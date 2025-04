Ist Donald Trump Revolutionär oder Reaktionär?

Bild: shutterstock

Trumps Wählerschaft besteht hauptsächlich aus den „Blue-Collar-Worker“, die in den letzten Jahrzehnten durch die Deindustrialisierung die Globalisierungsopfer geworden sind.

Von FRANZ FERDINAND | In Marxen´s Sinne vertritt Trump daher die Arbeiterklasse und ist daher ein Revolutionär, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht bewusst ist. Er ist eine wichtige Figur in einem Zeitalter globaler Umwälzungen. Ihm stehen die weltweit operierenden Kapitalsammelbecken gegenüber, die eben in der Vergangenheit diese Globalisierung vorangetrieben haben. Diese Kapitalverwalter wurden in den letzten hundert Jahren zu einer notwendigen Institution für die Verwaltung des für die Wirtschaft notwendigen Aktienkapitals, da Einzelpersonen mit der Investition ihres Vermögens auf der Börse überfordert sind. Die Kostolany-Typen sind bekanntlich nur die Ausnahme, die die Regel bestätigen.

Ein Problem in der heutigen politischen Auseinandersetzung ist aber, dass diese Kapitalsammelbecken demokratisch völlig unkontrolliert agieren können und ihre Interessen und Handlungen vor niemand rechtfertigen müssen. Elon Musk bemerkte unlängst, dass ein durchschnittlicher Abgeordneter in den USA mit schlappen 200.000 Dollar Einkommen im Jahr durchkommen soll, jedoch in der Regel nach einigen Jahren mehrfacher Millionär ist. Dies funktioniert ganz einfach durch Insidertipps für die Börse, mit denen die Abgeordneten bestochen werden. Ähnlich funktioniert auch die Einflussnahme auf einzelne Presstituierte, die dann im Interesse der Hochfinanz die Meinung ihrer Leser, Zuhörer oder Zuseher formen. Natürlich kann BlackRock auch Medien kaufen, oder NGOs finanzieren, die in seinem Interesse die öffentliche Meinung beeinflussen. Als Beispiel sei nur die jahrzehntelang hochgekochte Klimaschwindelkampagne erwähnt (siehe klimaschwindel.net), von der sich BlackRock erst unlängst distanziert hatte.

Die Globalisierung war für die Aktienfonds jahrzehntelang ein Gelddruckverfahren mit fantastischen Gewinnen für die Anleger. Der politische Rahmen für die Globalisierung war das unipolare Weltkonzept, dass aber jetzt von den Hauptgewinnern der Globalisierung, nämlich dem „Globalen Süden“ im Rahmen des BRICS-Formats in Frage gestellt wird. Die westlichen Globalisten waren also in einem gewissen Sinne zu erfolgreich und haben eine Art internationales „Proletariat“ in der Form der BRRICS-Länder geschaffen, die jetzt eine neue multipolare Weltordnung durchsetzen wollen. Dieses multipolare Konzept hat die Demokratisierung der Weltordnung zum Ziel, die der Tyrannei des unipolaren Weltkonzeptes diametral entgegengesetzt ist. Die westliche Globalisierung war also eine notwendige Zwischenepoche, also auch eine zeitweise notwendige Revolution, die jetzt aber durch eine neue globale Umwälzung abgelöst wird. Karl Marx hätte an dieser Dialektik wohl seine Freude gehabt.

Die Vertreter der alten unipolare Weltordnung mit ihrem Ziel, eine Weltregierung zu schaffen, sind aber nach wie vor sehr mächtig und treten nicht freiwillig von der Weltbühne ab. Vielmehr versuchen sie unverdrossen ihre Ziele durchzusetzen. Diese Vorstellung einer Weltregierung geht natürlich schon aus geographischen Gründen auch davon aus, dass es verschiedene Regionen auf diesem Planeten gibt. Allerdings versuchen diese Akteure die einzelnen Regionen so zu modeln, dass sie von einer globalen Zentrale dominiert werden können.

Wie kann die globale Tyrannei implementiert werden?

In einer gewissen Weise kann die Gründung der EU als eine Blaupause für die Versklavung der ganzen Welt dienen. Erst wird das Paradies versprochen um die Schafe in die Koppel zu locken und dann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, muss dafür gesorgt werden, dass die Schafe nicht mehr aus der Koppel entkommen können.

Eine wesentliche Voraussetzung für die globale Dominanz einer winzigen Minderheit über den ganzen Planeten ist, dass keine der Regionen dieses Planeten autark ist. Nur dadurch entsteht die Möglichkeit, dass eine kleine Gruppe von Akteuren die ganze Welt dirigieren kann. Wer versucht auszubrechen, hat unmittelbar mit schlimmen Sanktionen zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird zumindest verständlich, wieso Trump Kanada und Grönland für die USA vereinnahmen will: er will die vollständige Autarkie der nordamerikanischen Region erreichen, wenn auch vielleicht mit untauglichen Mitteln. Da er die Autarkie Nordamerikas anstrebt, ist ihm die Meinung der Rest der Welt über ihn auch egal.

Diese globalen Interdependenzen der Regionen dieser Welt wurden im Rahmen der Globalisierung geschickt geformt. Hilfreich dabei waren unterschiedliche komparative Vorteile der einzelnen Weltgegenden, wie zum Beispiel besonders billige und willige Arbeitskräfte in Asien, oder die großen Erdöl- und Gasfelder Arabiens, die Entwicklung digitaler Services in den USA, usw. usf.

Die für die globalen Tyrannen vorteilhafte Wirtschaftsstruktur für unseren Planeten könnte etwa folgendermaßen aussehen:

Europa wird mit Hilfe des Klimaschwindels deindustrialisiert. Selbst die Autoindustrie muss aus Europa verschwinden. Lediglich die Rüstungsindustrie soll noch boomen! Europa soll weitestgehend autofrei werden und entwickelt sich zum Fremdenverkehrszentrum des Planeten. Selbst die Landwirtschaft wird durch Überbürokratisierung ruiniert. Die Kernkompetenzen Europas bestehen nur mehr in der Reinhaltung der Seen und Flüsse, in der Kultivierung unberührter Wälder wo noch Bär, Luchs und Wolf hausen und die Pflege mittelalterliche Städte und antike Stätten für die Besichtigung durch Touristen. Das Sozialsystem soll durch unkontrollierte Zuwanderung zerstört werden. Europa erreicht den Dritte-Welt Status. Es ist in jeder Hinsicht am Ende. Rettung für Europa wäre nur ein Bündnis mit Russland, was aber die verrückten Eliten gerade nicht wollen, da dadurch wieder eine autarke Region entstehen würde. Die USA wird ebenfalls deindustrialisiert. Ebenfalls bleibt nur die Rüstungsindustrie. Ihr komparativer Vorteil sind die digitalen Services. Mit seiner Zollpolitik will Trump allerdings diese Entwicklung stoppen. Diese Zollpolitik richtet sich aber auch gegen die Unipolarität und selbst wenn es Trump nicht bewusst ist, gegen die Vorherrschaft des Dollars und ist in der gegenwärtigen Situation fast revolutionär! China und Indien sind die Werkbank der Welt In Afrika, Arabien und auch Russland befinden sich die Rohstoff- und Energiequellen für die Weltwerkbank Die Welternährung erfolgt aus Gegenden, wo der Klimaschwindel noch nicht Einzug gehalten hat und wo nach Belieben gedüngt, vergiftet und genmanipuliert werden kann. Die Weltmeere werden trotz allem Klima- und Umweltschutzgeschwafel weiter mit durch schwerölbetriebene Lastkähne verschmutzt, die die Waren von der Weltwerkbank in die ganze Welt verteilen.

Speziell Russland ist in diesem Konzept wichtig um den gigantischen Energiehunger Chinas und Indiens zu stillen. Allerdings müsste Russland noch unterworfen werden, um es in dieses globalistisch, tyrannische Konzept zu pressen. Dies wollte man durch die NATO-Osterweiterung bis nahe an die Stadtgrenze Moskaus in Verbindung mit einem Regime-Change in Russland erreichen.

Hat man Russland unter Kontrolle, kontrolliert man auch die südlich gelegene „Weltwerkbank“.

Der Krieg in und um die Ukraine ist also der Endkampf zwischen der alten unipolaren Welttyrannei und einer sich demokratisch konstituierenden multipolaren Welt!

Der ständig drohende Krieg gegen den Iran, soll möglicherweise russische Reserven binden, um Russland doch noch in der Ukraine zu besiegen. Möglicherweise will man den Iran durch das Gaza-Massaker provozieren! Obendrein würde sich der Iran niemals freiwillig der globalistischen Tyrannei unterordnen.

Das völlige Ruinieren Europas wird durch den Krieg gegen Russland eingeleitet werden. Die europäischen Eliten haben sich auf das alte unipolare Konzept eingeschworen und können nur mehr entweder gegen Russland siegen, oder untergehen. Diese Situation hatten wir doch schon einmal und nein es ist leider kein Déjà-vu, es ist die Realität! Widerspruch wird wie unter den Nazis nicht mehr geduldet (siehe Verhinderung der Kandidatur von Le Pen oder Călin Georgescu, oder das drohende Parteiverbot von der AFD). Allerdings haben sich diese „Eliten“ durch ihre jahrzehntelange Wokness-, Multikulti- und Genderpropaganda selbst kastriert und werden deshalb diesen Krieg verlieren. Diese Schwachsinnspropaganda waren aber gerade jene Schalmeientöne, mit der die Welt in das globale Gefängnis gelockt werden sollte!

***

__________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.