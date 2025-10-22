Herbert Kickl reißt NGOs die Maske vom Gesicht (VIDEO)

Im Rahmen einer international hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion der Europäischen Patrioten zum Thema „Der NGO Komplex“ im Österreichischen Parlament letzte Woche hielt FPÖ-Chef Herbert Kickl die Eröffnungsrede.

Nach Kickls beeindruckenden Ausführungen über die sogenannten Nichtregierunsorganisationen (NGOs) legten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion ihre Standpunkte zu diesen Organisationen dar, die jährlich Milliarden verschlingen. Neben einer Reihe von EU-Parlamentariern zählte auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier zu den Diskutanten. UNSER MITTELEUROPA wird noch gesondert über die Einschätzung der anwesenden Politiker zu den NGOs berichten.

Nun zu der Eröffnungsrede von Herbert Kickl:

Der FPÖ-Obmann Herbert Kickl ließ bei der Veranstaltung der „Patrioten“ in Wien keinen Zweifel daran, wer der wahre Gegner der Bürger ist. In seiner Rede prangerte er das toxische Verhältnis zwischen EU und NGOs an und machte deutlich:

„Die NGOs sind keine Kontrolleure der Macht, sondern sie sind Teil der Macht!“

Die NGOs operieren nach einem klaren Prinzip: je mehr sie ihren Förderern nachplappern, desto mehr klingelt es in ihren Kassen. Ein Schattenapparat, der keine Wahlen gewinnen muss und den Bürgern gegenüber in keiner Weise rechenschaftspflichtig ist. Mit eindringlichen Worten fordert Kickl zum Handeln auf:

„Wir müssen diesen Heuchlern die Maske vom Gesicht reißen! Wir müssen dieses Netzwerk enttarnen!“

Für ihn stehen die Patrioten als letzte Verteidiger bereit: „Wir sind die letzten Retter und die letzten Verteidiger der Zivilgesellschaft!“

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.