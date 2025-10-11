Offener Sarg und Kaplan im Dracula-Outfit: Kirche immer zeitgeistkonformer

Eine Halloween-Andacht mit geöffnetem Sarg, Kunstnebel und einem Kaplan im Dracula-Outfit, | Bilder: screenshots Instagram

Nach „Regenbogen-Messen“ jetzt katholische „Andacht“ mit Gruseleffekten. Halloween-Spektakel statt Allerheiligenandacht in Freisinger (Bayern) Kirche.

Was macht man nicht alles, auch innerhalb der Kirche um zeitgeistkonform „rüberzukommen“. Mal gibt es Messen auf schwul gepeitscht mit Regenbogen- Accessoire, dann beim evangelischen Kirchentag linksextreme Statements en masse und neulich in einer katholischen Kirche in Oberbayern ein Halloween-Spektakel samt offenem Sarg und einem als Dracula verkleideten Kaplan.

Vermutlich finden solche Darbietungen nicht mal in den USA statt, von ja der Tausch Halloween gegen Allerheiligen stammt. Und was sagt Merkwürden Michael Korell, der Freisinger Pfarrvikar, dazu:

„Ich wollte damit einfach die Menschen abholen, die vielleicht keinen Bezug zur Kirche haben. Und das hat ja auch geklappt, es waren Leute da, die habe ich nicht mal zu Weihnachten bei der Messe gesehen“.

Mit dieser kruden Logik könnte man, um Leute „abzuholen“ beispielweise einen Transvestiten als Nonnen in Straps auftreten lassen – die Kirche wäre dann ebenfalls voll mit Schaulustigen.

Allerdings gab es auch Gegenwind von einigen Personen, die diesen Gottesdienst im Nachgang als „unwürdig“ und sogar als „okkult“ bezeichneten, berichtet tz.de. Dort ist auch zu lesen, dass es zur „Einordnung des ‚Halloween-Gottesdienstes‘ deshalb die Stadtkirche eine umfangreiche Stellungnahme samt Entschuldigung in den Sozialen Medien hochgeladen habe. Was betont wurde: Einige Kommentare unter dem Halloween-Post seien laut der Stellungnahme von der Stadtkirche als ‚verletzend‘, ja sogar als ‚bedrohend‘ wahrgenommen wurden.“

Vermutlich waren es wieder ganz böse „Rechtsextreme“, denen so ein unwürdiges und blasphemisches Theater nicht passen wollte.

