Polizeischutz für meist leerstehende Scholz-Wohnung kostet Hamburg Millionen!

Vor der meist leerstehenden Wohnung wurde um teures Geld sogar ein Container aufgestellt.

Die Furcht muß wohl groß sein: Die Hamburger Polizei sichert eine Wohnung von Olaf Scholz – obwohl der Altkanzler dort kaum noch wohnt. Die Steuerzahler zahlen jedes Jahr Millionen. Daran regt sich jetzt Kritik.

Nach Informationen des NDR belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten für die Sicherheitsmaßnahmen auf bis zu zwei Millionen Euro. Allein im ersten Halbjahr 2025 summierten sich die Bewachungskosten auf bereits 14.008 Stunden. Das geht aus einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Scholz wohnt überwiegend in Potsdam

Die bewachte Wohnung liegt im Stadtteil Altona und gehört Scholz und seiner Frau Britta Ernst seit über 30 Jahren. Hauptwohnsitz des Kanzlers ist allerdings Potsdam. Laut einem Bericht der „Hamburger Morgenpost“ wurde der alte Sicherheitscontainer vor dem Gebäude kürzlich durch ein neues Modell ersetzt – Kostenpunkt: mindestens 112.000 Euro, so die Polizei. Vermutlich muß die Wohnung seines Hauptwohnsitzes in Potsdam ebenfalls bewacht werden.

