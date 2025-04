HIV-infizierter Syrer verbeißt sich in Schüler nach Streit im Straßenverkehr

+ Trump macht Selenskyj für den Beginn des Ukrainekriegs verantwortlich + El Salvador hilft, die Amerikaner vor Bandenkriminalität illegaler Ausländer zu retten + POLEN: Fünf Präsidentschaftskandidaten von TV-Debatte im Staatsfernsehen ausgeschlossen + 17-jähriger Flüchtling schlägt 37-jährige krankenhausreif + Ausländer rein, Deutsche raus – Volksaustausch in Zahlen + Gruselfund auf Recyclinghof – Leiche in Müllhaufen entdeckt + Tschechien erlebt einen beispiellosen Rückgang der Geburtenrate +

Nach Streit im Straßenverkehr: HIV-infizierter Syrer verbeißt sich in Schüler (17)

Ansbach (Bayern) – Weil ihm ein Wagen zu langsam fuhr, soll der HIV-infizierte Syrer Jehad J. (32) ausgerastet sein, biss dem 17-jährigen Bruder des langsam fahrendem Autos trotz seiner ansteckenden Krankheit in die Brust. Jetzt muss er sich wegen ge­fährlicher Körperverletzung verantworten.

Den Biss räumte Jehad J. am Mittwoch ein. Doch das sei nur aus Notwehr geschehen: „Ich bin Pizza-Fahrer, ich musste schnell zum Kunden. Der ist mit Tempo 20 vor mir gefahren, hat nicht auf Licht­hupe und nicht auf Hupen re­agiert. Die wollten wohl an­geben mit ihrem Mercedes.“ Dann hätten sie ihn noch aus dem Auto heraus als ‚Hurensohn‘ beleidigt, dann hätten beide Brüder auf ihn eingeboxt. „Ich hatte Angst, ich war fast tot, da habe ich zugebissen, um ihn loszuwerden.“

Staatsanwalt Philipp Jung schilderte im Gericht die Vorwürfe: „Da der Mohamed S. für das Empfinden des Angeklagten zu langsam fuhr, hupte er und fuhr mit seinem Pkw nah an den Pkw des S. heran.“ Beide sei­en ausgestiegen und hätten sich gegenseitig geschubst. Dann habe Jehad J. den Bruder des Fahrers, Yousef S. (17), in die Leber und auf den Kopf geschlagen, ihn dann fest umschlungen. Weiterlesen auf bild.de

POLEN: Fünf Präsidentschaftskandidaten von TV-Debatte im Staatsfernsehen ausgeschlossen

Polens Präsidentschaftswahl wird zur Farce: In einer TV-Debatte unter Staatsaufsicht wurden fünf Kandidaten ausgeschlossen – mitten im Wahlkampf und unter offensichtlicher Missachtung des Wahlrechts. Während Trzaskowski und Staatsfernsehen inszenieren, was sie als „Debatte“ verkaufen, wird die Demokratie zur Kulisse degradiert.

Der staatlich kontrollierte polnische Fernsehsender TVP sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, an einer Präsidentschaftsdebatte teilgenommen zu haben, bei der fünf registrierte Kandidaten ausgeschlossen wurden – was rechtliche Schritte nach sich ziehen könnte, die im Extremfall zur Annullierung der bevorstehenden Wahl führen könnten. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Trump macht Selenskyj für den Beginn des Ukrainekriegs verantwortlich

Beim Treffen mit El Salvadors Staatschef hat Donald Trump vor laufenden Kameras über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Wer den Krieg anfing, ist für Trump klar.

sagte Trump bei einem Treffen mit dem Staatschef von El Salvador, Nayib Bukele, vor Journalisten. Er fügte hinzu:

Trump machte aber nicht nur Selenskyj allein für den Krieg verantwortlich. Für die „Millionen von Toten“ in der Ukraine seien „drei Menschen verantwortlich“, sagte er und ergänzte: „Sagen wir, [der russische Präsident Wladimir] Putin ist die Nummer eins, aber sagen wir, [der frühere US-Präsident Joe] Biden, der keine Ahnung hatte, was zum Teufel er eigentlich tat, ist die Nummer zwei, und Selenskyj ist die Nummer drei.“ Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

El Salvador hilft, die Amerikaner vor Bandenkriminalität illegaler Ausländer zu retten

Präsident Nayib Bukele hat soeben enthüllt, dass eines der venezolanischen Bandenmitglieder, die er von der Trump-Administration erhalten hat, sechsmal in den Vereinigten Staaten verhaftet und wieder freigelassen wurde.

„Dieser Typ wurde sechsmal hier in den Vereinigten Staaten verhaftet. Er wurde sechsmal freigelassen (…) Und das letzte Mal wurde er nach El Salvador geschickt. Er wird also nicht freigelassen.“

President Nayib Bukele just revealed that one of the Venezuelan gang members he received from the Trump administration got arrested 6 times in the United States and let go…

„This guy was arrested six times here in the United States. He was released six times… And the last… pic.twitter.com/5vkLfInPkI

— George (@BehizyTweets) April 14, 2025