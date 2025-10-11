Der Furor der Wahnsinnigen!

Bild: shutterstock

Wir erleben in Europa seit mehr als 100 Jahren immer wieder Zeiten völliger geistiger Verwirrung, die von den jeweiligen Eliten initiiert und befördert wurden

Von FRANZ FERDINAND

1. Es begann mit der von den Eliten über die damaligen Medien geschürte Kriegsbegeisterung für den 1. Weltkrieg. Das Ergebnis waren ca. 20 Millionen Tote!

2. Danach kam die russische Revolution. Diese Revolution wurde teils von ganz den gleichen Akteuren gefördert, die den ersten Weltkrieg verursacht hatten. Allgemein bekannt ist die Rolle Deutschlands bei der Förderung der russischen Revolution durch die Durchschleusung Lenins nach St. Petersburg, der zusätzlich mit beträchtlichen finanziellen Mitteln ausgestattet wurde. Weniger bekannt ist, dass auch die USA ihre Hand im Spiel hatte, indem sie Lew Dawidowitsch Bronstein (alias Trotzky) praktisch zeitgleich ebenfalls mit finanziellen Mitteln ausgestattet per Schiff aus der USA nach St.Petersburg verschiffte ( https://modernhistoryproject.org/mhp?Article=BolshevikRev&C=4.0 ). Während Lenin der politische Kopf der russischen Revolution war, war Trotzky der Spiritus Rector aller militärischen Operationen der Revolutionäre. Wieder kamen zumindest Hunderttausende im nachfolgenden Bürgerkrieg um. Schlimmer als die Revolution war die nachfolgende Stalinzeit in Russland mit zig-Millionen Opfer. Möglich wurde der Stalinterror durch eine, in der gesamten Neuzeit unbekannten ideologischen Raserei.

3. Parallel zum Stalinterror wurde wieder ausgehend von der USA der Nationalsozialismus in Deutschland massiv subventioniert. Eine Schlüsselfigur dafür war der Deutsch-Amerikaner Ernst Hanfstaengl (https://archive.org/details/pdfy-lwUqPAGSzT-3bnd3). Ohne diesen „Support“ wäre der Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland mit all seinen ideologischen Verwirrungen und Dutzenden Millionen Toten nicht möglich gewesen.

4. Die aktuelle ideologische Verwirrung mit bisher unbekannten Ausgang, nämlich der gesamte Klimaschwindel, wurde uns wieder ausgehend von der USA beschert. Die ursprünglichen Hauptinitiatoren dieses Irrsinns, der fundamentalen physikalischen Gesetzen widerspricht (siehe www.klimaschwindel.net), und ähnlich dumm ist wie die Behauptung, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, waren die großen Kapitalsammelbecken mit Dutzenden Billionen Dollar Marktkapitalisierung und einige Milliardäre, die sich von diesem Blödsinn das ganz große Geschäft erhofften. In der Zwischenzeit haben zumindest einige dieser Akteure erkannt, dass die gesamte Energiewende eine gigantische Fehlspekulation war bzw. ist (z.B. BlackRock und zuletzt Bill Gates). Erfolgreich war bloß die jahrzehntelange Propaganda, die diese Verbrecher über die ihnen hörigen Medien veranstaltet hatten. Durch diese Dauergehirnwäsche von etwa 35 Jahren (etwa seit dem Zerfall der Sowjetunion, siehe Bemerkung am Ende des Artikels) wurde eine neue Klimareligion implementiert, die wie eine Art geistiger Virus in vielen Köpfen festsitzt. Eine Unzahl von Akteuren verdanken ihre politische, wissenschaftliche, oder journalistische Karriere eben dem Eintreten für diesen Jahrhundert-Blödsinn. Diese Leute sitzen nun in allen möglichen Institutionen und würden blitzartig ihre Positionen verlieren, wenn sie das Scheitern des Klima-Schwachsinns eingestehen müssten. Deshalb unternehmen diese Wissenschaftsbetrüger wirklich alles, um das Klimamärchen am Leben zu halten. Dass die europäische Wirtschaft dabei vor die Hunde geht, wurde von diesen Kreisen bereits eingestanden und wird wissentlich in Kauf genommen, damit all diese Gauner ihre Pöstchen behalten können:

Die EU hat für die Opfer ihrer Wahnsinnspolitik eigens einen „Klimasozialfond“ gegründet:

Einleitend heißt es auf dieser Webseite:

„Die EU will eine gerechte Energiewende. Erfahren Sie, wie der Klima-Sozialfonds denjenigen helfen soll, die am stärksten von Energiearmut betroffen sind.“

Weiters kann man lesen: „Um sicherzustellen, dass der grüne Wandel gerecht und inklusiv verläuft, hat die EU einen Klima-Sozialfonds eingerichtet. Der Fonds wird bedürftigen Haushalten, kleinen Unternehmen und Verkehrsnutzern helfen, die besonders von Energie- und Verkehrsarmut betroffen sind.“ und weiter:

„Energiearmut bezieht sich auf Haushalte, die keinen Zugang zu wesentlichen Energiedienstleistungen haben, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen. Mobilitätsarmut bezieht sich auf Haushalte mit hohen Transportkosten oder begrenztem Zugang zu erschwinglichen Transportmitteln.“

Besonders pikant ist, wie man sich die Finanzierung vorstellt:

„Ein Teil des Klima-Sozialfonds wird durch die Versteigerung von Zertifikaten aus der Ausweitung des Emissionshandelssystems finanziert (bis zu 65 Milliarden Euro), weitere 25 Prozent werden durch nationale Mittel gedeckt (insgesamt schätzungsweise 86,7 Milliarden Euro).“

Untergang der EU-Wirtschaft mit Anlauf

Die leidgeplagten Bürger sollen also durch den CO2-Ablasshandel finanziert werden! Der Denkfehler bei dieser Konstruktion ist der, dass die EU mit ihrer Klimapolitik große Firmen, mit hohem CO2-Ausstoß aus dem EU-Raum verjagen wird und somit dieser wertvolle Fond nur unzureichend gefüllt werden wird und auf der anderen Seite immer mehr Opfer der Klimapolitik entstehen werden, die subventioniert werden sollen oder wollen!

Alleine Deutschland hat im Jahr 2024 etwa 100 000 Industriearbeitsplätze verloren.

Die Anspruchsberechtigen werden also immer mehr und die Einzahler immer weniger. Unseren EU-Politiker, die teilweise nicht einmal die elementare Arithmetik beherrschen (Beispiel Lena Schilling), fällt so ein Widerspruch gar nicht auf!

Bemerkung:

Die zeitliche Koinzidenz des Beginns der Klimapropaganda mit dem Zerfall der Sowjetunion ist möglicherweise auch kein Zufall. Es kann gut sein, dass man nach dem Wegfall der Sowjetunion als Feindbild die westliche Welt mit einem neuen Schreckensszenario, nämlich der drohenden „Erdverkochung“ durch das CO2 disziplinieren wollte. Jetzt, wo der Glaube an den Klimaschwindel langsam schwindet, muss man Russland als Feindbild wieder reaktivieren!

