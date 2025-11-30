DIE EIERKÖPFE – 1. ADVENT . . . ADVENT, ADVENT DIE BUDE BRENNT . . . PLÖTZLICH UND UNERWARTET . . .

Für UNSER MITTELEUROPA hat unser Karikaturist Don Tomasino zum Jahresende wieder den Versuch unternommen, den Wahnsinn, der uns umgibt aber nie durchdringen darf, auf ein erträgliches Maß und zu reduzieren und den Irrsinn der abläuft in die Ecke zu befördern, wo er hingehört!

Die ersten beiden Cartoons sind nicht nur den Fans von Herbert Kickl die NGO betreffend [1] und dem Ende des Klimawahns gewidmet, sondern auch allen empörten Bürgern in Deutschland, die in der Kürzung unnötiger Zahlungen an diverse NGOs und einem Ende der „Energiewende“ein enormes Sparpotenzial erblicken. . . . Viel Spaß wünschen UNSER MITTELEUROPA und Don Tomasino.

[1] Im Rahmen einer international hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion der Europäischen Patrioten zum Thema „Der NGO Komplex“ im Österreichischen Parlament im Oktober hielt FPÖ-Chef Herbert Kickl die Eröffnungsrede.

