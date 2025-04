+ IWF lobt Milei-Kurs und gibt Milliarden an Argentinien + Nächster Afghanen-Flieger im Anflug + Schwarz-Rot startet Frontalangriff auf Selbstständige & Normalverdiener + Rettung der deutschen Stahlindustrie? + Rentenbeitrag droht auf 20 Prozent zu steigen + Zahl der Muslime in Wien mehr als verdoppelt +

„Beeindruckenden Fortschritte“ – IWF lobt Milei-Kurs und gibt Milliarden an Argentinien

Der Internationale Währungsfonds gewährt Argentinien milliardenschwere Finanzhilfen und lobt die Arbeit der libertären Milei-Regierung. Was steckt hinter dem Geldsegen für Buenos Aires?

WASHINGTON DC. / BUENOS AIRES. Der Internationale Währungsfonds (IWF), die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Weltbank haben dem südamerikanischen Land Argentinien Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 42 Milliarden US-Dollar zugesagt. IWF-Chefin Kristalina Georgieva, deren Unternehmen 20 Milliarden US-Dollar für einen Zeitraum von vier Jahren bereitstellt, lobte auf X „die beeindruckenden Fortschritte bei der Stabilisierung der Wirtschaft“ des Landes und bezeichnete die Entscheidung als „Vertrauensbeweis“ gegenüber der Regierung in Buenos Aires. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Nächster Afghanen-Flieger im Anflug: Union und SPD hatten sich grundsätzlich auf Stopp geeinigt

Am kommenden Mittwoch soll nach Informationen von BILD wieder ein Flugzeug mit 162 Personen an Bord am Leipziger Flughafen landen. Unter den Passagieren, die von den Taliban bedroht sein sollen, sind allerdings nur fünf Ortskräfte und deren 19 Familienangehörige.

Ortskräfte hatten die Bundeswehr und deutsche Behörden bis zur Machtübernahme 2021 durch die Taliban unterstützt und waren wie viele ihrer Landsleute nach Pakistan geflohen.

Das Auswärtige Amt und das SPD-geführte Bundesinnenministerium hatten in den vergangenen Wochen wiederholt Flüge für „schutzbedürftige“ Afghanen organisiert. In der Union stoßen die weiteren Flüge auf Unverständnis. CSU-Generalsekretär Martin Huber zu BILD:

„Dass Frau Baerbock als abgewählte Außenministerin bis zum Schluss rücksichtslos die eigene Ideologie durchzieht, ist unanständig.“

Weiterlesen auf bild.de

Die private Geldanlage als Störenfried: Schwarz-Rot startet Frontalangriff auf Selbstständige & Normalverdiener

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag hat kein Konzept für ordentliches Wirtschaftswachstum und eine erträgliche Abgabenlast. Aber nicht nur das, er hat auch den Millionen Deutschen, die trotz allem den Optimismus und die Disziplin haben, um am Kapitalmarkt zu investieren, nicht nur nichts zu bieten, sondern erschwert ihr Leben und verhöhnt sie regelrecht.

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie man in Deutschland ein Eigenheim erwerben oder bauen kann. Der Traum vieler Bürger. Es gibt auch nicht viele Möglichkeiten, wie man in Deutschland einen dramatisch herabgesetzten Lebensstandard im Alter vermeiden kann. Der Albtraum vieler Bürger. Wie lässt sich der Albtraum vermeiden und der Traum erreichen? (…)

Die höhere Kapitalertragsteuer ist vorerst vom Tisch, aber Schwarz-Rot zementiert im Koalitionsvertrag den miserablen Status quo der Anlegerfeindlichkeit und verschlimmert ihn noch. Weiterlesen auf nius.de

Das Märchen von der Rettung der deutschen Stahlindustrie durch „grünen Stahl“ bricht erwartungsgemäß zusammen

„Mit der Kündigung des HKM-Liefervertrags durch den bislang größten Abnehmer Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) steigt auch der Druck auf den niedersächsischen Stahlkonzern Salzgitter. Damit stellt sich auch die Frage, ob die Eigentümer von HKM noch in den Stahlstandort im Süden Duisburgers investieren werden.

Mit rund 3000 Arbeitsplätzen ist HKM eines der größten Unternehmen der deutschen Stahlindustrie. An der Salzgitter AG ist auch das Land Niedersachsen mit 26,5 Prozent beteiligt. Im Aufsichtsrat von HKM hat unter anderem die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) einen Sitz. Die Politikerin aus Duisburg wird als mögliche neue Bundesarbeitsministerin gehandelt.“

Frühstart-Rente ab 6 Jahren, Aktiv- und Mütterrente: Rentenbeitrag droht auf 20 Prozent zu steigen

Mit Rentnern will es sich die Regierung nicht verscherzen. Nun planen Union und SPD Reformen. Es droht ein Anstieg des Rentenbeitrags auf 20 Prozent – derzeit sind es 18,6 Prozent.

Rente: stabil. Das ist die Botschaft, die Union und SPD mit ihrem Koalitionsvertrag setzen wollen. Das Rentenniveau soll bis 2031 bei 48 Prozent gesichert werden, Beschäftigte können nach 45 Berufsjahren wie bisher vorzeitig in Rente gehen und das Rentenalter 67 wird nicht weiter erhöht. Neu dazu kommen sollen eine „Frühstart-Rente“, eine „Aktivrente“ und bessere Mütterrenten für Frauen mit Geburten vor 1992. Weiterlesen auf epochtimes.de

Corona-Impfschäden: Deutsche Regierung überschüttet Pharma-Anwälte mit Honoraren

Ein Jurist erhebt schwere Vorwürfe: Anwälte von Biontech und Moderna kassieren in laufenden Verfahren überdurchschnittliche Honorare – finanziert teils aus Steuergeldern. Gleichzeitig sollen Gerichte Interessenkonflikte staatlicher Sachverständiger ignorieren, obwohl diese enge Verbindungen zu Impfstoffherstellern oder Behörden haben. Die AfD spricht von systematischer Vertuschung möglicher Impfschäden und fordert eine unabhängige Überprüfung. Der Verdacht: Staatliche Stellen schützen eigene Interessen – auf Kosten von Transparenz, Aufklärung und möglicher Entschädigung Betroffener.

Die Bundesregierung hat in Gerichtsverfahren wegen Impfschäden bislang rund 13,2 Millionen Euro Anwaltskosten für Pharma-Konzerne aus Steuergeldern beglichen. Das berichtet Multipolar in einem Artikel zum Thema. (9. April) Die Bundesregierung habe sich in den Kaufverträgen für die Corona-mRNA-Präparate auf eine „Haftungsfreistellung für die Hersteller eingelassen“, heißt es in dem Bericht. Sobald Geschädigte vor Gericht klagen – so wie in bislang mehr als 1.100 Fällen – übernehme der Staat die Kosten der Anwälte beteiligter Firmen wie Biontech oder Moderna. Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH: Das neue Wien – Zahl der Moscheen stieg von 30 auf 108

Noch immer ist die Zuwanderung nach Wien vor allem aus islamischen Ländern wie Afghanistan und Syrien ungebremst: So steig auch die Zahl der Moscheen in nur 20 Jahren von 30 auf 108. Alleine in Wien-Favoriten gibt es 22.

22 Moscheen bereits in Wien-Favoriten (223.000 Einwohner), 14 in Wien-Brigittenau, 13 in Rudolfsheim-Fünfhaus, 12 in Meidling, 9 in Ottakring etc. – insgesamt sollen schon 108 Moscheen in der Bundeshauptstadt für die gläubigen Muslime eröffnet worden sein.

Der Vergleich mit 2005 zeigt, dass die Zahl der Moscheen gewaltig gestiegen ist: So hat es vor 20 Jahren nur eine große Moschee mit Minarett gegeben, dazu noch etwa 29 Gebetshäuser. Nun, 2025, sind es insgesamt 108 Moscheen.

Gleichzeitig warnt eine Studie der Erzdiözese Wien davor, dass die Zahl der katholischen Kirchen in Wien von 2024 bis 2033 um 150 Gotteshäuser auf 850 sinken könnte.

Zahl der Muslime in Wien mehr als verdoppelt

Die Anzahl der Muslime in Wien hat in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Waren es 2001 noch 121.000, so lebten 2024 bereits 285.000 Muslime in Wien, was etwa 15 % der Gesamtbevölkerung entspricht.

Anmerkung der Redaktion: Für alle unsere Wiener Leser wäre die Wien-Wahl am 27.4.2025 eine Möglichkeit, ein entsprechendes Statement abzugeben.

