Islamisierung voll im Gange – muslimische Gebetsrufe bei christlicher Messe

Wenig erstaunlich, wieder einmal in Baden-Württemberg war für Jedermann erkennbar wie weit die Islamisierung in Deutschland bereits vorangeschritten ist.

Der islamische Gebetsruf, der durch die christliche Kirche hallte, hätte die betende Gemeinde eigentlich erstarren lassen müssen, lautet er doch „es gibt keinen Gott außer Allah“.

Welch Geistes Kind ist dieser Pfarrer?

Anlässlich einer sogenannten „Friedensmesse“ in der Stadtkirche Schorndorf in, wie könnte es auch anders sein, Baden-Württemberg, lud Pfarrer Steffen Kläger-Lißmann zu einer Messe der „besonderen“ Art. Betrachtet man sich das äußere Erscheinungsbild des evangelischen Ortspfarrers, wäre man beinahe versucht ihn zweifelsfrei in eine bestimmte „Richtung“ einzuordnen, was freilich wenig christlich anmuten würde.

Jedenfalls wurden die anwesenden Christen, aus welchem Grund auch immer, mit dem mittlerweile hinlänglich von diversen Moscheen im Land bekannten islamischen Gebetsruf „es gibt keinen Gott außer Allah“, beglückt.mOb sich die anwesende Kirchengemeinde dieses, man hätte es früher wohl „Frevels“ bewusst war ist leider nicht bekannt, jedoch „hoffentlich“ höchst unwahrscheinlich.

Kapitulation gegenüber dem Islam

Zumindest Pfarrer Kläger-Lißmann musste es jedoch bewusst gewesen sein, dass jenes islamische Bekenntnis zu einem „fremden“ Gott in „seiner“ christlichen Kirche wohl zweifelsfrei als „Gotteslästerung“ zu werten sein muss. Überdies erhebt sich wohl zweifelsohne die Frage, warum ein exklusives Glaubensbekenntnis einer anderen, fremden Religion in einem christlichen Kirchenraum präsentiert werden muss.

Dies sind somit Aufnahmen, die nicht nur schockieren und sprachlos machen, sondern gleichsam auch die fortgeschrittene Islamisierung Deutschlands ganz klar belegen. So unglaublich es klingen mag, wurde tatsächlich in der Stadtkirche von Schorndorf am 16. November 2025 eine christliche Messe mit dem islamischen Gebetsruf und „Allahu-Akbar-Geschrei“ eines Imam eingeleitet.

Noch eindrucksvoller kann man die eigene Religion nicht mehr verraten. Das zeigt in erschütternder Weise die vollständige Kapitulation und Anbiederung Deutschlands gegenüber dem Islam.

