,6 Prozent) und Afghanistan (54,2 Prozent). Die Gesamtbevölkerung kommt auf 9,0 Prozent, Österreicher auf 4,1 Prozent.

Der Integrationsbericht 2024 (BKA) weist für 2023 stark divergierende Quoten nach Staatsangehörigkeit aus. Neben Syrien, Somalia und Afghanistan liegen Irak (46,1 Prozent) und Russland (32,9 Prozent) deutlich über dem Schnitt, während Iran (16,4 Prozent), Türkei (8,1 Prozent) und das ehemalige Jugoslawien (5,4 Prozent) darunter liegen. Hinweis der Grafik: Ukrainische Staatsangehörige scheinen nicht auf. Weiterlesen auf exxpress.at

Ist Deutschland inzwischen wirklich schon so abgestürzt?

Wir starten heute unseren ersten Kurs Hobby-Doging …

Ist Deutschland inzwischen wirklich schon so abgestürzt? … https://t.co/9kEAld0D8h — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) October 22, 2025

